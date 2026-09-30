Обзор: отмена пошлины за свадьбу, поддержка кино, защита налоговиков, последствие «уточненки»

Анализ отдельных налоговых событий можно посмотреть: ВК: https://vk.com/yuzvakmaxim Под конец месяца накопилось новостей, их и рассмотрим

1. Поддержка кино

Депутаты хотят, чтобы отечественных фильмов было больше (про качество ничего не говорится). Поэтому для кинодельцов, имеющих статус ИП, придумали льготу в виде освобождения от НДС. Говорят, что большинству всех этих режиссеров, актеров, монтажеров, которые ведут свою деятельность в качестве ИП, тяжело платить НДС, а значит, это вредит развитию родной киноиндустрии (Законопроект № 1348117-8). PS. На мой взгляд, стимулировать нужно не количество, а качество кинпродукции. Например, в качестве условия предоставления льготы можно установить размер кассовых сборов. Достиг фильм определенный лимит доходов, его создатели получили льготы. А не достиг, то извините, не за что вас поощрять.

2. Льгота для брака

Как повысить количество официальных браков? Депутаты не придумали ничего лучше, чем предложить отменить госпошлину. Говорят, это серьезный финансовый барьер. Все бы ничего, но размер госпошлины составляет 350 рублей. Если для кого-то это создает финансовые трудности, то встает вопрос, а стоит ли тогда жениться – на семью всяко больше придется тратиться. Короче, предложение не понял никто, включая Правительство (Законопроект № 1348957-8).

3. Сроки отражения пеней в ЕНС

Налогоплательщику отразили на ЕНС пени по долгам за периоды 2019 года. Он посчитал, что за такие «бородаты» периоды ничего платить не будет и пошел судиться. Нижестоящие арбитражные суды поддержали Налогоплательщика в его желаниях, указав, что налоговый орган утратил возможность взыскания долгов по спорным периодам. Но на выручку налоговикам пришел Верховный Суд. Было отмечено, что за спорные периоды Налогоплательщик подавал уточненки десятки раз. А именно с подачей уточненных деклараций связывается процедура взыскания. Поэтому никаких сроков пропущено не было (Определение от 25.09.2026 № 306-ЭС26-4683).

4. Защита труда налоговиков

Налоговики не только по налогам мастера, но и по трудовым правам. Так, две инспекторши работали в Инспекции, которая администрировала большую территорию. Чтобы охватить налоговым контролем всех, рабочие места инспекторш были определены не по месту нахождения Инспекции, а в отдаленных населенных пунктах. Но пришла реформа и эти отдаленные рабочие места решили упразднить, при этом сотрудниц, которые там работали, оставляли в штате, но на работу они должны были являться уже непосредственно в Инспекцию. Сотрудниц это не устроило и их уволили без выплаты денежного содержания. Добиться правды в общих судах не получилось, поэтому они пошли в Конституционный Суд. И не прогадали. Суд признал, что лишение госслужащих гарантий при упразднении структурных подразделений противоречит Конституции. Соответственно, в описанной ситуации выплачивать денежное содержание придется (Постановление от 29 сентября 2026 г. № 56-П).

События за сентябрь 2026