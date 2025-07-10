Порядок расчета средней заработной платы с 1 сентября 2025 года

Положение о расчете среднего заработка с 1 сентября 2025 года
Постановлением Правительства № 540 от 24.04.2025 утвержден новый порядок определения средней зарплаты. Документ вступает в силу 1 сентября 2025 года и заменит действующее постановление № 922 от 24.12.2007, которое утратит силу в тот же день.
Новая методика применяется при расчете таких выплат, как пособие по временной нетрудоспособности, отпускные, командировочные, оплата времени простоя, донорские дни, выходные пособия и компенсации за неиспользованный отпуск при увольнении.
Согласно новым правилам, средняя зарплата для расчета указанных выплат в основном определяется путем умножения среднего дневного заработка на число дней в расчетном периоде. Сам среднедневной заработок (за исключением отпускных и компенсаций за отпуска) рассчитывается делением фактически начисленной зарплаты на количество реально отработанных дней (п. 9 Положения). Расчетный период составляет 12 календарных месяцев, предшествующих периоду сохранения за работником средней зарплаты (п. 4 Положения).
Как рассчитываются отпускные и компенсации за отпуск
Методика расчета среднедневного заработка для отпускных зависит от того, ведется ли расчет в календарных или рабочих днях.
Если отпуск предоставляется в календарных днях, зарплату за 12 месяцев делят на 12, а затем на 29,3 — среднее число календарных дней в месяце.
Если отпуск или его компенсация предоставляются в рабочих днях, расчет выполняется на основе 6-дневной рабочей недели: зарплату делят на число рабочих дней в этом периоде (п. 11 Положения).
Особенности при суммированном учете рабочего времени
При суммированном учете среднего заработка применяется иной подход. Сначала рассчитывается средний часовой заработок: зарплату делят на количество фактически отработанных часов в расчетном периоде. Затем полученное значение умножается на число рабочих часов по графику сотрудника за оплачиваемый период (п. 13 Положения).
Изменения в расчете выходных пособий
С 1 сентября 2025 года вводится иной подход к исчислению среднего месячного заработка, применяемого при выплате выходных пособий (ч. 1 ст. 178 ТК).
Теперь его будут рассчитывать как произведение среднего дневного заработка и среднего числа рабочих дней в месяце (п. 9 Положения).
При суммированном учете — другой подход
Если у сотрудника установлен суммированный учет рабочего времени, среднемесячный заработок рассчитывается путем умножения среднего часового заработка на среднее количество рабочих часов в месяце.
Это количество определяется как общее число рабочих часов в году по нормативу, деленное на 12 (п. 13 Положения).
Что будет входить в расчет среднего заработка
Одно из важнейших нововведений — уточнение состава выплат, учитываемых при расчете средней зарплаты. С 1 сентября 2025 года в расчет включаются и денежные поощрения, которые ранее не упоминались в постановлении № 922.
Перечень выплат, входящих в систему оплаты труда и учитываемых при расчете (п. 2 Положения):
заработная плата (включая натуральную форму);
надбавки и доплаты за профессиональные навыки, стаж;
доплаты за знание иностранного языка, расширенные обязанности, руководство бригадой и т. п.;
компенсации за особые условия труда (в т. ч. вредные и опасные условия);
оплата ночных смен;
оплата выходных и праздничных дней, а также сверхурочной работы;
премии, поощрения, вознаграждения, предусмотренные системой оплаты труда.
Ограничения по учету поощрений
При расчете учитываются только реально начисленные выплаты — не более одной за каждый показатель в каждом месяце расчетного периода (п. 15 Положения).
Что не будет включаться в расчет
Список выплат, которые не учитываются при определении среднего заработка, останется неизменным. В него входят (п. 3 и п. 5 Положения):
материальная помощь;
расходы на питание;
оплата проезда, проживания, обучения, коммунальных услуг и досуга;
пособия по больничному листу и по беременности;
оплата времени простоя не по вине работника;
выходные дни для ухода за детьми-инвалидами;
выплаты социального характера, утвержденные локальными актами;
прочие выплаты, не входящие в систему оплаты труда.
Исключение времени из расчетного периода
Периоды, за которые выплачивались вышеуказанные суммы, исключаются из расчетного срока при определении средней зарплаты. Если зарплата в расчетном периоде отсутствует, то берется аналогичный предыдущий период. Если и он не дает результата, средняя зарплата определяется исходя из должностного оклада или тарифной ставки работника (п. 8 Положения).
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