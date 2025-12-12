Обзор: Отмена НДФЛ по зарплате пенсионеров, взыскание налогов с руководства банкрота, главные налоговые споры от ФНС

Анализ отдельных налоговых событий можно посмотреть:

1. Льготные ставки для пенсионеров и предпенсионеров

Когда выборы все ближе, на какие еще придумки не пойдешь, чтобы заманить избирателя. На это раз очередной популистский проект предлагает не взимать с небольших зарплат пенсионеров (< 1,5 прожиточного минимума) НДФЛ. Но и это еще не все. Если доходы пенсионера не будут превышать 2,4 млн. рублей, то им скидка в виде уменьшения вдвое ставки по НДФЛ. Предпенсионеров тоже не забыли, им по таким же доходам ставку предлагают уменьшить на 25% (Законопроект № 1094635-8).

2. Субсидиарка по налогам

Решили как-то налоговики взыскать налог на имущество с руководства банкрота, ну потому что с самого банкрота уже взыскивать было нечего. Для этого подали они в суд заявление о привлечении руководящего состава к субсидиарке. И все бы хорошо, но суды решили, что размер ответственности в виде сумм налога можно уменьшить. Сначала снизили эту сумму в 8 раз, ссылаясь на неликвидность имущества, которое облагалось налогом. А потом еще в 10 раз, поскольку о плохом финансовом состоянии налоговики знали заранее. Почему суды были так благосклонны по отношению к лицам, которых налоговая пыталась привлечь к субсидиарной ответственности, вопрос отдельный. Но в любом случае эту благосклонность не оценил Верховный Суд. Было отмечено, что налог рассчитывается на основании норм Налогового кодекса, в котором отсутствуют положения, позволяющие снижать размер уже исчисленного налога (Определение от 3 декабря 2025 г. № 302-ЭС20-15700(7))

3. Обзор налоговых споров от ФНС

Налоговая служба разместила на своем сайте очередной обзор практики Высших судов по налоговым вопросам. В нем и уже известная позиция, что уплаченный НПД не снижает ответственность налоговых агентов по НДФЛ, если договоры с самозанятыми были признаны трудовыми. Тут же и последствия по НДФЛ при продаже недвижимости банкротом и порядок исчисления срока владения домом, достроенным из объекта незавершенного строительства. Короче, интересно (ищите на сайте ФНС).

События за декабрь 2025