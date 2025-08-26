Новый порядок расчета выходного пособия при увольнении с 1 сентября 2025 года в «1С:Зарплата и управление персоналом»

Что изменится с 1 сентября 2025 года
С 1 сентября 2025 года средний месячный заработок для расчета выходного пособия определяется так (абз. 5 п. 9 Положения № 540, письмо Минтруда от 05.08.2025 № 14-1/ООГ-3551):
Средний дневной заработок × Среднее количество рабочих дней за месяц (рассчитывается исходя из календарного года, в котором произошло увольнение)
Для работников, по которым ведется суммированный учет рабочего времени, расчет выглядит иначе (абз. 4–5 п. 13 Положения № 540):
Средний часовой заработок × Среднее количество рабочих часов в месяц
Среднее количество часов определяется по формуле:
Количество рабочих часов в году (с учетом продолжительности рабочего времени сотрудника) ÷ 12
Поддержка изменений в решениях 1С
Начисление пособия в «1С:Зарплата и управление персоналом»
Выплата оформляется через документ Увольнение (раздел Кадры — Все кадровые документы или Зарплата — Все начисления).
Расчет выходного пособия с 1 сентября 2025 года
Начиная с версий 3.1.30.248 и 3.1.34.57 программа поддерживает расчет по новым правилам. В документ Увольнение с датой увольнения после 01.09.2025 года на вкладке Условия увольнения добавлены поля:
Среднемесячное количество дней (часов) — заполняется автоматически по графику сотрудника.
Кратность выходного пособия — вводится вручную.
Формулы для расчета выходного пособия
В 1С:ЗУП выходное пособие рассчитывается по нормам ТК. Формула начисления Компенсация при увольнении (выходное пособие):
Среднемесячное количество дней (часов) × Средний дневной (часовой) заработок × Кратность выходного пособия
Округление среднемесячного количества дней выполняется по стандартным правилам: до трех знаков после запятой (письмо Минтруда от 05.08.2025 № 14-1/ООГ-3551). Например: 247 ÷ 12 = 20,583333. При округлении получится: 20,583.
Предел дохода, не облагаемого страховыми взносами, рассчитывается по формуле:
Средний дневной (часовой) заработок × Среднемесячное количество дней (часов) × Коэффициент территориальных условий (3 или 6 — для Крайнего Севера и приравненных местностей)
Настройки начислений и нюансы
Перед расчетом увольнения необходимо проверить настройку начисления Компенсация при увольнении (выходное пособие) или создать новое с кодом дохода НДФЛ 2014 для использования в документе Увольнение.
Если выплата не относится к выходному пособию по ст. 178 ТК, нужно указать другое назначение. Например, компенсация по ст. 180 ТК за период до окончания срока предупреждения оформляется:
с кодом НДФЛ — 2014;
с видом дохода для страховых взносов — «Доходы, полностью не облагаемые страховыми взносами» (за исключением пособий ФСС и довольствия военнослужащих).
В 1С:ЗУП ПРОФ назначение указывается как Прочие начисления и выплаты, а в 1С:ЗУП КОРП — Компенсация за неотработанные дни/часы при увольнении.
Как проверить расчет выходного пособия в 1С:ЗУП
Проверить расчет можно:
в документе Увольнение на вкладке Начисления и удержания;
через печатную форму Расчет среднего заработка (для выходного пособия), нажав на кнопку Печать.
