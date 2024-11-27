Как изменятся размеры пособий в 2025 году

В первую очередь изменения коснутся следующих категорий пособий:
выплаты по беременности и родам (минимальные и максимальные значения);
пособия по уходу за ребенком до полутора лет (минимальные и максимальные размеры);
единовременное пособие при рождении ребенка (единое пособие на ребенка в 2025 году);
помощь малоимущим семьям с детьми.
Увеличение этих выплат связано с ростом показателей, таких как минимальный размер оплаты труда (МРОТ), прожиточный минимум, максимальная база для страховых взносов и ежегодная индексация.
Изменения будут вводиться поэтапно: первый этап — 1 января; второй — 1 февраля. Помимо увеличения действующих выплат, в 2025 году появятся новые меры социальной поддержки для семей с детьми. Планируется повышение детских пособий, материнского капитала, а также индексация социальных и страховых пенсий.
Декретные пособия в 2025 году
Речь идет о выплатах, связанных с беременностью, родами и уходом за ребенком до 1,5 лет. Работодатели не обязаны покрывать эти выплаты из своих средств, но их участие необходимо в двух ситуациях:
оформление больничного листа, связанного с беременностью и родами;
подача заявления работника в Социальный фонд России (СФР) для назначения пособия по уходу за ребенком.
Для трудоустроенных женщин размер пособия по беременности и родам рассчитывается исходя из среднего дневного заработка за два года, предшествующих беременности.
Пример расчета декретных пособий в 2025 году
Если женщина узнала о своей беременности в 2025 году, расчет может выглядеть так: в 2023 году она заработала 1 867 000 рублей, а в 2024 году — 2 350 000 рублей. Сумма среднего дневного заработка составит 5 597,81 рубля (1 867 000 + 2 225 000 — исключение предельной страховой базы / 731 день). За 140 дней стандартного декретного отпуска она получит 783 693,40 рубля (5 597,81 × 140).
Пособие по уходу за ребенком до 1,5 лет
Размер выплат для работающих родителей или опекунов составляет 40% от среднего дневного заработка за два предыдущих года. Пособие могут получить как мама, так и папа. Например, отец, заработавший 3,5 млн рублей в 2023 году и 4 млн в 2024 году, сможет получать максимальное пособие — около 69 000 рублей.
Минимальные выплаты зависят от МРОТ, который в 2025 году предполагается на уровне 22 440 рублей. Минимальная выплата по уходу за ребенком за полный месяц составит не менее 9 900,83 рубля, с учетом индексации в 7,3%.
Выплаты по временной нетрудоспособности
Если человек заболел, ему компенсируют потерю дохода за счет больничного пособия. Первые три дня оплачивает работодатель, а далее — СФР. Если болеет родственник, все дни оплачиваются фондом.
Максимальное пособие по больничному в 2025 году составит 5 673,98 рубля за день. Например, сотрудник со стажем работы 6 лет, с заработком 1 265 000 и 1 965 000 рублей за предыдущие два года, заболевший на девять дней в феврале, получит 31 857,53 рубля (1 265 000 + 1 965 000 / 730 80% 9 дней больничного = 31 857,53 рублей).
Материнский капитал
В 2025 году материнский капитал будет проиндексирован 1 февраля, ориентируясь на инфляцию за предыдущий год. Размер материнского капитала увеличат на 7,3:
676 398,58 рублей. В случае рождения (усыновления) первого ребенка;
893 835,55 рублей. В случае рождения (усыновления) второго ребенка или последующих детей (при условии, что ранее право на материнский капитал не предоставлялось).
Остаток средств также подлежит индексации. Например, если на счете оставалось 286 000 рублей, то с учетом индексации в 7,3% сумма увеличится до 306 878 рублей.
Страховые и социальные пенсии
Социальные пенсии в 2025 году будут проиндексированы на 14,7%. К концу года их размер достигнет 15 456 рублей. Также планируется восстановить индексацию страховых пенсий для работающих пенсионеров.
Поддержка малоимущих
Для признания семьи малоимущей ее доход должен быть ниже прожиточного минимума региона. Например, в Москве в 2024 году минимум на душу населения составлял 22 662 рубля, а в 2025 году он составит 17 733 рубля в среднем по стране.
Новый МРОТ
С 1 января 2025 года МРОТ составит 22 440 рублей, что повлияет на минимальные размеры выплат и пособий.
Новый вид выплат для молодых мам
Планируется ввести единовременное пособие в размере 200 000 рублей для матерей младше 25 лет при рождении ребенка. Если родится двое или более детей, выплата предоставляется за каждого.
Детские пособия в 2025 году
Пособие при рождении (усыновлении) ребенка, выплаты по беременности и родам, выплаты по уходу за ребенком до 1,5 лет могут получить все, кто застрахован по обязательному социальному страхованию и трудоустроен. Пособие по родам можно получить даже если родитель не работает. После регистрации новорожденного ЗАГС отправляет сведения СФР. В течение 10 дней фонд выплатит деньги. С 1 февраля 2025 года размер пособия составит 26 400,41 рублей.
Кроме того, если семья соответствует следующим критериям, то может получить и другие выплаты:
постоянно проживает в России;
среднедушевой доход на одного члена семьи не больше одного прожиточного минимума;
у лиц старше 18 лет есть подтвержденный доход или объективная причина, почему его нет.
Если семья соответствует этим критериям, беременная может получить деньги, если встанет на учет до 12 недель, а еще рассчитывать на выплату на детей до 17 лет.
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