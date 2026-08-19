ТОП-3 налоговых события в США за июль 2026

Рассматриваются международные налоговые новости
Налоги уменьшают пенсию
В США СМИ опубликовали интересный рассказ о налоговых проблемах американских граждан. Так, некая Джениффер уехала жить в Новую Зеландию в 2013, но при этом, оставаясь гражданской США, она должна подавать налоговую отчетность. Она жалуется, что ежегодно ей приходится тратить около 2000 долларов на специалиста, который помогает составить и подать налоговую декларацию. При этом серьезных заработков у Джениффер нет, так как она в декретном отпуске. Переживает гражданка США, что те деньги, которые тратятся на декларации, можно было бы направить на пенсионные накопления. Также Джениффер не хочет оформлять американское гражданство для своих детей, чтобы те не мучились, как она.
Охотники за налоговыми консультантами
В США наметился новый тренд мошенничества в налоговой сфере. Теперь аферисты охотятся не только на налогоплательщиков, но и на налоговых консультантов. Если обманув одного налогоплательщика, мошенники получают информацию только о нем, то обман консультанта по налогам позволяет получить доступ к сведениям о множестве налогоплательщиков, что гораздо выгоднее и прибыльнее. В том числе в руках мошенников оказываются личные кабинеты налогоплательщиков, через которые они проворачивают свои схемы.
Богоугодные налоги
В штате Миссури решили провести голосование по отмене подоходного налога. И тут неожиданно в процесс включилась католическая церковь, которая фактически агитирует не отказываться от обложения доходов граждан. Католические священники указывают, что отмена налога на доходы будет компенсирована за счет налога с продаж, а это негативно отразится на бедных слоях населения. Католические епископы Миссури призвали избирателей учитывать «моральные принципы, которыми мы должны руководствоваться при рассмотрении любых налоговых предложений».
Налоговые новости за июль 2026
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