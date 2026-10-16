НДС на УСН в 2026 году: как выбрать ставку 5%, 7% или 22% и не переплатить налог

Ставка НДС 5% не всегда выгоднее 22%. На примерах разбираем, как выбрать ставку на УСН в 2026 году, учесть вычеты, вовремя заметить превышение лимита и понять, стоит ли рассматривать АУСН.

С 2026 года лимит доходов для освобождения от НДС на УСН составляет 20 млн рублей. При его превышении налогоплательщик должен определить порядок исчисления НДС, организовать соответствующий учёт и при необходимости пересмотреть налоговую модель. Разберём, как отслеживать лимит, сравнивать специальные и общие ставки, а также когда стоит рассмотреть переход на АУСН.

Какие лимиты действуют в 2026 году

С 1 января 2026 года правила освобождения от НДС для организаций и индивидуальных предпринимателей на УСН изменились.

Если раньше порог составлял 60 млн рублей, то теперь он снижен до 20 млн рублей.

Порядок применения освобождения зависит от доходов предыдущего и текущего календарных годов.

Если доходы за 2025 год не превысили 20 млн рублей, с начала 2026 года налогоплательщик, как правило, освобождается от обязанности исчислять НДС по соответствующим операциям.

При превышении лимита в течение 2026 года освобождение прекращается с первого числа месяца, следующего за месяцем превышения.

Например, компания получила с января по август доход в размере 19,5 млн рублей. В сентябре доходы увеличились ещё на 2 млн рублей.

Общая сумма с начала года составила 21,5 млн рублей.

Следовательно, с 1 октября 2026 года компания должна начать исчислять НДС по операциям, облагаемым этим налогом, если продолжает применять УСН.

При этом для определения лимита необходимо руководствоваться правилами признания доходов, установленными НК РФ, а не произвольно выбранным показателем бухгалтерской выручки.

Какие ставки НДС доступны упрощенцам

Налогоплательщики УСН, у которых возникла обязанность платить НДС, могут применять общеустановленные или специальные ставки при выполнении установленных условий.

Основные показатели на 2026 год:

Показатель Значение Порог освобождения от НДС 20 млн ₽ Специальная ставка 5% При доходах свыше 20 млн ₽ в пределах установленного диапазона Порог перехода от 5% к 7% в 2026 году 272,5 млн ₽ Верхний лимит доходов для УСН в 2026 году 490,5 млн ₽ Основная ставка НДС 22%

При применении специальных ставок 5% и 7% налогоплательщик, как правило, не имеет права принимать входящий НДС к вычету.

При использовании общеустановленных ставок вычеты возможны при выполнении условий главы 21 НК РФ.

Поэтому решение о выборе ставки необходимо принимать на основании расчётов, а не только сравнения процентов.

Пример расчёта: когда ставка 5% действительно выгоднее

Рассмотрим условную организацию, оказывающую услуги.

Предположим, что за период после возникновения обязанности по уплате НДС она получила выручку в размере 1 050 000 рублей без НДС.

При этом компания практически не имеет входящего НДС, доступного для вычета.

Если использовать специальную ставку 5%, сумма налога составит:

1 050 000 × 5% = 52 500 рублей.

При общей ставке 22% исходящий НДС составит:

1 050 000 × 22% = 231 000 рублей.

Если права на вычеты практически нет, специальная ставка позволяет существенно сократить сумму НДС.

Однако в этом примере рассматривается только НДС. Для выбора режима необходимо дополнительно оценить налог по УСН, договорные цены и другие обязательства.

Пример расчёта: когда ставка 22% оказывается выгоднее

Теперь рассмотрим условную торговую организацию, которая закупает продукцию у поставщиков на общей системе налогообложения.

Допустим, стоимость реализации без НДС составляет 1 000 000 рублей.

Стоимость приобретённых товаров без НДС — 900 000 рублей.

Поставщик предъявил входящий НДС по ставке 22%.

Сравним два варианта.

Вариант 1. Специальная ставка 5%.

Исходящий НДС:

1 000 000 × 5% = 50 000 рублей.

Налоговые вычеты по приобретениям не применяются.

НДС к уплате — 50 000 рублей.

Вариант 2. Общая ставка 22%.

Исходящий НДС:

1 000 000 × 22% = 220 000 рублей.

Входящий НДС:

900 000 × 22% = 198 000 рублей.

НДС к уплате:

220 000 − 198 000 = 22 000 рублей.

В рассматриваемой модели применение ставки 22% позволяет сократить сумму НДС к уплате по сравнению со специальной ставкой 5%.

Расчёт предполагает одинаковую стоимость реализации без налога, наличие надлежащих документов и выполнение условий для вычета.

На практике необходимо также учитывать влияние разных ставок на договорную цену, стоимость закупок и налоговую базу по УСН.

В каких случаях стоит рассмотреть АУСН

Автоматизированная упрощённая система налогообложения может стать альтернативой обычной УСН с НДС.

На АУСН предусмотрены две ставки:

8% — для объекта «доходы»;

20% — для объекта «доходы минус расходы».

При объекте «доходы минус расходы» минимальный налог составляет 3% доходов.

Обычная обязанность по уплате НДС с реализации у налогоплательщиков АУСН отсутствует, за исключением специальных случаев, например исполнения обязанностей налогового агента и уплаты налога при импорте.

Однако применять АУСН могут только налогоплательщики, отвечающие установленным условиям.

Ключевые ограничения включают годовой доход не более 60 млн рублей и среднюю численность работников не более пяти человек. Действуют и другие требования.

Для бухгалтера важно проверить не только потенциальную экономию, но и право компании использовать этот режим.

Можно ли перейти с УСН на АУСН в середине года

Да, при соблюдении установленных требований налогоплательщики УСН вправе перейти на АУСН в течение календарного года.

Для этого необходимо направить уведомление не позднее последнего числа месяца, предшествующего месяцу перехода.

Например, для применения АУСН с 1 ноября 2026 года уведомление следует подать не позднее 31 октября 2026 года.

Но если компания уже превысила лимит освобождения от НДС в предыдущем месяце, последующий переход на АУСН не отменяет обязательств по НДС, возникших до перехода.

Поэтому проверять возможные варианты следует до превышения порога.

Кроме того, необходимо учитывать ограничения на последующую смену налогового режима.

Когда можно изменить выбранную ставку НДС

При выборе специальных ставок 5% и 7% действует правило об их применении в течение установленного периода.

В общем случае речь идёт о 12 последовательных налоговых периодах по НДС.

Однако с 2026 года для налогоплательщиков УСН, впервые перешедших на применение специальных ставок начиная с этого года, предусмотрена возможность досрочного отказа.

Воспользоваться ей можно в течение четырёх последовательных кварталов начиная с квартала, за который впервые представлена декларация с соответствующей специальной ставкой.

Поэтому бухгалтеру необходимо учитывать не только первоначальную налоговую выгоду, но и правила последующего изменения ставки.

Какие налоговые режимы нужно сравнить

При выборе оптимального варианта целесообразно составить финансовую модель.

Режим Основная характеристика Что проверить УСН «доходы» Базовая ставка 6% Возможность уменьшения налога, НДС и региональные ставки УСН «доходы минус расходы» Базовая ставка 15% Подтверждённые расходы, минимальный налог АУСН «доходы» Ставка 8% Ограничения режима, общая нагрузка АУСН «доходы минус расходы» Ставка 20% Состав расходов, минимальный налог 3% УСН с НДС 22% Возможность вычетов входящего НДС Суммы вычетов, договоры и документы

При расчётах нужно учитывать, что выбор или изменение объекта налогообложения на обычной УСН подчиняется отдельным правилам и, как правило, осуществляется с нового календарного года.

Кроме того, на финансовый результат влияют региональные льготы и особенности хозяйственной деятельности.

Как организовать контроль лимита в бухгалтерии

Для компаний, которые приближаются к установленному порогу, полезно внедрить регулярный мониторинг доходов.

Контроль должен обеспечивать своевременное получение данных нарастающим итогом с начала календарного года.

Желательно предусмотреть предупреждения при достижении определённой доли лимита, например 70–80%.

Это позволит бухгалтеру заранее подготовить расчёты и сообщить руководителю о возможных последствиях роста доходов.

Если компания работает с крупными контрактами, в расчёт следует включать прогнозируемые поступления и сроки признания доходов для целей УСН.

При этом данные управленческого учёта необходимо сопоставлять с налоговыми регистрами.

Что ещё меняется после возникновения обязанности по НДС

Применение НДС связано с дополнительными требованиями к учёту и отчётности.

Компании может потребоваться выставлять счета-фактуры, вести предусмотренные регистры и представлять декларации по НДС.

Также необходимо проверить настройки бухгалтерской программы, корректность ставок и порядок оформления документов по переходящим договорам.

Если договоры заключены до возникновения обязанности по НДС, следует отдельно проанализировать их условия о цене и налогах.

При отсутствии своевременной подготовки возможны споры с контрагентами и ошибки в расчётах.

Итоги для бухгалтера

С 2026 года контроль лимита доходов для освобождения от НДС на УСН приобретает особое значение.

При приближении к 20 млн рублей необходимо не только определить момент возможного возникновения обязанности по уплате НДС, но и заранее сравнить доступные налоговые варианты.

Специальные ставки 5% и 7% не всегда обеспечивают минимальную нагрузку.

В отдельных случаях более выгодной оказывается общая ставка 22% с вычетами входящего налога.

Для компаний, соответствующих установленным критериям, дополнительным вариантом может стать АУСН.

Основная задача бухгалтерии — своевременно выявить приближение к лимиту и предоставить руководителю расчёт полной налоговой нагрузки по доступным вариантам.

Материал подготовлен руководителем направления бухгалтерского консалтинга компании EFSOL - Анной Сергеевой.

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