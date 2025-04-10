Учет резервов по оплате труда в 1С:ЗУП — новые возможности

Регламент формирования резервов
Согласно ПБУ 8/2010, организации, выплачивающие сотрудникам отпускные, годовые премии и вознаграждение за выслугу лет, обязаны создавать резервы в бухгалтерском учете. Исключение: организации, использующие упрощенные методы учета (ст. 6 закона от 06.12.2011 № 402-ФЗ), а именно:
субъекты малого предпринимательства и некоммерческие организации;
жилищные, жилищно-строительные и потребительские кооперативы;
организации бюджетного сектора;
политические партии и их структурные подразделения;
адвокатские бюро, коллегии адвокатов, юридические консультации, адвокатские и нотариальные палаты.
Согласно ст. 324.1 НК, организация может формировать резерв по оплате труда и в налоговом учете, указав способ резервирования, предел отчислений и процент ежемесячных отчислений в учетной политике.
Резервы в «1С:Зарплата и управление персоналом 8» ред. 3
Программа поддерживает учет резервов на оплату отпусков, годовых премий, выплат за выслугу лет и других обязательств по оплате труда. Чтобы активировать эту функцию, в разделе Настройка — Расчет зарплаты установите флажок Использовать резервы по оплате труда.
Обратите внимание: если ранее в программе вы формировали резервы отпусков, этот параметр будет включен автоматически.
Как настроить расчет резервов
Настройка резервов выполняется следующим образом. Перейдите в раздел Настройка — Организации — Учетная политика и другие настройки — Резервы по оплате труда. Резервы по оплате труда создаются на каждый расчетный год, например, на 2025 год.
Резерв на ежегодные отпуска формируется автоматически и накапливается постоянно. Остальные резервы необходимо настраивать ежегодно вручную, используя обозначение, например: «Годовая премия (2025)», «Вознаграждение за выслугу лет (2025)».
Новые возможности с версий 3.1.30.133 и 3.1.32.17
Теперь выплаты годовой премии и вознаграждения за выслугу лет могут осуществляться за счет резервов в том расчетном периоде, когда резерв создавался. В настройках добавлено поле «Период выплаты».
Если период выплаты совпадает с расчетным годом (2025 г.), начисление в декабре 2025 года будет учтено за счет резерва.
Если период выплаты установлен на следующий год (2026 г.), премия будет выплачена за счет резерва, если перечислена с января по ноябрь 2026 года.
Формирование резервов в бухучете и налоговом учете
При нормативном методе расчет резервов осуществляется по формуле: расчетная база × процент отчислений. В методе МСФО резервы определяются по остаткам сотрудников, умноженным на их средний заработок.
С версии 3.1.30.133 и 3.1.32.17 в 1С:ЗУП появилась возможность указывать предельную сумму отчислений отдельно для бухгалтерского и налогового учета. Параметры начисления теперь можно настраивать на отдельных вкладках.
Дополнительно добавлен параметр «Переоценивать ежемесячно» для метода МСФО. Если он активен, излишки списываются ежемесячно. В противном случае корректировка осуществляется через документ «Резервы по оплате труда: Инвентаризация».
Расчет резервов
Расчет производится через журнал «Резервы по оплате труда» (Зарплата — Бухучет).
Документ «Резервы по оплате труда: Начисление» создается ежемесячно после проведения документов «Начисление зарплаты и взносов» и «Отражение зарплаты в бухучете».
Документ «Резервы по оплате труда: Инвентаризация» оформляется в конце отчетного периода.
Документ «Резервы по оплате труда: Списание» формируется по остаткам резервов. Уволенным сотрудникам резервы списываются автоматически.
Документ «Резервы по оплате труда: Корректировка» применяется для исправления данных и доначислений.
Обратите внимание: все операции с резервами выполняются после документа «Отражение зарплаты в бухучете».
Анализ и контроль резервов
Для анализа можно воспользоваться отчетами в разделе «Зарплата»:
«Остатки и обороты резервов по оплате труда»;
«Отражение в бухучете резервов по оплате труда»;
«Резервы по оплате труда по сотрудникам».
Благодаря новым функциям в «1С:Зарплата и управление персоналом» учет резервов по оплате труда стал более удобным и гибким, что позволяет организациям эффективно управлять своими обязательствами.
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