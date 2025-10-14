Расходы на обучение сотрудников: пять ситуаций, которые могут вызвать споры с налоговой

Условия признания расходов на обучение
В соответствии с подпунктом 23 пункта 1 статьи 264 Налогового кодекса, затраты на обучение сотрудников включаются в состав прочих расходов, связанных с производством и реализацией. Для этого должны быть выполнены следующие требования (п. 3 ст. 264 НК):
обучение проводится по основным профессиональным или дополнительным образовательным программам;
обучение проводит организация, имеющая действующую образовательную лицензию;
расходы допустимо учитывать только в отношении работников, с которыми заключен трудовой договор, либо физических лиц, обязавшихся трудоустроиться и отработать в компании не менее одного года.
Если с таким лицом трудовой договор не будет заключен в течение трех месяцев после окончания обучения или он будет расторгнут ранее года, понесенные затраты необходимо включить во внереализационные доходы. Исключение — когда увольнение или отказ в приеме произошли по обстоятельствам, не зависящим от сторон (письмо Минфина от 11.03.2016 № 03-03-06/1/13684).
Кроме того, затраты на обучение работников сторонних организаций нельзя учитывать в составе налоговых расходов (письмо Минфина от 29.10.2018 № 03-03-06/1/77361).
Собрали 5 наиболее рискованных случаев, при которых инспекторы могут исключить затраты на обучение из налоговых расходов и доначислить налог на прибыль.
1. Обучение не связано с деятельностью компании
Если программа обучения не имеет отношения к профилю компании или профессиональным обязанностям сотрудника, налоговая инспекция может признать такие расходы экономически необоснованными (п. 1 ст. 252 НК).
В большинстве случаев налогоплательщикам удается доказать связь обучения с деятельностью предприятия. Так, в деле № А53-10005/2013 (постановление АС Северо-Кавказского округа от 07.10.2014) суд поддержал компанию, которая оплатила курсы по МСФО для бухгалтера. Несмотря на позицию инспекции о ненужности такого обучения, суд признал его обоснованным, поскольку организация находилась в процессе приватизации и могла попасть под действие закона о консолидированной отчетности.
Однако бывают ситуации, когда даже при очевидной связи обучение не признают обоснованным. Например, в постановлении ФАС Дальневосточного округа от 14.02.2013 № Ф03-44/2013 суду пришлось отклонить претензии инспекции, посчитавшей необоснованными расходы на обучение главного бухгалтера по специальности «Бухгалтерский учет, анализ и аудит». Суд указал, что позиция налогового органа не имела правового обоснования.
2. Договор на обучение заключен не работодателем
Согласно подп. 23 п. 1 ст. 264 НК, договор на обучение должен быть заключен самой компанией с образовательной организацией.
Ранее Минфин допускал возможность учета расходов при компенсации сотруднику затрат на обучение (письмо от 17.02.2012 № 03-03-06/1/90). Однако в последующих разъяснениях ведомство уточнило: договор должен быть заключен именно работодателем (письма Минфина от 17.08.2022 № 03-03-06/1/80270, от 08.10.2020 № 03-03-06/2/88076 и др.).
Таким образом, если работник самостоятельно оплачивает обучение, а организация лишь возмещает ему эти расходы, учесть их при расчете налога на прибыль нельзя.
3. Нет документов, подтверждающих прохождение обучения
Налоговые органы требуют документального подтверждения факта обучения. Такими документами могут быть:
учебная программа с указанием количества часов;
сертификат или удостоверение о прохождении обучения;
акт оказанных услуг;
приказ о направлении на обучение.
При отсутствии, например, свидетельства о прохождении курса, инспекторы вправе исключить такие расходы из налогового учета. Вместе с тем суды допускают признание расходов и без подтверждающего сертификата, если факт оказания услуг документально подтвержден договором и актом приема-сдачи. Такой подход отражен в постановлении Девятого арбитражного апелляционного суда от 13.03.2012 № 09АП-3920/2012-АК.
4. Расходы признаны преждевременно
По правилам п. 1 ст. 272 НК, расходы учитываются в том периоде, когда они фактически возникли. Для затрат на обучение — это дата расчета по договору, получения документов или конец отчетного периода (подп. 3 п. 7 ст. 272 НК).
Авансовые платежи учитывать нельзя — до момента оказания услуги расходы не считаются понесенными (письмо Минфина от 16.03.2015 № 03-03-06/13706). Поэтому оплату годового курса обучения необходимо распределять по периодам, а не включать в расходы единовременно.
5. Обучение проводится индивидуальным предпринимателем
Налоговый кодекс разрешает учитывать расходы на обучение только при наличии договора с образовательной или научной организацией, имеющей лицензию (п. 3 ст. 264 НК).
Минфин разъяснил (письмо от 27.03.2006 № 03-03-05/4), что индивидуальный предприниматель, даже с лицензией, не является организацией в понимании НК. Следовательно, обучение по договору с ИП не может учитываться при расчете налога на прибыль.
Судебная практика подтверждает эту позицию: в деле № А56-32186/2010 (постановление ФАС Северо-Западного округа от 25.03.2011) суд признал, что обучение у физических лиц без статуса образовательного учреждения не соответствует требованиям законодательства.
Вывод
Чтобы избежать налоговых рисков, компаниям следует внимательно оформлять все документы по обучению персонала, заключать договоры напрямую с образовательными организациями и подтверждать связь обучения с профессиональной деятельностью сотрудников. Это позволит не только успешно отстоять позицию при проверке, но и использовать обучение как инструмент развития бизнеса без налоговых потерь.
