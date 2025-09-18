ЦОК ОК ПД 18.09 Мобильная
История изменений в 1С: возможности программы «1С:Зарплата и управление персоналом»

Механизм хранения истории изменений (версионирование) предназначен для фиксации факта изменений. То есть программа запоминает, кто и когда внес правки в объекты системы — документы, справочники или планы видов расчета. Пользователи могут не только просматривать корректировки, но и сравнивать изменения между версиями или, при необходимости, вернуться к предыдущему состоянию объекта.

Возможности программы 1С:ЗУП

В программе «1С:Зарплата и управление персоналом 8» ред. 3 реализован встроенный функционал для хранения и анализа версий. Чтобы его активировать, в разделе Администрирование откройте пункт Общие настройки.

Установите флажок Хранить историю изменений. После этого будет доступна ссылка Настроить. Перейдите по ссылке, чтобы добавить условия хранения версий: при каких событиях они создаются и на какой срок сохраняются.

Настройки версионирования

В окне Настройки хранения истории изменений вы увидите таблицу с основными параметрами:

  • Объект — документы, справочники, планы видов расчета;

  • Когда сохранять версии — выбранный способ сохранения новых версий;

  • Срок хранения версий — период, в течение которого версии остаются доступными.

Режимы сохранения версий

Для разных типов объектов можно установить:

  • Никогда — версии не сохраняются;

  • При записи — новая версия появляется при каждом изменении или создании объекта;

  • При проведении (только для документов) — версия фиксируется исключительно в момент проведения;

  • По умолчанию — для справочников и планов видов расчета история не ведется, а для документов — сохраняется при проведении.

Сроки хранения версий

Доступные варианты:

  • за последнюю неделю;

  • за месяц;

  • за 3 месяца;

  • за полгода;

  • за год;

  • бессрочно.

Новые объекты с поддержкой версионирования

В 1С:ЗУП, начиная с версии 3.1.34.57, поддержка хранения истории расширена. Теперь фиксируются изменения для:

  • справочника Контрагенты;

  • справочника Статьи финансирования;

  • документа Ввод остатков отпусков.

Контроль количества и объема версий

В 1С:ЗУП доступен специальный отчет, позволяющий отследить, сколько версий и какого объема хранится в системе. Перейдите по ссылке Всего устаревших версий, чтобы оценить загруженность базы и выполнить ее очистку при необходимости.

На что обратить внимание

Хранение истории изменений помогает:

  • поддерживать порядок в справочниках и документах;

  • восстанавливать объекты при возникновении ошибок, возвращая их к прежнему состоянию;

  • минимизировать риски при дальнейшей работе.

Однако важно учитывать: массовое включение версионирования для большого числа объектов увеличивает объем данных и может снижать скорость работы программы. Поэтому рекомендуется настраивать хранение версий точечно, только для тех объектов, где это действительно необходимо.

