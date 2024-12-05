О чем нужно знать при выплате дивидендов, если учредитель — юридическое лицо

Согласно п. 1.16 Порядка заполнения налоговой декларации по налогу на прибыль, утвержденного приказом ФНС от 23.09.2019 № ММВ-7-3/475@ и измененного приказом ФНС от 05.10.2021 № ЕД-7-3/869@, компании, которые являются налоговыми агентами по налогу на прибыль, должны включить в свою декларацию:

титульный лист;

подраздел 1.3;

Раздел 1;

Лист 03 (раздел В).

Лист 03 заполняется в декларации по прибыли в случае выплаты доходов по ценным бумагам.

В нем выделено три раздела, предназначенных для данных о выплатах дивидендов учредителям — физлицам (раздел А), процентов по ценным бумагам, выпущенным государством или муниципалитетом (раздел Б), и сведений о российских юридических лицах – получателях дохода (раздел В).

Инструкция, по заполнению декларации по налогу на прибыль, налоговым агентом:

В декларацию включите только один подраздел 1.3, независимо от количества решений о распределении прибыли.

В поле 010 «Код вида платежа» укажите 1.

В поле 020 «Код ОКТМО» указывается код в соответствии с общероссийским классификатором территорий муниципальных образований.

В поле 030 «Код бюджетной классификации» указывается код, куда перечисляется налог.

В разделе «Срок уплаты» указываются даты уплаты налога, удержанного при выплате дивидендов. Если, в вашей конкретной ситуации, строк недостаточно для отражения всех дат, вам необходимо заполнить несколько страниц подраздела 1.3.

В строках 040 «Сумма налога, подлежащая уплате» указываются суммы налога к уплате.

Лист 03 заполняют в период выплаты дивидендов. В декларации он будет фигурировать до завершения окончания налогового периода.

Например, выплата дивидендов — российским юрлицам производилась в марте, соответственно в декларацию по налогу на прибыль за 1 квартал необходимо включить Лист 03 с заполненным раздел В.

И далее, в течении календарного года, включать Лист 03 раздел В, в декларацию по налогу на прибыль за 6 месяце, 9 месяцев и годовую.