Топ-3 разъяснений от фискальных органов за октябрь 2026

Рассматриваются разъяснения по налоговым вопросам от государственных органов

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Обложение электрокаров

ФНС России отметила, что общеустановленных льгот по транспортному налогу нет. Возможны льготы на уровне отдельных регионов. Так, где-то полностью освобождают электромобиль от обложения, но важно, чтобы это был не гибрид. В других регионах есть ограничение по количеству электрокаров у одного владельца, в отношении которых можно применять льготы. В общем, нужно выяснять, какие льготы действуют в регионе налогоплательщика. А сделать это можно на сайте ФНС.

Обложение платы за привлечение контрактников в Армию

Минфину задали вопрос, нужно ли облагать НДФЛом плату за привлечение граждан на контрактную службу в Российскую Армию. Такие выплаты устанавливаются в отдельных регионах и, к слову, размер их не маленький – говорят, кто-то даже начал строить на этом бизнес. Касательно обложения Минфин указал, что все зависит от квалификации выплачиваемых сумм. Если выплата рассматривается в качестве социальной поддержки, то налога нет, если же это обычный доход – то придется заплатить НДФЛ. Правда, каким образом такие выплаты могут рассматриваться в качестве мер социальной поддержки, я не понимаю (Письмо от 10 сентября 2026 г. № 03-04-07/79506).

Аренда жилья работодателем у самозанятого

Минфин России рассмотрел возможность применения налога на самозанятых к доходам от сдачи жилья в аренду работодателю. Было отмечено, что налог на профессиональный доход не может применяться, если самозанятый выполняет для работодателя работы (услуги). Про аренду жилья ничего не говорится. Поэтому самозанятый может спокойно применять к доходам от аренды НПД (Письмо от 24 августа 2026 г. № 03-11-06/74216).

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