Льготы по транспорту ветеранов, вычет по ЭКО, судебная пошлина для учреждений в обзоре

Анализ отдельных налоговых событий можно посмотреть:

1. Налоговый вычет на ЭКО

Минфин России рассмотрел возможность применения вычета по НДФЛ в отношении экстракорпорального оплодотворения. Отмечается, что процедура ЭКО относится к дорогостоящему лечению, поэтому налогоплательщик может включить в вычет на лечение расходы по оплодотворению в полном объеме (Письмо от 21 августа 2025 г. № 03-04-05/81965).

2. Льготы ветеранов по транспорту

ФНС России указывает, что федеральная льгота, освобождающая ветеранов от уплаты налога по транспорту в 2022-2025, и региональные льготы по транспортному налогу – это разные льготы. Поэтому предоставление региональной льготы не исключает применение к ветерану освобождения от уплаты транспортного налога на основании федеральной льготы (Письмо от 13 января 2026 № БС-4-21/46@).

3. Судебная пошлина при гос.закупках

Интересное дело. Помните, первое постановление Конституционного Суда в 2026 было посвящено налогам (о нем вы читали в моих обзорах). Оказалось, что и первое отказное определение также затрагивает налоговое законодательство. Так, медицинская академия, являясь гос.учреждением, возмутилась, что должна платить судебную пошлину при обращении в суд. С такой несправедливостью академия отправилась в Конституционный Суд. Суд указал, что учреждение может воспользоваться освобождением, если спор связан с выполнением учреждением функций гос.органа. Вместе с тем, академия участвовала в споре о закупке мед.изделий по гос.контракту, то есть это был чисто хозяйственный спор. А в этом случае освободиться от пошлины нельзя (Определение от 15 января 2026 № 1-О).

События за январь 2026