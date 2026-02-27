Обзор: НДФЛ при смене вида собственности, субсидиарка по безнадежным налогам, новые ставки по НДФЛ, налог на сверхприбыль

1. Налог на сверхприбыль банков

Очередной проект об обложении сверхприбыли банков поступил в Госдуму. Только за 2024-2025 было 4 таких законопроекта и вот опять. Авторы утверждают, что банки постоянно получают сверхдоходы и 2026 не станет исключением. Поэтому нужно установить дополнительный налог в размере 10%, благодаря этому бюджет в 2026 году может пополниться на 4 триллиона рублей. Правда, авторы прекрасно знают, что их предложение будет отклонено, так как они не получили заключение Правительства, а значит, нарушили процедуру. Для чего подавали? Перед избирателями похвалиться? (Законопроект № 1162521-8).