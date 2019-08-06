Как отразить в «1С:УНФ» покупку в кредит и по предоплате в розничном магазине

Прошли времена, когда россияне брали в кредит только специфичный товар — автомобили, электронику. Впрочем, сразу можно было начать с того, что сегодня все — от туристической путевки до пары недорогой обуви можно купить на кредитные средства или в рассрочку. В платежном сервисе компании, у которой “найдется все”, покупатели в среднем за раз берут займы на сумму около 26 тысяч рублей и на срок до 6 месяцев. Занимают на все: мелочевку для дома и сада, ювелирку, электронику, билеты на концерты, даже сувениры.

Как отразить покупку в кредит

Обычно услуга кредитования в магазинах доступна только юридическим лицам. Но некоторые банки готовы сотрудничать и с индивидуальными предпринимателями, если они соответствуют требованиям. А потому учетная программа не только крупного, но и малого розничного магазина должна быть заточена под такие операции. Показываем, как легко покупку в кредит отразить в “1С: Управление нашей фирмой”.

Заходите в настройки раздела Деньги. Там устанавливаете флаг в графе Оплата кредитом в рознице:

Создаете договор с банком-партнером. Обычно это все-таки банк, в котором у компании открыт расчетный счет.

Когда понадобится оформить продажу в кредит, то прямо из рабочего места кассира (РМК) выберите тип оплаты Кредит, договор с банком и сумму оплаты.

Как отразить предоплату

В случае предоплаты, магазин должен принять деньги от клиента и сформировать кассовый чек авансом. Позднее при продаже товара кассир увидит предоплату и зачтет ее в счет оплаты товара. Вот, что для этого надо сделать в учетной программе.

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Для начала использования предоплаты добавьте такую возможность в Продажи. Здесь во-первых, снимите галочку в строке Архивировать чеки ККМ. А во-вторых, поставьте галочку в строке Предоплата в чеках ККМ.

Все. Теперь в РМК доступна кнопка Предоплата.

Можно заполнять сумму предоплаты при формировании чека. Принимать предоплату как за конкретный товар или услугу, так и без выбора номенклатуры. Если покупатель гасит несколько платежей, например вносит предоплату два раза, пока заказанную мебель собирают на фабрике, то этот сценарий тоже легко провести.

Когда подойдет момент покупателю окончательно рассчитаться, а вам передать товар, выберете документ предоплаты Заполнить по чеку. Тогда сумма и документ предоплаты подставятся автоматически.

Если создаете новый чек, то на закладке Предоплата подбираете нужный документ предоплаты.

Если вы работаете не с РМК, то при заполнении документа Чек ККМ отметьте Прием денежных средств без передачи товаров.

При внесении полной оплаты заполните закладку Предоплата.