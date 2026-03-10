ТОП-5 разъяснений Минфина России за февраль 2026

Рассматриваются интересные разъяснения Минфина, опубликованные в феврале

НДФЛ при прощении работника

Минфин рассмотрел случай, когда работодатель сжалился над работником и решил не взыскивать с него ущерб. В такой ситуации, по мнению Минфина, у работника возникает доход в виде экономической выгоды, поэтому придется платить НДФЛ (Письмо от 21 января 2026 г. № 03-04-06/3228).

Взносы при неполной занятости директора

Минфин разбирался с особенностями рабочего графика гендиректоров и новым порядком уплаты взносов по ним. Было отмечено, что минимальный размер взносов по гендиректору должен исчисляться исходя из МРОТ. При этом частичная занятость руководителя (неполный рабочий день) не изменяют это правило (Письмо от 23 января 2026 г. № 03-15-05/4098).

Взносы Председателя МКД

Минфин вновь высказал свою позицию по обложению взносами выплат председателю совета многоквартирного дома. Тут без изменений – такие выплаты должны облагаться страховыми взносами. Но есть нюанс, на который обращают внимание финансисты. Для возникновения обязанности по уплате взносов нужно, чтобы с председателем был оформлен трудовой или гражданский договор. А если таких договоров нет – то и обязанности уплачивать взносы не возникает (Письмо от 27 января 2026 г. № 03-15-05/5248).

НДФЛ при командировках депутатов

Минфин разбирался в хитросплетениях командировок членов политических партий. Оказалось, что тут множество вариантов. Так, если у посылаемого в командировку партийца есть трудовой договор с партией, то на него распространяются положения ст. 217 НК РФ об освобождении от НДФЛ выплат в связи с командировкой. Это же освобождение применяется к депутатам Госдумы, если в командировке они реализуют свои депутатские полномочия. А вот если член партии не имеет трудового договора и не является депутатом, то освобождения в связи с командировкой ему не видать (Письмо от 23 июля 2025 г. № 03-04-06/71261).

НДФЛ при замене совместной собственности на долевую

Минфин отмечает, что превращение совместной собственности в долевую не прерывает срок владения недвижимостью в целях НДФЛ. Поэтому срок, необходимый для освобождения от НДФЛ, следует исчислять с момента возникновения права совместной собственности (Письмо от 19 декабря 2025 г. № 03-04-05/124295).

