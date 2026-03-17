Юзвак Максим

Сторонниц чайлдфри направят (в психушку) к психологу

О новом порядке диспансеризации женщин и мужчин

1. Документ

Минздрав России опубликовал рекомендации по оценке репродуктивного здоровья мужчин и женщин в рамках диспансеризации (документ от 27.02.2026).

2. Краткое содержание

Главная цель документа - оценка потенциала рождаемости

Рекомендации состоят из двух частей (что логично):

  • рекомендации по диспансеризации женщин

  • рекомендации по диспансеризации мужчин

3. Анкетирование

Обоим полам придется пройти анкетирование.

Женщинам повезло меньше, им придется ответить на 61 вопрос. Мужикам придумали только 26.

Среди вопросов обращают на себя следующие:

  • Сколько детей Вы бы хотели иметь, включая родившихся? (это в женской анкете)

  • Сколько детей Вы хотели бы иметь (с учетом имеющихся), учитывая Ваши текущие жизненные обстоятельства? (это для мужчин)

Почему такая разница в формулировках, неясно.

Но самое интересное в последствиях ответа на эти вопросы.

4. Последствия.

Так, если женщина поставит 0 при ответе на вопрос, то ее отправит к психологу, что бы тот помог ей захотеть иметь детей.

А вот если мужчина укажет 0 в своей анкете, то.... ему ничего не будет (и правильно - мужчин беречь надо).

5. Заключение

Кому-то покажется, что тон заметки насмешливый. Однако в реальности автор не смеется - ситуация с демографией катастрофическая. Государство изо всех сил пытается решить проблему. Возможно, некоторые меры выглядят комично.

К сожалению, скорее всего проблема не решаема. Снижение рождаемости - это общемировая тенденция. И даже если завалить деньгами мам и пап - это ситуацию не исправит (как многие наивно думают).

Видимо, человеческая цивилизация достигла пика численности, поэтому включились механизмы (экономические, социальные, природные) снижения рождаемости.

Юзвак Максим

Комментарии

  • 19mart10
    Главный бухгалтер

    А если женщина не ответит на эти вопросы, то ее не станут диспансеризировать?:) А что сможет сделать психолог в таком случае? Проехать по ушам о "обязанностях" женщины перед государством и выглядеть клоуном?

