Порядок расчета средней заработной платы с 1 сентября 2025 года

Положение о расчете среднего заработка с 1 сентября 2025 года

Постановлением Правительства № 540 от 24.04.2025 утвержден новый порядок определения средней зарплаты. Документ вступает в силу 1 сентября 2025 года и заменит действующее постановление № 922 от 24.12.2007, которое утратит силу в тот же день.

Новая методика применяется при расчете таких выплат, как пособие по временной нетрудоспособности, отпускные, командировочные, оплата времени простоя, донорские дни, выходные пособия и компенсации за неиспользованный отпуск при увольнении.

Согласно новым правилам, средняя зарплата для расчета указанных выплат в основном определяется путем умножения среднего дневного заработка на число дней в расчетном периоде. Сам среднедневной заработок (за исключением отпускных и компенсаций за отпуска) рассчитывается делением фактически начисленной зарплаты на количество реально отработанных дней (п. 9 Положения). Расчетный период составляет 12 календарных месяцев, предшествующих периоду сохранения за работником средней зарплаты (п. 4 Положения).