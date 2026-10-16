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Юзвак Максим
Законопроекты
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Налог на сверхдоходы, поправки для бюджета, льготы для малого бизнеса в видеообзоре

Рассматриваются ключевые события в налоговой сфере за сентябрь.

258 просмотров7 открытий

Рассматриваются ключевые события в налоговой сфере за сентябрь

ВК: https://vk.com/yuzvakmaxim

Содержание:

Налоговые новости за сентябрь 2026 (видео)

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События за октябрь 2026

  • Плата за привлечение контрактников, налог на мед.карты, российско-белорусские налоги, спор по НДФЛ - ссылка

Информации об авторе

Юзвак Максим

Юзвак Максим

Юрист в самозанятый

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Этот пост написан блогером Трибуны. Вы тоже можете начать писать: сделать это можно .

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