История изменений в 1С: возможности программы «1С:Зарплата и управление персоналом»

Возможности программы 1С:ЗУП
В программе «1С:Зарплата и управление персоналом 8» ред. 3 реализован встроенный функционал для хранения и анализа версий. Чтобы его активировать, в разделе Администрирование откройте пункт Общие настройки.
Установите флажок Хранить историю изменений. После этого будет доступна ссылка Настроить. Перейдите по ссылке, чтобы добавить условия хранения версий: при каких событиях они создаются и на какой срок сохраняются.
Настройки версионирования
В окне Настройки хранения истории изменений вы увидите таблицу с основными параметрами:
Объект — документы, справочники, планы видов расчета;
Когда сохранять версии — выбранный способ сохранения новых версий;
Срок хранения версий — период, в течение которого версии остаются доступными.
Режимы сохранения версий
Для разных типов объектов можно установить:
Никогда — версии не сохраняются;
При записи — новая версия появляется при каждом изменении или создании объекта;
При проведении (только для документов) — версия фиксируется исключительно в момент проведения;
По умолчанию — для справочников и планов видов расчета история не ведется, а для документов — сохраняется при проведении.
Сроки хранения версий
Доступные варианты:
за последнюю неделю;
за месяц;
за 3 месяца;
за полгода;
за год;
бессрочно.
Новые объекты с поддержкой версионирования
В 1С:ЗУП, начиная с версии 3.1.34.57, поддержка хранения истории расширена. Теперь фиксируются изменения для:
справочника Контрагенты;
справочника Статьи финансирования;
документа Ввод остатков отпусков.
Контроль количества и объема версий
В 1С:ЗУП доступен специальный отчет, позволяющий отследить, сколько версий и какого объема хранится в системе. Перейдите по ссылке Всего устаревших версий, чтобы оценить загруженность базы и выполнить ее очистку при необходимости.
На что обратить внимание
Хранение истории изменений помогает:
поддерживать порядок в справочниках и документах;
восстанавливать объекты при возникновении ошибок, возвращая их к прежнему состоянию;
минимизировать риски при дальнейшей работе.
Однако важно учитывать: массовое включение версионирования для большого числа объектов увеличивает объем данных и может снижать скорость работы программы. Поэтому рекомендуется настраивать хранение версий точечно, только для тех объектов, где это действительно необходимо.
