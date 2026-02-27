Обзор: НДФЛ при смене вида собственности, субсидиарка по безнадежным налогам, новые ставки по НДФЛ, налог на сверхприбыль

Анализ отдельных налоговых событий можно посмотреть:
1. Налог на сверхприбыль банков
Очередной проект об обложении сверхприбыли банков поступил в Госдуму. Только за 2024-2025 было 4 таких законопроекта и вот опять. Авторы утверждают, что банки постоянно получают сверхдоходы и 2026 не станет исключением. Поэтому нужно установить дополнительный налог в размере 10%, благодаря этому бюджет в 2026 году может пополниться на 4 триллиона рублей. Правда, авторы прекрасно знают, что их предложение будет отклонено, так как они не получили заключение Правительства, а значит, нарушили процедуру. Для чего подавали? Перед избирателями похвалиться? (Законопроект № 1162521-8).
2. Новая сетка ставок по НДФЛ
Депутаты вновь хотят пересмотреть ставки по НДФЛ. На это раз предлагается не облагать годовой доход налогоплательщика, не превышающий 20 прожиточных минимумов. Кроме того, предлагают повысить границы для применения более высоких ставок. Так, 15% хотят начинать применять, если доходы налогоплательщика достигли 5 млн. рублей. Депутаты полагают, что их идея поможет бедным слоям и спасет средний класс (Законопроект № 1160313-8).
3. Субсидиарная ответственность по безнадежным долгам
Верховный Суд разбирался с возможностью привлечения в банкротстве к субсидиарной ответственности руководства компании в отношении налоговых долгов, признанных безнадежными к взысканию. Нижестоящие суды полагали, что безнадежность налоговой недоимки автоматически исключает субсидиарную ответственность. Но Верховный Суд имел свой взгляд на проблему. Было отмечено, что необходимо установить причины, по которым налоговая задолженность стала безнадежной. Так, если невозможность взыскания связана с действиями самих налоговиков, то, действительно, субсидиарка невозможна (что называется, сами виноваты). Но вот если взыскание стало невозможным из-за поведения самого налогоплательщика, то освобождать руководство налогоплательщика от субсидиарной ответственности нельзя (Определение от 19 февраля 2026 г. N 305-ЭС22-15047(6,7)).
4. НДФЛ при замене совместной собственности на долевую
Минфин отмечает, что превращение совместной собственности в долевую не прерывает срок владения недвижимостью в целях НДФЛ. Поэтому срок, необходимый для освобождения от НДФЛ, следует исчислять с момента возникновения права совместной собственности (Письмо от 19 декабря 2025 г. № 03-04-05/124295).
События за февраль 2026
