История изменений в 1С: возможности программы «1С:Зарплата и управление персоналом»

Возможности программы 1С:ЗУП

В программе «1С:Зарплата и управление персоналом 8» ред. 3 реализован встроенный функционал для хранения и анализа версий. Чтобы его активировать, в разделе Администрирование откройте пункт Общие настройки.

Установите флажок Хранить историю изменений. После этого будет доступна ссылка Настроить. Перейдите по ссылке, чтобы добавить условия хранения версий: при каких событиях они создаются и на какой срок сохраняются.