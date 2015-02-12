Как ЦБ будет регулировать краудфандинг, закон о котором еще не принят

Банк России начал добровольное тестирование принципов регулирования краудфандинговой деятельности, результаты которого помогут доработать законопроект «Об альтернативных способах привлечения инвестиций (краудфандинге)».

Поясним, краудфандинг – это способ коллективного финансирования. Закон о нем пока еще только разрабатывается.

Принципы регулирования, положенные в основу законопроекта, стали результатом деятельности специальной Рабочей группы при Банке России по мониторингу, оценке потребительских рисков и разработке предложений по регулированию сектора краудфандинга.

Свыше 10 крупнейших площадок, работающих в различных сегментах рынка краудфандинга добровольно согласились примерить на себя прототип будущего регулирования.

Тестируемые регуляторные требования не выходят за рамки действующего законодательства и направлены на улучшение системы управления рисками, раскрытие информации о деятельности площадки и реализуемых на ней проектах, разграничение квалифицированных и неквалифицированных инвесторов с точки зрения максимального риска, принимаемого инвесторами, раскрытие информации о процедурах отбора проектов, исключение конфликтов, а также создание детализированных правил ведения деятельности, в том числе связанных с порядком осуществления расчетов, сообщает пресс-служба ЦБ.

Итоги тестирования планируется подвести во 2 квартале 2018 года.