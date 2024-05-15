Работа на патенте с юридическими лицами

Тема похожа на грудное вскармливание или прививки в мамских блогах, потому что тема эта очень холиварная.

Есть небольшое такое заблуждение, что на патенте нельзя работать с юридическими лицами. Но смотреть нужно индивидуально каждый вид деятельности.

Например, сдавать в аренду помещения можно как юридическим, так и физическим лицам. А вот если, например, вид деятельности содержит формулировку «по индивидуальным заказам населения», то да — патент на такой вид деятельности можно применять только в отношении доходов, полученных от физических лиц.

Бывают еще случаи, когда в формулировке прямо не указано, что работа только с физлицами, но это вытекает из самого вида деятельности и его трактовке в НК или других НПА.

Пример — розничная торговля. Кто сейчас разбухает от негодования и хочет мне подсунуть письмо МинФин — расслабьтесь, все письма читаны 100500 раз. Вам ли не знать, как МинФин косячит в своих письмах?

А вот когда вы успокоитесь, откройте ГК, а именно, статью 492 «Договор розничной купли-продажи» и прочитайте:

«По договору розничной купли-продажи продавец, осуществляющий предпринимательскую деятельность по продаже товаров в розницу, обязуется передать покупателю товар, предназначенный для личного, семейного, домашнего или иного использования, не связанного с предпринимательской деятельностью».

А может ли у нас ООО закупать товар для целей, не связанных с предпринимательской деятельностью? Нет, не может. Все расходы ООО — это расходы, связанные с предпринимательской деятельностью, даже если это туалетная бумага для сотрудников.

Многие ошибочно полагают, что мы можем продавать товар на патенте ООО в розницу, если товар покупается не для перепродажи. Только связи никакой между перепродажей и реальной статьей в ГК нет.

К тому же, судебная практика, в отличие от писем МинФин, на стороне ФНС в спорах на эту тему и поддерживает практику переквалификации таких отношений в договор поставки с последующим доначислением налога по УСН (если, конечно, параллельно патенту применяется не общая система).

В общем, ознакомьтесь с признаками договора поставки и донесите до своих клиентов, что иногда проще заплатить налог, чем потом судиться с ФНС с туманными перспективами.

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