Налоговые итоги за сентябрь 2026

Рассматриваются ключевые события за сентябрь 2026

ВК: https://vk.com/yuzvakmaxim

1. Налоги для бюджета и другие перспективы

Чтобы депутатам было чем заняться в октябре и ноябре, Правительство в самом конце сентября направило в Госдуму важные законопроекты. Речь прежде всего идет о налоговых изменениях для пополнения бюджета.

Так, в рамках бюджетного пакета поправок планируется повысить в несколько раз налоговые штрафы, обложить НДС зарубежные покупки, распространить на доходы от вкладов общие ставки по НДФЛ (13-22%), включить в Налоговый кодекс взносы на травматизм (Законопроект № 617-9).

Также отдельным законом хотят ввести налог на сверхдоходы, который затронет разработчиков твердых полезных ископаемых – железные, цветные, борные руды. При этом общая налоговая ставка составит 30%, а вот для золотодобытчиков почему-то установили льготную ставку – 20%. Многие начали возмущаться, почему такая благодать для золота, поэтому сейчас активно обсуждается возможность распространить на всех общую ставку 30%. Посмотрим, кто победит – справедливость или золото (Законопроект № 618-9).

Еще Правительство хочет поддержать мультипликаторов, для чего подготовило предложение о льготной ставке по налогу на прибыль – 3%. Поскольку все любят детей и мультики, проблем в одобрении данной инициативы не будет (Законопроект № 1342678-8).

А вот этот законопроект нужно было рассматривать первым, но по значимости он последний. Дело в том, что инициатива Брянских депутатов стала первым налоговым законопроектом для Думы 9 созыва. Поправки носят по большей части технический характер и направлены на унификацию терминологии в отношении обложения при разделе продукции (Законопроект № 333-9).

2. Бесперспективные предложения

Депутаты захотели «провернуть фарш назад», отменив повышение НДС и вернув ставку 20%. Также предлагается восстановить прежние лимиты по доходам (60 млн.) для неуплаты НДС. Однако депутатскую ностальгию по прежним временам никто не оценил, и она уже отклонена (Законопроект № 1331250-8).

В сентябре был придуман новый инвествычет по налогу на прибыль за поддержку культурных и социальных учреждений. Вместе с тем, Правительство считает, что такой вычет могут устанавливать власти субъектов самостоятельно, поэтому на федеральном уровне такие правки излишне (Законопроект № 1341173-8).

Также один из депутатов хочет распространить на индивидуальных предпринимателей освобождение от НДС, если они оказывают услуги в сфере киноиндустрии. Следует заметить, что схожие изменения были включены в бюджетно-налоговый законопроект Правительства (Законопроект № 617-9), поэтому скорее всего депутатскую инициативу отклонят, а вот правительственную поправку одобрят (Законопроект № 1348117-8).

Ну и последним законопроектом в обзоре, который стал, кстати, последним налоговым проектом для Думы 8 созыва (совпадение? не думаю!) будет инициатива по отмене пошлины за регистрацию брака. Депутаты посчитали, что 350 рублей слишком сильно бьют по карману будущих молодоженов и препятствую официальному оформлению брака. Эту инициативу мало, кто понял, включая Правительство, поэтому поддерживать ее никто не будет (Законопроект № 1348957-8).

А чем Вам запомнился сентябрь 2026 года?

Налоговые новости за сентябрь 2026 (видео)

Если видео не воспроизводится - резервная ссылка

События за октябрь 2026