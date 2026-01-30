Убытки с налоговиков, вычет на детский отдых, борьба за иск в обзоре

Анализ отдельных налоговых событий можно посмотреть:

Телеграм: https://t.me/Taxruss

1. Вычет на детский отдых

Депутаты решили порадовать мальчишек и девчонок, а также их родителей и подготовили предложение об установлении вычета по НДФЛ в отношении расходов на детский отдых. Кроме того, чтоб два раза не вставать, повышается общий размер соц.вычета до 360 000 рублей. Правда, Правительство такой проект поддерживать отказывается – в бюджете и так денег нет (Законопроект № 1136875-8).

2. Убытки с налоговиков

ФНС России рассказала, как взыскать убытки с налоговиков. Тут без сюрпризов – идете в суд, доказываете размер убытков, их связь с действиями налоговых органов и нарушение такими действиями правовых норм. Замечу, что мало кому удается доказать этот набор обстоятельств. Кроме того, налоговая служба отмечает, что инспектора могут наказать дисциплинарно. Но вам об этом не сообщат, потому что такой обязанности законом не предусмотрено (Письмо от 21 января 2026 № БВ-29-9/105@).

3. Борьба за подачу иска

Больше года суды не могли разобраться, какой размер пошлины должен уплатить истец. В деле пришлось разбираться Верховному Суду. Так, заявитель подал иск в электронном виде 7 сентября 2024 (а это суббота) и уплатил 300 рублей. Но вы же помните, что после 8 сентября судебная пошлина взлетела в разы, и по такому иску размер уже был 3 000 рублей. Поскольку иск зарегистрировали только 10 сентября, то суды стали требовать уплатить новый размер госпошлины. С таким подходом Верховный Суд не согласился, указав, что иск подан до повышения, поэтому уплачивать нужно было пошлину по старым нормам, то есть 300 рублей. Истец победил, но ждать пришлось 2026 года (Определение от 15 января 2026 г. № 5-КАД25-79-К2).

События за январь 2026