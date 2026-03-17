Сторонниц чайлдфри направят (в психушку) к психологу

О новом порядке диспансеризации женщин и мужчин

О новом порядке диспансеризации женщин и мужчин

1. Документ

Минздрав России опубликовал рекомендации по оценке репродуктивного здоровья мужчин и женщин в рамках диспансеризации (документ от 27.02.2026).

2. Краткое содержание

Главная цель документа - оценка потенциала рождаемости

Рекомендации состоят из двух частей (что логично):

рекомендации по диспансеризации женщин

рекомендации по диспансеризации мужчин

3. Анкетирование

Обоим полам придется пройти анкетирование.

Женщинам повезло меньше, им придется ответить на 61 вопрос. Мужикам придумали только 26.

Среди вопросов обращают на себя следующие:

Сколько детей Вы бы хотели иметь, включая родившихся? (это в женской анкете)

Сколько детей Вы хотели бы иметь (с учетом имеющихся), учитывая Ваши текущие жизненные обстоятельства? (это для мужчин)

Почему такая разница в формулировках, неясно.

Но самое интересное в последствиях ответа на эти вопросы.

4. Последствия.

Так, если женщина поставит 0 при ответе на вопрос, то ее отправит к психологу, что бы тот помог ей захотеть иметь детей.

А вот если мужчина укажет 0 в своей анкете, то.... ему ничего не будет (и правильно - мужчин беречь надо).

5. Заключение

Кому-то покажется, что тон заметки насмешливый. Однако в реальности автор не смеется - ситуация с демографией катастрофическая. Государство изо всех сил пытается решить проблему. Возможно, некоторые меры выглядят комично.

К сожалению, скорее всего проблема не решаема. Снижение рождаемости - это общемировая тенденция. И даже если завалить деньгами мам и пап - это ситуацию не исправит (как многие наивно думают).

Видимо, человеческая цивилизация достигла пика численности, поэтому включились механизмы (экономические, социальные, природные) снижения рождаемости.

