Расходы на обучение сотрудников: пять ситуаций, которые могут вызвать споры с налоговой

Условия признания расходов на обучение

В соответствии с подпунктом 23 пункта 1 статьи 264 Налогового кодекса, затраты на обучение сотрудников включаются в состав прочих расходов, связанных с производством и реализацией. Для этого должны быть выполнены следующие требования (п. 3 ст. 264 НК):

обучение проводится по основным профессиональным или дополнительным образовательным программам;

обучение проводит организация, имеющая действующую образовательную лицензию;

расходы допустимо учитывать только в отношении работников, с которыми заключен трудовой договор, либо физических лиц, обязавшихся трудоустроиться и отработать в компании не менее одного года.

Если с таким лицом трудовой договор не будет заключен в течение трех месяцев после окончания обучения или он будет расторгнут ранее года, понесенные затраты необходимо включить во внереализационные доходы. Исключение — когда увольнение или отказ в приеме произошли по обстоятельствам, не зависящим от сторон (письмо Минфина от 11.03.2016 № 03-03-06/1/13684).

Кроме того, затраты на обучение работников сторонних организаций нельзя учитывать в составе налоговых расходов (письмо Минфина от 29.10.2018 № 03-03-06/1/77361).

Собрали 5 наиболее рискованных случаев, при которых инспекторы могут исключить затраты на обучение из налоговых расходов и доначислить налог на прибыль.