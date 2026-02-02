Отмена пошлины на детей, месть Трампа, НДФЛ по заемным бумагам в обзоре

Анализ отдельных налоговых событий можно посмотреть:

1. Льгота по ценным бумагам

Первый налоговый закон в 2026 году, подписанный Президентом РФ, улучшает положение владельцев ценных бумаг. Так, отдача в заем ценных бумаг не будет прерывать срок их владения. Это значит, что при последующей продаже бумаг будет больше возможностей не облагать полученные доходы НДФЛ, поскольку освобождение от налога увязывается с непрерывным владением более 5 лет (Закон от 30.01.2026 № 15-ФЗ).

Как год начнешь – так его и проведешь

2. Отмена пошлины на детей

В кои-то веки Правительство решило не вводить новые обязательные платежи, а наоборот, отменить их. Так, Госдуме предлагается отменить пошлину за внесение в загранник сведений о детях. Правда, отмена связана с тем, что отметки о детях в заграничных паспортах вообще хотят упразднить, поскольку граждане не особо охотно проставляют их (видимо, такие записи мешают курортным романам). Ну а раз не будет отметки, то и госпошлину взимать не за что (Законопроект № 1136782-8).

Нет детей – нет пошлин

3. Злопамятный Трамп

Неистовый Дони оказался довольно мстительным человеком. В 2019-2020 в СМИ опубликовали сведения о его декларациях и декларациях его детей. Трамп хоть и импульсивен, но тогда решил горячку не пороть. Выждав лучшие времена, став Президентом и поставив своих людей в Налоговую службу и Минфин, он в 2026 году подал иск все к той же Налоговой службе и Министерству финансов. В иске заявляется, что ведомства не приняли «обязательных мер предосторожности», чтобы не допустить утечки налоговых деклараций. В этой связи ему и его семье нанесен ущерб всего-то на 10 миллиардов, которые он и требует выплатить. Парадокс заключается в том, что он судится с государственными учреждениями, входящими в исполнительную власть, которую он возглавляет.

Бей своих – чтобы чужие боялись

События за январь 2026