Вычет на лечение животных, льгота волонтерам на СВО, налог на коронавирус в обзоре

3. Налог на ковид

Сейчас уже стали забывать про коронавирусные времена (хотя «ковидные хвосты» у многих переболевших остались). Оказывается в отдельных странах вводили специальные налоги в связи с коронавирусом и они продолжают действовать даже после окончания пандемии. Так, в Гане только в декабре 2025 года решили отменить сбор за восстановление здоровья после COVID-19. Сбор в размере 1% с товаров, услуг и импорта перестанет взиматься с января 2026 года.

Новогодний подарок жителям Ганы