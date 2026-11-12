ТОП-5 судебных актов в пользу налогоплательщиков в Москве (июнь 2026)

Немного забросил обзоры налоговых споров, буду исправляться.

Начнем с хорошего – с решений в пользу налогоплательщиков. Есть даже положительное решение по налоговой выгоде.

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Общие вопросы

Постановление от 8 июня 2026 г. № А41-93814/2025 (Сокор-логистика) +

Обеспечительная мера и залог в силу закона являются самостоятельными правовыми институтами, имеющими различную правовую природу и различные правовые последствия. Вместе с тем наличие залога не означает сохранение ограничений распоряжения имуществом после открытия конкурсного производства, поскольку судьба таких ограничений урегулирована специальной нормой законодательства о банкротстве. Согласно абзацу девятому пункта 1 статьи 126 Федерального закона от 26.10.2002 N 127-ФЗ "О несостоятельности (банкротстве) с даты принятия арбитражным судом решения о признании должника банкротом и открытии конкурсного производства снимаются ранее наложенные аресты на имущество должника и иные ограничения распоряжения имуществом должника. Указанная норма является специальной по отношению к положениям налогового законодательства, регулирующим применение обеспечительных мер вне процедуры банкротства, и направлена на обеспечение возможности формирования, реализации конкурсной массы и удовлетворения требований кредиторов в установленном законом порядке. Иное толкование приводило бы к сохранению индивидуальных обеспечительных механизмов отдельных кредиторов после открытия конкурсного производства, что противоречит правовой природе конкурсного производства и принципу соразмерного удовлетворения требований кредиторов, закрепленному в законодательстве о несостоятельности.

Сохранение ограничений, введенных налоговым органом, объективно создает риск возникновения споров между покупателем имущества и конкурсной массой относительно исполнения заключенных договоров. Кроме того, сохранение регистрации транспортных средств за должником после их реализации способно повлечь дальнейшее начисление обязательных платежей, связанных с владением указанным имуществом, включая транспортный налог, что может породить новые публично-правовые споры и дополнительные расходы конкурсной массы вопреки целям конкурсного производства, определенным статьей 2 Федерального закона от 26.10.2002 N 127-ФЗ "О несостоятельности (банкротстве).

Судебные споры

Постановление от 11 июня 2026 г. № А40-288368/2025 (Винтер) +

Исходя из новой редакции ст. 79 НК РФ подача заявления о возврате излишне взысканных платежей в налоговый орган является правом налогоплательщика, но не его обязанностью (ст. 79 НК РФ, п. 37 ст. 1, ч. 1 ст. 5 Федерального закона от 14.07.2022 N 263-ФЗ "О внесении изменений в части первую и вторую Налогового кодекса Российской Федерации"). Требование ООО "Винтер" носило имущественный характер и было направлено на возврат (начисление) процентов на сумму излишне взысканного налога, что подпадает под указанное исключение. Следовательно, соблюдение обязательного досудебного порядка в виде обращения в вышестоящий налоговый орган не являлось условием принятия заявления к производству. Кроме того, после представления в суд доказательств прохождения досудебной процедуры заявление общества было принято к производству 24.11.2025. Таким образом, оснований для оставления заявления общества без рассмотрения по мотиву несоблюдения досудебного порядка не имелось.

Земельный налог

Постановление от 24 июня 2026 г. № А40-175427/2025 (НП ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ КОТТЕДЖНОГО ПОСЕЛКА "ЦВЕТОЧНЫЙ") +

Позиция налогового органа основана на том, что спорные земельные участки имеют виды разрешенного использования, предусматривающие индивидуальное жилищное либо малоэтажное жилищное строительство, в связи с чем при исчислении земельного налога подлежат применению положения пункта 15 статьи 396 Налогового кодекса Российской Федерации. Суд правомерно пришел к выводу о том, что фактическое использование спорных земельных участков связано с размещением и эксплуатацией объектов инженерной инфраструктуры жилищно-коммунального комплекса, обеспечивающих функционирование существующего жилищного фонда.

Из системного толкования указанных положений следует, что отнесение земельного участка к одной из названных категорий требует исследования его фактического назначения и использования. Между тем доводы кассационной жалобы фактически сводятся к утверждению о достаточности одного лишь вида разрешенного использования для разрешения спора и направлены на переоценку выводов суда апелляционной инстанции относительно фактического использования спорных земельных участков. Указанные доводы не опровергают выводы суда о нахождении на спорных участках объектов инженерной инфраструктуры жилищно-коммунального комплекса (сети газоснабжения, водоснабжения, водоотведения, энергоснабжения), необходимых для обеспечения жизнедеятельности и эксплуатации жилищного фонда коттеджного поселка "Цветочный"; невозможности осуществления застройки (как ранее, так и в настоящее время) на спорных земельных участках.

УСН

Постановление от 17 июня 2026 г. № А41-72872/2025 (ИП Еремина В.И.) +

Отношения по дарению между членами семьи и (или) близкими родственниками по своей природе не предполагают и не могут предполагать экономического (предпринимательского) характера сделки между дарителем и одаряемым, поскольку имущество меняет своего собственника, но остается внутри круга лиц, связанных между собой близким родством. Суд обращает внимание на то, что законодатель применил данный подход к освобождению от уплаты НДФЛ при дарении имущества между близкими родственниками. Между тем, этот подход следует применять и к освобождению от уплаты налога при УСН при дарении имущества между близкими родственниками. Данный подход имеет ту же цель: обеспечить свободу дарения и исключить возникновение ситуаций, когда граждане были бы вынуждены отказываться от совершения дарения своим близким родственникам ввиду возникновения последствий налогообложения данной операции.

Что касается доводов инспекции об ошибочности выводов судов о том, что спорное нежилое помещение находилось в долевой собственности двух физических лиц, не состоящих в родственных отношениях; об использовании спорного нежилого помещения в предпринимательской деятельности, то суд округа отмечает, что эти доводы не имеют правового значения для настоящего спора, поскольку не имеет значения характер использования полученного в дар недвижимого имущества (возможный или фактический), нахождение его в долевой собственности или в собственного одного лица, наличия у дарителя или одаряемого статуса индивидуального предпринимателя.

Вопросы налоговой выгоды

Постановление от 8 июня 2026 г. № А40-238992/2023 (Пропертитрейд) +

Исследовав и оценив в соответствии со статьями 65, 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации представленные в материалы дела доказательства, суды установили, что контрагенты Общества являлись самостоятельными субъектами экономической деятельности, в полном объеме исполнили обязательства перед Обществом по заключенным сделкам; как до заключения договора с Обществом, так и после завершения взаимоотношений с ним, они являлись действующими организациями, были зарегистрированы как самостоятельные юридические лица, имели разных учредителей и директоров, находились по различным юридическим адресам, имели действующие лицензии и состояли в СРО, вели бухгалтерский учет, выплачивали зарплату работникам, оплачивали налоги, страховые взносы, аренду помещений, услуги бухгалтерии, хостинга, интернета; между контрагентами и Обществом отсутствовала взаимозависимость, Общество не контролировало деятельность контрагентов, не давало им обязательных указаний, согласованность действий спорных контрагентов и контрагентов последующих звеньев Инспекцией не установлена, контрагенты не являются "техническими" компаниями.

Суды также учли, что до заключения договоров с контрагентами Общество проявило должную степень осмотрительности: использовало публичные информационные ресурсы (https://egrul.nalog.ru, https://service.nalog.ru/zd.do, https://service.nalog.ru/disqualified.do, https://service.nalog.ru/svl.do, https://www.vestnik-gosreg.ru/publ, https://service.nalog.ru/baddr.do, www.fssprus.ru, www.rusprofile.ru, а также получило документы от контрагентов по сделкам, убедившись в надежности контрагентов и достоверности представленных ими документов; контрагенты по данным ЕГРЮЛ были зарегистрированы в установленном законом порядке, поставлены на налоговый учет, исков и исполнительных производств в отношении них не возбуждалось, они не являлись должниками по налогам и сборам, в реестре недобросовестных поставщиков не значились, имели расчетные счета в банках, сдавали налоговую отчетность (в том числе по НДС).

Судами проанализирован вопрос оплаты Обществом выполненных контрагентами работ (оказанных услуг), установлено, что Общество оплатило полную стоимость выполненных работ (оказанных услуг), особенности расчетов обусловлены отсутствием в начальный период деятельности Общества достаточных денежных средств на его счетах, приводимые налоговым органом возражения не опровергают фактов оплаты работ, услуг, в том числе посредством выкупа ранее выданных им простых векселей.

Налоговый орган не произвел осмотр объектов недвижимости, не назначил экспертизу (строительно-техническую, строительно-пожарную), не установил и не указал объем завышения работ и установленного оборудования (радиаторов/пожарных извещателей), полностью исключив вычеты по всем спорным контрагентам. При том, что его позиция основана только на показаниях 11 свидетелей (покупателей объектов недвижимости), составляющих всего около 5% от их общего числа (214), при том, что оставшиеся 95% покупателей им не опрошены.

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