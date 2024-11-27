Как изменятся размеры пособий в 2025 году

Размер выплат для работающих родителей или опекунов составляет 40% от среднего дневного заработка за два предыдущих года. Пособие могут получить как мама, так и папа. Например, отец, заработавший 3,5 млн рублей в 2023 году и 4 млн в 2024 году, сможет получать максимальное пособие — около 69 000 рублей.

Минимальные выплаты зависят от МРОТ, который в 2025 году предполагается на уровне 22 440 рублей. Минимальная выплата по уходу за ребенком за полный месяц составит не менее 9 900,83 рубля, с учетом индексации в 7,3%.