Российские банки готовы к отключению от SWIFT

Возможное отключение России от межбанковской системы Swift затруднит работу банков, но тем не менее они готовы к этому морально и технологически, заявил вице-премьер РФ Аркадий Дворкович.

Он подчеркнул, что такие меры также принесет вред компаниям, работающим в США и Европе.

«Вообще, это было бы сумасшедшим поступком со стороны наших партнеров. Очевидно, что и им - я имею в виду не конкретным лицам, принимающим такое решение, а компаниям, которые работают в США и Европе - это тоже принесет вред. Это касается не только отключения от Swift», - цитирует ИА ТАСС слова вице-премьера.

Напомним, возможность отключения России от Swift обсуждается с 2014 года, когда были введены первые антироссийские санкции.

В прошлом году глава ЦБ Эльвира Набиуллина на встрече с президентом Владимиром Путиным заявила, что в России созданы условия для функционирования платежных систем и банков в случае отключения страны от Swift. Речь идет о системе передачи финансовых сообщений Банка России, созданной в качестве альтернативного канала межбанковского взаимодействия с целью обеспечения гарантированного и бесперебойного предоставления услуг по передаче электронных сообщений по финансовым операциям.