Новый порядок расчета выходного пособия при увольнении с 1 сентября 2025 года в «1С:Зарплата и управление персоналом»

Настройки начислений и нюансы

Перед расчетом увольнения необходимо проверить настройку начисления Компенсация при увольнении (выходное пособие) или создать новое с кодом дохода НДФЛ 2014 для использования в документе Увольнение.

Если выплата не относится к выходному пособию по ст. 178 ТК, нужно указать другое назначение. Например, компенсация по ст. 180 ТК за период до окончания срока предупреждения оформляется:

с кодом НДФЛ — 2014;

с видом дохода для страховых взносов — «Доходы, полностью не облагаемые страховыми взносами» (за исключением пособий ФСС и довольствия военнослужащих).