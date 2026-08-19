ТОП-3 налоговых события в США за июль 2026

Налоги уменьшают пенсию

В США СМИ опубликовали интересный рассказ о налоговых проблемах американских граждан. Так, некая Джениффер уехала жить в Новую Зеландию в 2013, но при этом, оставаясь гражданской США, она должна подавать налоговую отчетность. Она жалуется, что ежегодно ей приходится тратить около 2000 долларов на специалиста, который помогает составить и подать налоговую декларацию. При этом серьезных заработков у Джениффер нет, так как она в декретном отпуске. Переживает гражданка США, что те деньги, которые тратятся на декларации, можно было бы направить на пенсионные накопления. Также Джениффер не хочет оформлять американское гражданство для своих детей, чтобы те не мучились, как она.