Путин поручил выпустить спецоблигации для возвращения капиталов в Россию

Владимир Путин на прошедшей вчера встрече с бизнесменами в Кремле объявил, что поручил уже с 2018 года обеспечить выпуск специальных облигаций для возвращения капиталов в Россию. Вопрос прорабатывали правительство и ЦБ.

«На прошлой нашей встрече вы попросили создать удобные механизмы возвращения капиталов в российскую юрисдикцию. В качестве инструмента мы решили использовать отечественные облигации внешнего займа, номинированные в иностранной валюте. И было поручение определить необходимые условия и параметры выпуска таких бумаг для российских инвесторов и обеспечить их обращение уже в следующем году», — передал слова Президента РФ корреспондент РБК. Вопрос прорабатывали Минэкономразвития, Минфин и ЦБ, причем идея «не вызвала ни у кого возражений», отметил глава государства.

Путин рассказал, что российские власти собираются расширить линейку финансовых инструментов для долгосрочных крупных инвестиций в отечественную экономику. С февраля следующего года вступит в силу закон «О синдицированном кредите», механизмы которого позволяют значительно увеличить объемы кредитования и повысить доступность ресурсов для реального сектора экономики. «Это существенно снизит риски самих кредиторов. Также это позволяет банкам и другим профессиональных участникам рынка выпускать инфраструктурные облигации: это новый вид ценных бумаг с неполным покрытием номинала», — объяснил президент.

В начале декабря агентство Reuters сообщало, что неназванные представители крупного бизнеса обратились к российским властям с предложением выпустить специальные бонды для создания благоприятных условий возвращения денег состоятельных россиян в страну. Бонды должны быть выпущены в иностранной валюте и иметь ставку выше банковских ставок, а их держателям можно будет сохранять анонимность, рассказывали собеседники агентства. К такой инициативе представителей бизнеса могли подтолкнуть опасения расширения американских санкций, отмечало агентство.