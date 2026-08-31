ТОП-4 судебных акта Верховного Суда по налогам за июль 2026

Рассматриваются интересные дела в Верховном Суде
Госпошлина для заключенного
Гражданин, находившийся в местах не столь отдаленных, захотел подать апелляционную жалобу в суд. Но оказалось, что денег на уплату судебной пошлины у него нет. Поэтому он подал ходатайство об освобождении его от пошлины, приложив справку с места работы (то есть сидения). Однако нижестоящие суды не прониклись положением сидельца и освобождать его от пошлины не стали, но при этом предоставили отсрочку. Этот вопрос дошел до Верховного Суда, который указал, что если ходатайство подано об освобождении пошлины, то суд должен решать только вопрос об освобождении, а не заниматься самодеятельностью и предоставлять отсрочку. При этом справка о доходах является важным документом, который может свидетельствовать об отсутствии возможности уплаты судебной пошлины (Кассационное определение от 17 июня 2026 г. № 16-КАД26-3-К4).
В связи с этим случаем почему-то вспомнилась Елена Блиновская (которая уклонялась от налогов). По последним данным работает она в колонии швеей и зарабатывает в месяц меньше 7 тыс. рублей. Так что у нее тоже будут проблемы с уплатой судебной пошлины, если вдруг она захочет посудиться.
Требование и Единый счет
Некая гражданка Кривич (сразу вспоминается Станислав Вернидубович) возмутилась, что требование по уплате налогов ей выставляли за 2021, а взыскивать стали задолженность за 2022 год. И первоначально гражданка имела успех, поскольку нижестоящие суды полагали, что налоговый орган нарушил процедуру, не выставив требование по недоимке за 2022 год. Самое интересное, что административная коллегия Верховного Суда согласилась с этой позицией. Но тут вмешался Президиум, который, по сути, указал, что требование выставляется не на конкретную задолженность, а на отрицательное сальдо, которое числится на счете налогоплательщика. И даже если это отрицательное сальдо изменяется (появляется новая задолженность по другим налогам или периодам), то выставлять новое требование не нужно. Иначе говоря, пока отрицательное сальдо не погашено, требование остается действительным, даже если информация в таком требовании не актуальна (Постановление Президиума ВС РФ от 17 июня 2026 г. № 5-НАД26).
Освобождение заключенных от пошлины
Верховный суд продолжает рассматривать дела об освобождении от уплаты судебной пошлины лиц, отбывающих наказание. Так, в одном из дел было отмечено, что суды для подтверждения отсутствия средств на оплату пошлины не должны требовать предоставления документов, составленных по определенной форме, поскольку осужденные не могут повлиять на тюремную администрацию, которая выдает такие документы (Кассационное определение от 7 июля 2026 № 64-КАД26-2-К9). В другом деле вновь было указано, что если заключенный обращается с ходатайством об освобождении от госпошлины, то суд не может при рассмотрении ходатайства предоставить отсрочку по уплате, даже если такая отсрочка в интересах заключенного (Кассационное определение от 3 июля 2026 г. № 15-КАД26-2-К1).
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