НДС на маркетплейсах: обзор новых правил торговли товарами из ЕАЭС

С 1 июля 2024 года вступили в силу новые правила торговли товарами из стран Евразийского экономического союза в России. Эти изменения влекут за собой ряд последствий как для иностранных продавцов, так и для российских селлеров-агентов. Читайте далее, чтобы разобраться в новых правилах торговли товарами из ЕАЭС и узнать, как они повлияют на ваш бизнес.

Изменения в работе с НДС на маркетплейсах с 1 июля 2024 год

С 1 июля 2024 года в России изменились правила учета НДС при продажах на маркетплейсах товаров из стран ЕАЭС. В ЕАЭС входят Россия, Белоруссия, Казахстан, Армения, Кыргызстан. Новые правила не касаются товаров российских производителей.

Итак, по новым правилам, компании из стран ЕАЭС, которые продают товары через электронные торговые площадки, могут считать местом реализации товара Россию, если он был доставлен покупателю в Россию.

Важно: электронная торговая площадка — это информационная онлайн-система, с помощью которой покупатель может:

заказать товар;

оплатить его — то есть на площадке размещены условия оплаты и/или организации оплаты товаров;

получить товар — то есть на площадке есть информация об условиях доставки и/или организации доставки товаров.

Плательщики НДС при продаже товаров из ЕАЭС через торговые площадки

Если покупатель в России заказывает товар из другой страны ЕАЭС (Армения, Беларусь, Казахстан, Киргизстан) через маркетплейс, то налог на добавленную стоимость платит продавец или посредник, а именно:

Иностранный продавец — если магазин принадлежит юрлицу из другой страны ЕАЭС. Исключение — продажи товаров российским филиалом или представительством компании из Армении, Беларуси, Казахстана или Киргизии.

Иностранный посредник — если магазин принадлежит юрлицу из другой страны ЕАЭС, которая продает товары других компаний из этой же страны по агентским договорам, договорам комиссии и т. д.

Российский посредник — если магазин принадлежит российской компании, которая продает товары компаний из других стран ЕАЭС.

С 2025 года список пополнят индивидуальные предприниматели из других стран ЕАЭС, которые продают товары через торговую площадку.

Чтобы продавать товары через маркетплейс в Россию, селлеры из Армении, Беларуси, Казахстана или Кыргызстана должны:

зарегистрироваться в российской налоговой инспекции;

отчитываться по НДС;

платить НДС в России.

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Постановка иностранной компании на учет в России

Для постановки на учет в российской ФНС поставщику или посреднику нужно подать заявление (п. 4.6 ст. 83 НК).

Сроки регистрации:

Если иностранный продавец или посредник продавал товары в Россию до 1 июля 2024 года , он должен был зарегистрироваться до 30 июля 2024 года.

Если начало продаж в Россию — после 1 июля 2024 года, то срок подачи заявления на регистрацию — 30 дней с момента начала продаж. Это касается и иностранных компаний, которые ранее уже стояли на учете в российской ИФНС, но снялись с учета. Чтобы продавать товары в Россию, им придется зарегистрироваться вновь.

Для постановки на учет в ФНС рекомендует предоставить:

заявление на регистрацию;

документ, подтверждающий юридический статус компании (например, выписка из реестра юрлиц страны, представителем которой является продавец или посредник).

У иностранного продавца или посредника есть выбор, как подать документы для постановки на учет:

1. Электронно через сайт ФНС России в «НДС-офисе интернет-компании» — для тех иностранных компаний, у которых нет регистрации в ФНС по указанному поводу. В НДС-офисе пока нет специальной формы для интернет-магазинов, используйте форму для компаний, предоставляющих электронные услуги.

2. Электронно через сайт ФНС России в «Личном кабинете налогоплательщика иностранной организации» — для иностранного бизнеса, который уже зарегистрирован в российской налоговой системе, используйте.

И в первом, и во втором случаях нужно добавить в форму информацию о том, что иностранный продавец или посредник продает товары через интернет-магазины в России.

3. В бумажном виде лично, через представителя или по почте. Используйте специальную форму заявления, которую можно скачать на сайте ФНС России. В поле «В связи с реализацией товаров посредством электронной торговой площадки» впишите «1», чтобы указать, что заявление подает селлер на маркетплейсе.

Процедура регистрации занимает 30 рабочих дней, если с документами все в порядке, то иностранная компания получит уведомление о регистрации на указанную в заявлении электронную почту. При наличии ошибки ФНС откажет в регистрации, уведомив об этом компанию.

Важно: если иностранная компания имеет обособленное подразделение в России, то регистрироваться не нужно.

Расчет НДС при продаже товаров из ЕАЭС через маркетплейс:

НДС = НБ * Ставка НДС,

где:

НБ — налоговая база — стоимость всех товаров из ЕАЭС, за которые поступила оплата или аванс в определенный период. Если цена товара указана в иностранной валюте, ее нужно перевести в рубли по курсу Центрального банка на последний день квартала.

Ставка НДС для селлеров из ЕАЭС — 16,67% или 9,09% (п. 3 ст. 174.3 НК).

Пример: компания из Казахстана продает товары через маркетплейс в Россию. В первом квартале 2024 года она продала товары на сумму 1 000 000 рублей. При ставке НДС 16,67% налог, который нужно заплатить в бюджет России, равен: 1 000 000 рублей * 16,67% = 166 700 рублей.

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Важно:

Иностранным продавцам и посредникам не нужно оформлять счета-фактуры , вести книги покупок, продаж, а также учет полученных и выставленных счетов-фактур (п. 3.2 ст. 169 НК).

Входящий НДС от иностранного продавцы или посредника принимать к вычету НДС нельзя. Исключение — покупка у российского представительства или филиала иностранной компании.

Уменьшение суммы НДС возможно только в случае частичного или полного возврата покупателю суммы оплаченного ранее товара.

Если в налоговом периоде были возвраты стоимости покупателям, то налог к уплате нужно считать по формуле:

НДС к уплате = НДС за период — НДС товара,

где:

НДС за период — налог, начисленный с базы за период, в котором продавец или посредник вернул деньги покупателю;

НДС товара — НДС, начисленный со стоимости возвращенного товара при реализации.

Если НДС по возвратам больше исчисленного в налоговом периоде, то сумму превышения можно учесть в будущих периодах, но не позднее трех лет после окончания квартала, когда иностранный продавец или посредник вернул деньги (п. 2 ст. 174.3 НК). Для российских компаний и ИП порядок применения вычета прежний: они вправе зачесть НДС, который они заплатили при продаже товара через площадку (п. 5 ст. 171 НК).

Отчетность и уплата НДС при продажах через торговую площадку

Российские посредники и иностранные поставщики и посредники отчитываются по НДС и платят налог по разному:

Отчетность Уплата Российский посредник Через ЭДО с ФНС — до 25 числа месяца после отчетного квартала До 28 числа по ⅓ исчисленного налога в течение трех месяцев после отчетного квартала в составе ЕНП Иностранный посредник или продавец Через личный кабинет налогоплательщика на официальном сайте ФНС или ЭДО с ФНС — до 25 числа месяца после отчетного квартала Дедлайн — 28 число месяца после отчетного квартала. Если у вновь зарегистрированной иностранной компании есть долг по предыдущей регистрации, то крайний срок его погашения — один месяц с момента повторной постановки на учет

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