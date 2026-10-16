Налог на сверхдоходы, поправки для бюджета, льготы для малого бизнеса в видеообзоре
Рассматриваются ключевые события в налоговой сфере за сентябрь.
Рассматриваются ключевые события в налоговой сфере за сентябрь
ВК: https://vk.com/yuzvakmaxim
Содержание:
00:00 - Превью
00:35 - Общая характеристика законодательной деятельности за месяц
01:40 - Бюджетные поправки в НК РФ – Законопроект № 617-9
11:18 - Налог на сверхдоходы – Законопроект № 618-9
12:52 - Льготы по мультикам – Законопроект № 1342678-8
13:25 - Первый налоговый проект в Госдуме нового созыва - Законопроект № 333-9
14:11 - Льготы по НДС для малого бизнеса – Законопроект № 1331250-8
15:14 - Новый инвествычет – Законопроект № 1341173-8
16:02 - Освобождение от НДС предпринимателей-киношников – Законопроект № 1348117-8
16:55 - Отмена госпошлины за регистрацию брака – Законопроект № 1348957-8
17:56 - Конец
Налоговые новости за сентябрь 2026 (видео)
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События за октябрь 2026
Плата за привлечение контрактников, налог на мед.карты, российско-белорусские налоги, спор по НДФЛ - ссылка
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