Что еще предлагается для повышения финансовой доступности в России

В ЦБ состоялось общественное обсуждение проекта Стратегии повышения финансовой доступности в России.

Напомним, проект документа был опубликован ЦБ на минувшей неделе.

В целом участники встречи высоко оценили Стратегию – первый в России официальный документ, направленный на системное решение вопросов финансовой доступности для удаленных и сельских районов, малообеспеченного населения, людей с инвалидностью и маломобильных граждан, а также субъектов малого и среднего предпринимательства.

В ходе дискуссии прозвучали уточняющие комментарии по ряду положений Стратегии. Так, в частности, для субъектов МСП было предложено включить в приоритетные вопросы повышение доступности и качества страховых услуг для страхования предпринимательских рисков.

Кроме того, участники обсуждения отметили, что необходимо дополнить институты финансирования начинающих предпринимателей микрофинансовыми организациями предпринимательского финансирования, передает пресс-служба ЦБ.

Также на встрече шла речь о необходимости принятия стандарта по ответственному кредитованию, разработка которого в настоящий момент ведется Банком России совместно с АИЖК и заинтересованными кредитными организациями.

Предполагается, что проект Стратегии повышения финансовой доступности в России в окончательной редакции будет утвержден Банком России в марте текущего года.