О чем нужно знать при выплате дивидендов, если учредитель — юридическое лицо

Когда дивиденды получает юридическое лицо, независимо от того, на какой системе налогообложения находиться организация, выплачивающая дивиденды, должна выполнять функции налогового агента по налогу на прибыль (п. 3 ст. 275, п. 1 ст. 289, п. 1 ст. 24 НК, письмо Минфина от 06.11.2020 № 03-03-06/1/96643).
Обращаю ваше внимание! Данная обязанность также касается налогоплательщиков на упрощенной системе налогообложения (п. 5 ст. 346.11 НК).
Если компания на УСН выплачивает дивиденды учредителям, которые являются юридическими лицами, она будет выступать налоговым агентом по налогу на прибыль.
Что это значит
Налоговые агенты обязаны подать декларацию по налогу на прибыль, в которой отражают информацию о выплате дивидендов и сумме удержанного налога на прибыль.
Подать декларацию обязаны все налоговые агенты, в том числе компании на УСН, которые по факту не являются плательщиками налога на прибыль.
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Когда необходимо подать декларацию
Сроки, сдачи декларации по налогу на прибыль:
не позднее 25 календарных дней после окончания отчетного периода (п. 3 ст. 289 НК);
не позднее 25 марта года, следующего за истекшим налоговым периодом (п. 4 ст. 289 НК).
Таким образом, если дивиденды были выплачены в октябре 2024 года, они должны быть учтены в декларации за 2024 год, которую необходимо сдать не позднее 25 марта 2025 года (п. 3 ст. 289 НК).
Срок перечисления удержанного налога
Налог на прибыль, удержанный налоговым агентом при выплате дивидендов, должен быть перечислен в бюджет не позднее 28 числа месяца, следующего за месяцем выплаты (п. 4 ст. 287 НК).
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Особенности заполнения декларации по налогу на прибыль
Согласно п. 1.16 Порядка заполнения налоговой декларации по налогу на прибыль, утвержденного приказом ФНС от 23.09.2019 № ММВ-7-3/475@ и измененного приказом ФНС от 05.10.2021 № ЕД-7-3/869@, компании, которые являются налоговыми агентами по налогу на прибыль, должны включить в свою декларацию:
титульный лист;
подраздел 1.3;
Раздел 1;
Лист 03 (раздел В).
Лист 03 заполняется в декларации по прибыли в случае выплаты доходов по ценным бумагам.
В нем выделено три раздела, предназначенных для данных о выплатах дивидендов учредителям — физлицам (раздел А), процентов по ценным бумагам, выпущенным государством или муниципалитетом (раздел Б), и сведений о российских юридических лицах – получателях дохода (раздел В).
Инструкция, по заполнению декларации по налогу на прибыль, налоговым агентом:
В декларацию включите только один подраздел 1.3, независимо от количества решений о распределении прибыли.
В поле 010 «Код вида платежа» укажите 1.
В поле 020 «Код ОКТМО» указывается код в соответствии с общероссийским классификатором территорий муниципальных образований.
В поле 030 «Код бюджетной классификации» указывается код, куда перечисляется налог.
В разделе «Срок уплаты» указываются даты уплаты налога, удержанного при выплате дивидендов. Если, в вашей конкретной ситуации, строк недостаточно для отражения всех дат, вам необходимо заполнить несколько страниц подраздела 1.3.
В строках 040 «Сумма налога, подлежащая уплате» указываются суммы налога к уплате.
Лист 03 заполняют в период выплаты дивидендов. В декларации он будет фигурировать до завершения окончания налогового периода.
Например, выплата дивидендов — российским юрлицам производилась в марте, соответственно в декларацию по налогу на прибыль за 1 квартал необходимо включить Лист 03 с заполненным раздел В.
И далее, в течении календарного года, включать Лист 03 раздел В, в декларацию по налогу на прибыль за 6 месяце, 9 месяцев и годовую.
Исключение, когда не нужно заполнять
Лист 03 Раздел В заполняется не всегда, поскольку предназначен для сведений о получателях дохода только российских юрлицах — которые должны платить с него налог на прибыль.
Если выплачиваются дивиденды иностранным организациям – учредителям, раздел В заполнять не нужно.
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