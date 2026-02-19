Очередность взносов в банкротстве, налог на посылки, налог на имущество богатых в обзоре
Анализ отдельных налоговых событий можно посмотреть:
MAX: https://max.ru/join/xXiBYHeNtWLo7NZtYbtkWwPnq6FW2bd80DRaKUhkerM
1. Налоги на дорогое имущество
Какой самый простой способ привлечь электротат на свою сторону? Гнобить богатых. Это у нас на ура проходит, народу нравится, и депутаты прекрасно об этом знают. Поэтому через раз подаются законопроекты о том, чтобы повысить налоги на богатых. Теперь под раздачу попала дорогая недвижимость и авто, которые депутаты хотят дополнительно обложить налогами. Так, недвижимость от 350 млн. по задумке должна облагаться по повышенным ставкам, а за дорогостоящие машины (от 20 млн. рублей), яхты, вертолеты придется заплатить дополнительный разовый платеж. Как думаете, проголосуют ли депутаты за то, чтобы их имущество облагалось бОльшими налогами? (Законопроект № 1153844-8)
2. Очередность взносов в банкротстве
Верховный Суд продолжает исправлять ошибки судов по поводу квалификации в банкротстве задолженности по страховым взносам. Нижестоящим судам вновь напомнили, что долг по взносам должен включаться в одну очередь, а именно во вторую (Определение от 13 февраля 2026 г. № 307-ЭС25-11010).
3. Налог на посылки
Италия в начале 2026 хотела по-легкому срубить в бюджет деньжат. Для этого был введен налог на мелкогабаритные посылки стоимостью менее 150 евро. Дополнительно этот налог должен был уменьшить поток дешевых китайских товаров. Но что-то пошло не так. Посылки стали направлять в обход Италии, а службы доставки теряют доходы, так как заказов стало меньше. В итоге, и денег в бюджет не получили, и отрасль в убытки вогнали. Теперь итальянское Правительство чешет голову и думает, что делать?
События за февраль 2026
Взносы председателя МКД, налог на отдых, новые требования для льгот - ссылка
Информации об авторе
Этот пост написан блогером Трибуны. Вы тоже можете начать писать: сделать это можно .
Начать дискуссию