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Учет резервов по оплате труда в 1С:ЗУП — новые возможности

Все организации, за исключением тех, кто применяет упрощенные методы бухгалтерского учета, должны учитывать оценочные обязательства, включая резервы по оплате труда. Это резервы на отпуск, годовые премии и выплаты за выслугу лет. В программе 1С:ЗУП появились новые настройки резервов по оплате труда, начиная с версий 3.1.30.133 и 3.1.32.17.

Регламент формирования резервов

Согласно ПБУ 8/2010, организации, выплачивающие сотрудникам отпускные, годовые премии и вознаграждение за выслугу лет, обязаны создавать резервы в бухгалтерском учете. Исключение: организации, использующие упрощенные методы учета (ст. 6 закона от 06.12.2011 № 402-ФЗ), а именно:

  • субъекты малого предпринимательства и некоммерческие организации;

  • жилищные, жилищно-строительные и потребительские кооперативы;

  • организации бюджетного сектора;

  • политические партии и их структурные подразделения;

  • адвокатские бюро, коллегии адвокатов, юридические консультации, адвокатские и нотариальные палаты.

Согласно ст. 324.1 НК, организация может формировать резерв по оплате труда и в налоговом учете, указав способ резервирования, предел отчислений и процент ежемесячных отчислений в учетной политике.

Резервы в «1С:Зарплата и управление персоналом 8» ред. 3

Программа поддерживает учет резервов на оплату отпусков, годовых премий, выплат за выслугу лет и других обязательств по оплате труда. Чтобы активировать эту функцию, в разделе НастройкаРасчет зарплаты установите флажок Использовать резервы по оплате труда.

Обратите внимание: если ранее в программе вы формировали резервы отпусков, этот параметр будет включен автоматически.

Как настроить расчет резервов

Настройка резервов выполняется следующим образом. Перейдите в раздел НастройкаОрганизацииУчетная политика и другие настройкиРезервы по оплате труда. Резервы по оплате труда создаются на каждый расчетный год, например, на 2025 год.

Резерв на ежегодные отпуска формируется автоматически и накапливается постоянно. Остальные резервы необходимо настраивать ежегодно вручную, используя обозначение, например: «Годовая премия (2025)», «Вознаграждение за выслугу лет (2025)».

Новые возможности с версий 3.1.30.133 и 3.1.32.17

Теперь выплаты годовой премии и вознаграждения за выслугу лет могут осуществляться за счет резервов в том расчетном периоде, когда резерв создавался. В настройках добавлено поле «Период выплаты».

  • Если период выплаты совпадает с расчетным годом (2025 г.), начисление в декабре 2025 года будет учтено за счет резерва.

  • Если период выплаты установлен на следующий год (2026 г.), премия будет выплачена за счет резерва, если перечислена с января по ноябрь 2026 года.

Формирование резервов в бухучете и налоговом учете

При нормативном методе расчет резервов осуществляется по формуле: расчетная база × процент отчислений. В методе МСФО резервы определяются по остаткам сотрудников, умноженным на их средний заработок.

С версии 3.1.30.133 и 3.1.32.17 в 1С:ЗУП появилась возможность указывать предельную сумму отчислений отдельно для бухгалтерского и налогового учета. Параметры начисления теперь можно настраивать на отдельных вкладках.

Дополнительно добавлен параметр «Переоценивать ежемесячно» для метода МСФО. Если он активен, излишки списываются ежемесячно. В противном случае корректировка осуществляется через документ «Резервы по оплате труда: Инвентаризация».

Расчет резервов

Расчет производится через журнал «Резервы по оплате труда» (Зарплата — Бухучет).

  • Документ «Резервы по оплате труда: Начисление» создается ежемесячно после проведения документов «Начисление зарплаты и взносов» и «Отражение зарплаты в бухучете».

  • Документ «Резервы по оплате труда: Инвентаризация» оформляется в конце отчетного периода.

  • Документ «Резервы по оплате труда: Списание» формируется по остаткам резервов. Уволенным сотрудникам резервы списываются автоматически.

  • Документ «Резервы по оплате труда: Корректировка» применяется для исправления данных и доначислений.

Обратите внимание: все операции с резервами выполняются после документа «Отражение зарплаты в бухучете».

Анализ и контроль резервов

Для анализа можно воспользоваться отчетами в разделе «Зарплата»:

  • «Остатки и обороты резервов по оплате труда»;

  • «Отражение в бухучете резервов по оплате труда»;

  • «Резервы по оплате труда по сотрудникам».

Благодаря новым функциям в «1С:Зарплата и управление персоналом» учет резервов по оплате труда стал более удобным и гибким, что позволяет организациям эффективно управлять своими обязательствами.

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