Банки сделают доступнее в отдаленных районах, для малого бизнеса и пожилых

Накануне ЦБ разместил на своем сайте проект Стратегии повышения финансовой доступности в России на период 2018–2020 годов.

Обсуждение проекта продлится до 16 февраля 2018. Затем уже в окончательной редакции он будет утвержден Центробанком.

Что и для кого сделают?

Что сейчас

В целом в России сейчас не так уж и плохо с финансовой доступностью.

79,5% взрослых россиян имеют банковские счета. С 2011 года уровень владения счетами в России возрос более чем на 30%.

Рынок потребительского кредитования достаточно развит. В России функционирует большое количество кредитных и некредитных финансовых организаций и хорошо развита платежная инфраструктура: так, на 100 тыс. человек взрослого населения приходится 32,88 банковских подразделений.

Какие проблемы

До сих пор существует ряд нерешенных проблем финансовой доступности в России, связанных с уникальными особенностями страны, включая ее географические и демографические характеристики, экономические условия, а также относительно молодой возраст российского финансового рынка, отмечают в ЦБ.

В сельской местности, в удаленных, малонаселенных и труднодоступных районах затруднена возможность получать обслуживание на постоянной основе, в том числе посредством удаленного доступа к финансовым услугам.

Финансовые услуги по-прежнему в большей степени доступны в крупных городах, и уровень их проникновения снижается в отдаленных и сельских районах, которые находятся за пределами городских центров. Прежде всего, в них функционирует меньшее количество банковских подразделений.

Кроме того, уровень проникновения финансовых услуг среди отдельных групп населения, таких как малообеспеченные и пожилые люди, ниже общего уровня. По сравнению с общим уровнем владения счетами в России (79,5%), уровень владения счетами среди пенсионеров и безработных снижается до 67,3 и 63% соответственно.

Также низкой остается осведомленность населения о различных видах сберегательных продуктов, предлагаемых финансовыми организациями для размещения свободных денежных средств, что связано не только с отсутствием предложения таких продуктов, но прежде всего с отсутствием культуры накопления в условиях низкого уровня дохода соответствующей части общества, констатирует ЦБ.

Россияне гораздо чаще пользуются кредитными продуктами, чем сберегательными. Так, во вклады размещают средства 15,6% россиян, а берут кредиты – 28,9%.

Цели Стратегии

Одна из основных целей Стратегии – повышение уровня доступности и качества финансовых услуг для потребителей на отдаленных, малонаселенных и сельских территориях, для лиц с ограниченными физическими возможностями, пожилых людей, граждан с низким уровнем дохода, для субъектов МСП.

Вторая цель Стратегии – повышение скорости и качества доступа к финансовым услугам для населения, имеющего доступ к интернету.

Для достижения поставленных целей особое внимание в Стратегии уделяется роли цифровых продуктов и услуг, цифровым каналам и инфраструктуре информационно-коммуникационных технологий

Необходимо также осуществить ряд мероприятий по защите прав потребителей и повышению уровня финансовой грамотности населения.

Кроме того, так как недоступность финансовой услуги может быть обусловлена ее ценой, планируется проанализировать перспективы обеспечения ценовой доступности в условиях ограниченной конкуренции или доминирующего положения поставщиков финансовых услуг. В этой связи необходимо создать условия для роста конкуренции на финансовом рынке, а также проанализировать целесообразность и возможность регулирования ценообразования на отдельные финансовые продукты и услуги для отдельных категорий потребителей.

Что надо делать

Физическая доступность финансовых услуг в отдаленных, малонаселенных или труднодоступных районах будет расширяться за счет дальнейшего развития финансовой инфраструктуры, а также эффективного использования поставщиками финансовых услуг уже существующей инфраструктуры. Такие меры будут основаны на углубленном изучении текущего распределения точек доступа.

Для повышения финансовой доступности по всем приоритетным направлениям предлагается использовать меры, обеспечивающие:

1) развитие цифровых финансовых продуктов и услуг (например, дистанционное банковское обслуживание, услуги по переводу электронных денежных средств, дистанционное обслуживание на рынке ценных бумаг);

2) использование цифровых каналов для обслуживания малообеспеченных категорий населения (например, модели на основе работы агентов, мобильный доступ);

3) расширение использования цифровых бизнес-моделей (например, альтернативная оценка кредитоспособности, большие данные, распределенные реестры, краудфандинг).

Как надо делать

Какие меры планируются для повышения финансовой доступности? Этому в Стратегии посвящен специальный раздел.

Физическая доступность финансовых услуг в отдаленных, малонаселенных или труднодоступных районах будет расширяться за счет дальнейшего развития финансовой инфраструктуры, а также эффективного использования поставщиками финансовых услуг уже существующей инфраструктуры. Такие меры будут основаны на углубленном изучении текущего распределения точек доступа.

Совершенствование регулирования поможет сформировать основу для расширения охвата финансовыми услугами отдаленных, малонаселенных или труднодоступных регионов за счет развития механизмов удаленной идентификации, сетей и POS-терминалов, расширения функциональности агентов и внедрения новых инновационных технологий при доставке финансовых услуг.

В частности, планируется рассмотреть возможность расширения перечня небанковских финансовых организаций, имеющих право на основании договора поручать кредитной организации проведение идентификации или упрощенной идентификации клиента, а также закрепление возможности обеспечения свободного обмена и использования информации, полученной при проведении идентификации клиентов, для организаций, входящих в банковскую группу (банковский холдинг).

Чтобы расширить доступ к финансовым услугам для малообеспеченных граждан, пенсионеров и инвалидов, необходимо провести исследования, чтобы понять потребности каждой группы населения.

Еще одна из мер - устранение барьеров, препятствующих получению финансовых услуг людьми с инвалидностью, пожилым и маломобильным населением. Следует расширить механизмы и способы дистанционного предоставления финансовых услуг группам населения, которые по каким-либо причинам не могут прийти в банк или некредитную финансовую организацию лично, за счет развития механизмов удаленной идентификации, разрабатываемых в настоящее время.

Кроме того, предлагается подготовить предложения по внесению изменений в действующее законодательство в целях устранения пробелов и правовых противоречий в части защиты прав потребителей финансовых услуг, а также в целях доработки и совершенствования соответствующих правил.

Что в итоге

По итогам реализации Стратегии ожидается повышение уровня доступности и качества финансовых услуг для населения России.

Меры по развитию информационно-телекоммуникационной и платежной инфраструктур, цифровых финансовых технологий будут способствовать повышению качества и скорости доступа населения к финансовым услугам, в то время как предусмотренные Стратегией меры по совершенствованию системы защиты прав потребителей финансовых услуг и повышению финансовой грамотности приведут к укреплению доверия потребителей к финансовой системе.

Кроме того, предусмотренные Стратегией меры будет также способствовать расширению ассортимента финансовых услуг, а также развитию конкурентоспособности российских финансовых технологий.