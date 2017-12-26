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В план санации Промсвязьбанка внесли изменения

Банк России утвердил изменения в план участия ЦБ в осуществлении мер по предупреждению банкротства ПАО «Промсвязьбанк», которыми предусмотрена докапитализация банка за счет средств Фонда консолидации банковского сектора.

 В соответствии с требованиями Федерального закона «О банках и банковской деятельности» и Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)» это является основанием для прекращения (мены, конвертации) обязательств банка по субординированным кредитам (депозитам, займам, облигационным займам) и для прекращения денежных обязательств перед управляющими работниками банка и контролирующими банк лицами.

Об этом сообщает сегодня пресс-служба ЦБ.

Напомним, неделю назад регулятор объявил о санации Промсвязьбанка, пояснив, что банк продолжает работу в обычном режиме, исполняя свои обязательства и совершая новые сделки.

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Отдел новостей ИА "Клерк.Ру".

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