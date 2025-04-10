Учет резервов по оплате труда в 1С:ЗУП — новые возможности

Резервы в «1С:Зарплата и управление персоналом 8» ред. 3

Программа поддерживает учет резервов на оплату отпусков, годовых премий, выплат за выслугу лет и других обязательств по оплате труда. Чтобы активировать эту функцию, в разделе Настройка — Расчет зарплаты установите флажок Использовать резервы по оплате труда.

Обратите внимание: если ранее в программе вы формировали резервы отпусков, этот параметр будет включен автоматически.