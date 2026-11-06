Технические поправки, вычет на нянь и защиту от БПЛА в налоговом обзоре

Анализ отдельных налоговых событий можно посмотреть:

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Хоть неделя и праздничная, но о каких-то налоговых новостях поболтать надо

1. Вычет на нянь

Тут одна партия решила, что вычеты по НДФЛ благодатная тема и теперь каждую неделю (а то и чаще) штампует проекты о новых вычетах. На это раз они предлагают учитывать в качестве вычета по НДФЛ расходы на нянь. Говорят, это поможет родителям быстрее возвращаться к работе после рождения детей. Экономике от этого сплошной профицит и выгода. Правительство как всегда не разделяет депутатского энтузиазма и поддерживать такие поправки не намерено (Законопроект № 25877-9).

2. Вычет на защиту от беспилотников

Чтобы хоть как-то стимулировать предприятия защищать их же объекты от БПЛА, в Госдуме предлагают установить специальный вычет. Так, расходы на защиту от беспилотной опасности можно будет направить на уменьшение налога на прибыль – ну не все, конечно, а только 50% от таких расходов и не более 100 млн. рублей. Правда, авторы забыли получить заключение Правительства, поэтому проект скоро им вернут (Законопроект № 27227-9).

3. Технические поправки

Не знаю, с чем это связано, но Брянскую областную Думу волнует обложение при заключении соглашений о разделе продукции. Самый первый налоговый проект в Госдуме нового созыва как раз был связан с этим вопросом и подавали его депутаты с Брянщины. Вот и теперь эта тема не дает им покоя – они хотят унифицировать термины в законодательстве о разделе продукции и в Налоговом кодексе. В общем, поправки носят косметический характер и не угрожают доходам бюджета, поэтому Правительство готово их поддержать (Законопроект № 27273-9).

На этом доклад окончен. Хороших выходных.

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