Вычет на лечение животных, льгота волонтерам на СВО, налог на коронавирус в обзоре

Анализ отдельных налоговых событий можно посмотреть:
Телеграм: https://t.me/Taxruss
1. Вычет на лечение животных
Депутаты хотят, чтобы мы с Вами активнее заботились о здоровье наших животных. Поэтому придумали новую налоговую льготу – вычет по НДФЛ в виде затрат на услуги ветеринаров. Правда, чтобы получить такой вычет, нужно, по депутатской задумке, зарегистрировать домашнее животное. Но не спешите радоваться или огорчаться – все равно за эту льготу Госдума не проголосует (Законопроект № 1101879-8).
2. Отмена пошлин для волонтеров на СВО
А вот на следующую инициативу следует обратить внимание, так как ее инициируют представители всех думских фракций и Правительство не имеет возражений. В данном случае предлагается не взимать пошлину за изготовление новых документов (паспорт, водительское удостоверение), если заявитель является волонтером, который работают на Новых территориях. Логика тут простая – работа опасная, часто документы утрачиваются (Законопроект № 1102214-8).
3. Налог на ковид
Сейчас уже стали забывать про коронавирусные времена (хотя «ковидные хвосты» у многих переболевших остались). Оказывается в отдельных странах вводили специальные налоги в связи с коронавирусом и они продолжают действовать даже после окончания пандемии. Так, в Гане только в декабре 2025 года решили отменить сбор за восстановление здоровья после COVID-19. Сбор в размере 1% с товаров, услуг и импорта перестанет взиматься с января 2026 года.
Новогодний подарок жителям Ганы
События за декабрь 2025
Больничный для самозанятых, отмена пошлины в спорах по ИЖС, спонсирование спортшкол - ссылка
Начать дискуссию