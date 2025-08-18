Уголовная ответственность за незаконное предпринимательство в 2025 году: кто не избежит наказания

Что такое незаконное предпринимательство
Незаконное предпринимательство — это деятельность, приносящая доход, без регистрации в налоговом органе или без получения лицензии или аккредитации (если этот вид деятельности требует их обязательного наличия). Определение содержится в статье 171 УК, которая и устанавливает уголовную ответственность за такие действия.
Само по себе отсутствие регистрации или лицензии еще не является причиной для уголовной ответственности. Для этого требуется, чтобы компания, осуществляющая незаконную деятельность, причинила ущерб гражданам, организациям или государству в крупном размере — свыше 3,5 млн руб. (примечание к ст. 170.2 УК).
Ранее для привлечения к ответственности по ст. 171 УК было достаточно доказать получение дохода свыше 2,25 млн руб., ущерб не требовался. Но теперь, чтобы возбудить дело, нужно подтвердить ущерб в размере более 3,5 млн руб. Например: невыполнение договорных обязательств (неуплата пошлин за лицензию, оказание услуг ненадлежащего качества). Неуплата налогов в эту сумму не входит — они перечислены в отдельных пунктах закона (ст. 199, 199.1 УК и др.).
Виды уголовной ответственности
В ст. 171 УК закреплены следующие санкции (назначается только одно наказание по усмотрению суда):
штраф в размере до 300 000 руб.;
обязательные работы на срок до 480 часов;
арест на срок до 6 месяцев.
Если преступление совершено в составе организованной группы (ч. 2 ст. 171 УК):
штраф в размере от 100 000 до 500 000 руб.;
принудительные работы на срок до 5 лет;
лишение свободы на срок до 5 лет и уплата штрафа до 80 000 руб. (или без уплаты штрафа).
Важно: ответственность наступает только при наличии крупного ущерба. Если ущерба нет — уголовного дела не будет, даже если при ведении незаконной деятельности получены высокие доходы.
Однако отсутствие уголовной ответственности не освобождает от других санкций.
Административная ответственность
Ведение бизнеса без регистрации или лицензии, независимо от дохода и ущерба, наказывается штрафом по ст. 14.1 КоАП:
без регистрации ИП или юрлица — 500–2000 руб.;
без использования обязательной лицензии (ч. 2 ст. 14.1 КоАП):
2000–2500 руб. — для граждан;
4000–5000 руб. — для должностных лиц;
40 000–50 000 руб. — для организаций.
К тому же у нарушителей могут изъять продукцию, оборудование и сырье.
Налоговая ответственность
Помимо штрафов по КоАП, налоговые органы:
Доначислят налоги и страховые взносы.
Назначат штраф в размере 20% от неуплаченных сумм (ст. 122 НК) + пени (ст. 75 НК — 1/300 ключевой ставки ЦБ за каждый день просрочки).
Штрафуют за неподачу отчетности (ст. 119 НК) — до 30% от суммы налога по каждой непредставленной декларации.
Привлекут по п. 2 ст. 116 НК за деятельность без постановки на учет. Размер штрафа составит 10% от дохода, но не менее 40 000 руб.
Кто и как вычисляет незаконных предпринимателей
Отслеживанием теневого бизнеса занимаются налоговые органы и полиция. Дополнительные сложности могут возникнуть, если ситуацией заинтересуется прокуратура.
Уличная торговля, например, привлекает внимание администрации муниципалитета. Кроме того, факты незаконной предпринимательской деятельности могут выявлять сотрудники антимонопольной службы и контролирующие органы, отвечающие за надзор на потребительском рынке.
Поводом для проверки нередко становится прямая жалоба покупателя на некачественный товар или услугу. Например, клиент воспользовался услугами нелегального такси, но поездка ему не понравилась. Он может направить обращение в контролирующие органы.
Многие схемы незаконного бизнеса вскрываются в ходе рейдов, когда налоговые инспекторы анализируют страницы продавцов и поставщиков в соцсетях. В некоторых регионах организуются целевые мероприятия.
Например, в Марий Эл несколько лет назад провели акцию «СТОП незаконной предпринимательской деятельности». Цель мероприятия — вывести из тени тех, кто работал без регистрации ИП, юридического лица или статуса самозанятого. При этом налоговики взаимодействовали с ТСЖ, администрациями торговых центров и рынков, а также активно изучали публикации в интернете.
Иногда информация о теневой деятельности поступает при проверке зарегистрированных компаний — например, если предприниматель сообщит, что пользовался услугами фрилансера, работающего без официального статуса.
При этом для контролирующих органов одного лишь предположения недостаточно — факт незарегистрированной деятельности должен быть подтвержден соответствующими документами или другими доказательствами.
Признаки предпринимательской деятельности
В письме ФНС от 07.05.2019 № СА-4-7/8614@ приведены критерии, указывающие на возможное ведение бизнеса без регистрации:
Учет операций. Любая фиксация коммерческих действий — от воронки продаж в CRM до записей в тетради о произведенной продукции.
Стабильные контакты с клиентами и контрагентами. Например, заключение договоров с подрядчиками или регулярная работа с постоянными заказчиками.
Закупка имущества с целью извлечения прибыли. Это может быть покупка товаров для перепродажи или постоянное поступление сырья для производства. Например, кондитер, который работает на дому, совершает оптовые закупки муки и инвентаря.
Косвенными признаками также могут служить: наличие обустроенной торговой точки, рекламная активность, учет продаж, а также регулярные переводы денежных средств на банковскую карту.
Важно понимать, что наличие одного из этих факторов не всегда является прямым доказательством ведения предпринимательской деятельности — все оценивается в совокупности. Например, мешок муки дома — не повод для штрафа, но объявления о продаже тортов, наличие постоянных поставок ингредиентов, учет заказов и работа с торговой точкой уже могут стать доказательной базой для предъявления претензий.
Что делать при подозрениях на незаконный бизнес
Если налоговые или правоохранительные органы усомнятся в законности вашей деятельности, они могут запросить документы, подтверждающие регистрацию. При обнаружении признаков нелегального предпринимательства необходимо оформить статус ИП или самозанятого и уплачивать налоги, чтобы избежать штрафов и проблем с контролирующими органами.
Заключение
Ведение незаконной предпринимательской деятельности может повлечь за собой серьезные последствия. Это могут быть налоговые штрафы, административные и уголовные наказания, проблемы с законом и органами государственной власти, а также утрату доверия клиентов и партнеров.
Таким образом, работа вне правового поля приносит больше рисков, чем преимуществ. Чтобы избежать проблем, нужно грамотно организовать финансовые процессы, вовремя сдавать отчетность и вести бизнес в соответствии с законодательством.
