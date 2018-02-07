Европейские банки ужесточают контроль за счетами россиян

В ходе подготовки к обмену налоговой информацией по стандартам ОЭСР иностранные банки стали тщательнее проверять счета нерезидентов.

Кроме того, они начали запрашивать дополнительные документы, предоставлять которые у клиента не было необходимости при открытии счета, рассказали РБК несколько зарубежных банкиров.

В ряде случаев проведение проверок приводит к ограничению права клиента распоряжаться денежными средствами. По словам источника в швейцарском банке из топ-5, тысячи россиян могут оказаться под угрозой блокировки своих зарубежных счетов «по причине создания видимости смены налогового резидентства».

По словам банкиров, есть два ключевых момента, на которые иностранные банки обращают пристальное внимание. Первый — источник происхождения денежных средств. В связи с этим банки запрашивают справки о доходах, чтобы убедиться, что заработанные клиентом средства сопоставимы с суммами, хранящимися на счете в банке. Если клиент не может предоставить документальное обоснование источника происхождения денежных средств, банки могут действовать по двум сценариям: ограничить операции на списание средств или установить повышенную комиссию за обслуживание счета.

Второй определяющий фактор при проверке иностранного банка — подтверждение налогового резидентства. Россия с 2018 года начнет получать информацию о зарубежных активах своих резидентов. Как ранее писал РБК, состоятельные россияне в 2017 году массово меняли налоговое резидентство, чтобы скрыть информацию о своих банковских счетах за рубежом от налоговых органов. Однако, по оценкам компании Smartgen, после того как Россия присоединилась к договору об автоматическом обмене налоговой информацией с многими странами в декабре прошлого года (73 государства будут предоставлять информацию о счетах российских юридических и физических лиц), европейские банки стали с особой осторожностью оценивать налоговый статус своих клиентов.