Уголовная ответственность за незаконное предпринимательство в 2025 году: кто не избежит наказания

Кто и как вычисляет незаконных предпринимателей

Отслеживанием теневого бизнеса занимаются налоговые органы и полиция. Дополнительные сложности могут возникнуть, если ситуацией заинтересуется прокуратура.

Уличная торговля, например, привлекает внимание администрации муниципалитета. Кроме того, факты незаконной предпринимательской деятельности могут выявлять сотрудники антимонопольной службы и контролирующие органы, отвечающие за надзор на потребительском рынке.

Поводом для проверки нередко становится прямая жалоба покупателя на некачественный товар или услугу. Например, клиент воспользовался услугами нелегального такси, но поездка ему не понравилась. Он может направить обращение в контролирующие органы.

Многие схемы незаконного бизнеса вскрываются в ходе рейдов, когда налоговые инспекторы анализируют страницы продавцов и поставщиков в соцсетях. В некоторых регионах организуются целевые мероприятия.

Например, в Марий Эл несколько лет назад провели акцию «СТОП незаконной предпринимательской деятельности». Цель мероприятия — вывести из тени тех, кто работал без регистрации ИП, юридического лица или статуса самозанятого. При этом налоговики взаимодействовали с ТСЖ, администрациями торговых центров и рынков, а также активно изучали публикации в интернете.

Иногда информация о теневой деятельности поступает при проверке зарегистрированных компаний — например, если предприниматель сообщит, что пользовался услугами фрилансера, работающего без официального статуса.

При этом для контролирующих органов одного лишь предположения недостаточно — факт незарегистрированной деятельности должен быть подтвержден соответствующими документами или другими доказательствами.