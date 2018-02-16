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Что еще предлагается для повышения финансовой доступности в России

В ЦБ состоялось общественное обсуждение проекта Стратегии повышения финансовой доступности в России.

Напомним, проект документа был опубликован ЦБ на минувшей неделе.

Подробнее читайте об этом в статьях «Банки сделают доступнее в отдаленных районах, для малого бизнеса и пожилых» и «Что нужно, чтобы банки давали больше кредитов малому бизнесу, а малый бизнес их с радостью брал»

В целом участники встречи высоко оценили Стратегию – первый в России официальный документ, направленный на системное решение вопросов финансовой доступности для удаленных и сельских районов, малообеспеченного населения, людей с инвалидностью и маломобильных граждан, а также субъектов малого и среднего предпринимательства.

В ходе дискуссии прозвучали уточняющие комментарии по ряду положений Стратегии. Так, в частности, для субъектов МСП было предложено включить в приоритетные вопросы повышение доступности и качества страховых услуг для страхования предпринимательских рисков.

Кроме того, участники обсуждения отметили, что необходимо дополнить институты финансирования начинающих предпринимателей микрофинансовыми организациями предпринимательского финансирования, передает пресс-служба ЦБ.

Также на встрече шла речь о необходимости принятия стандарта по ответственному кредитованию, разработка которого в настоящий момент ведется Банком России совместно с АИЖК и заинтересованными кредитными организациями.

Предполагается, что проект Стратегии повышения финансовой доступности в России в окончательной редакции будет утвержден Банком России в марте текущего года.

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