ТОП-4 судебных акта Верховного Суда по налогам за июль 2026

Госпошлина для заключенного

Гражданин, находившийся в местах не столь отдаленных, захотел подать апелляционную жалобу в суд. Но оказалось, что денег на уплату судебной пошлины у него нет. Поэтому он подал ходатайство об освобождении его от пошлины, приложив справку с места работы (то есть сидения). Однако нижестоящие суды не прониклись положением сидельца и освобождать его от пошлины не стали, но при этом предоставили отсрочку. Этот вопрос дошел до Верховного Суда, который указал, что если ходатайство подано об освобождении пошлины, то суд должен решать только вопрос об освобождении, а не заниматься самодеятельностью и предоставлять отсрочку. При этом справка о доходах является важным документом, который может свидетельствовать об отсутствии возможности уплаты судебной пошлины (Кассационное определение от 17 июня 2026 г. № 16-КАД26-3-К4).

В связи с этим случаем почему-то вспомнилась Елена Блиновская (которая уклонялась от налогов). По последним данным работает она в колонии швеей и зарабатывает в месяц меньше 7 тыс. рублей. Так что у нее тоже будут проблемы с уплатой судебной пошлины, если вдруг она захочет посудиться.