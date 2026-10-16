Налог на сверхдоходы, поправки для бюджета, льготы для малого бизнеса в видеообзоре

Рассматриваются ключевые события в налоговой сфере за сентябрь.

Плата за привлечение контрактников, налог на мед.карты, российско-белорусские налоги, спор по НДФЛ - ссылка

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14:11 - Льготы по НДС для малого бизнеса – Законопроект № 1331250-8

13:25 - Первый налоговый проект в Госдуме нового созыва - Законопроект № 333-9

Рассматриваются ключевые события в налоговой сфере за сентябрь

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