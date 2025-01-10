Памятка: ответственность и риски для главного бухгалтера

Когда главного бухгалтера могут привлечь к ответственности
Организация и ведение бухучета в компании — обязанность руководителя: об этом прямо сказано в ст. 7 закона «О бухгалтерском учете» от 06.12.2011 № 402-ФЗ. Он же несет полную материальную ответственность за прямой ущерб, причиненный компании, при этом неважно — есть такое условие в заключенном с ним трудовом договоре или нет (ст. 277 ТК, п. 9 постановления Пленума ВС от 16.11.2006 № 52).
Но если руководитель официально поручает ведение бухучета другому лицу, этому лицу и придется отвечать за нарушения. В таком случае руководитель отвечает за организацию, а бухгалтер за ведение бухучета и своевременную сдачу отчетности (п. 24, 26 постановления Пленума ВС от 24.10.2006 № 18).
Для главного бухгалтера законом предусмотрены следующие виды ответственности:
административная;
уголовная;
субсидиарная.
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Административная ответственность главного бухгалтера
Административная ответственность применяется к сотруднику, ненадлежащим образом исполнявшему свои должностные обязанности, что привело к совершению правонарушения.
Как правило, именно на главного бухгалтера возлагается административная ответственность за грубое нарушение требований к бухучету, включая бухгалтерскую (финансовую) отчетность. Штраф за это составляет от 5 тыс. до 10 тыс. рублей, при повторном нарушении — от 10 тыс. до 20 тыс. рублей, либо дисквалификация на срок от года до двух лет (ст. 15.11 КоАП).
Грубое нарушение — это, в частности:
занижение налогов и сборов минимум на 10% из-за искажения данных бухучета;
искажение любого показателя бухотчетности не меньше, чем на 10%;
внесение в регистры бухучета не существующих в реальности расходов, обязательств и т.п.;
составление бухотчетности не на основе данных из бухгалтерских регистров;
отсутствие в течение установленных сроков хранения первичных документов, регистров бухучета, бухгалтерской отчетности, аудиторского заключения (если аудит обязателен).
Налоговики, обнаружив данное правонарушение, и решая, кого через суд привлечь к административной ответственности, рассматривают в том числе и документы о наделении главного бухгалтера полномочиями, правом подписи бухгалтерской и налоговой отчетности — должностные инструкции, трудовой договор и т.п. (письмо ФНС от 06.09.2018 № ЕД-18-15/652).
Если другие сотрудники компании не соблюдают правила документооборота, представляя в бухгалтерию неправильно оформленные первичные документы или нарушая сроки их представления, главбуху лучше подстраховаться и письменно ставить в известность об этом руководство, сохраняя всю переписку.
При этом важно, чтобы сотрудники были вовремя ознакомлены с внутренними документами, регламентирующими правила оформления и сроки сдачи первички в бухгалтерию.
Если выяснится, что искажение допущено в связи с несоответствием документов, составленных другими лицами, фактам хозяйственной жизни, либо первичные документы не были сданы в срок, административная ответственность к главному бухгалтеру не применяется (п. 1.1 ст. 15.11 КоАП).
Избежать ответственности главбух может, если при наличии разногласий с руководителем он получил от него письменное распоряжение, исполнение которого при ведении бухучета и стало причиной правонарушения (п. 25 постановления Пленума ВС от 24.10.2006 № 18).
На главного бухгалтера обычно возлагаются обязанности своевременного предоставления документов и иной информации по требованию инспекции ФНС. В этом случае за непредставление сведений, необходимых для налогового контроля, главбух должен уплатить штраф от 300 до 500 руб. по п. 1 ст. 15.6 КоАП, но только если протокол об административном правонарушении составлен именно на него (постановления ВС от 25.11.2015 № 78-АД15-7, от 09.03.2017 № 78-АД17-8).
Если же требование налоговиков о представлении документов было неправомерным, и в связи с этим главбух отказался направлять их в инспекцию, оснований для административной ответственности по ст. 15.6 КоАП нет.
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Уголовная ответственность главного бухгалтера
Обнаружив в ходе проверки признаки налогового преступления, налоговики обязаны передать информацию в органы внутренних дел — именно они принимают решение о возбуждении уголовного дела и привлечении к уголовной ответственности.
Главного бухгалтера могут привлечь к уголовной ответственности по разным статьям Уголовного кодекса, например:
По ст. 160 УК — за присвоение, растрату может грозить штраф до 120 тыс. руб., до 240 часов обязательных работ, исправительных работ сроком до полугода, ограничение свободы или принудительные работы либо сроком до двух лет, либо лишение свободы на такой же срок.
По ст. 199, 199.1, 199.2, 199.4 УК — за уклонение от уплаты компанией налогов, сборов, страховых взносов в крупном или особо крупном размере, сокрытие средств, за счет которых возможно их взыскание, неисполнение обязанностей налогового агента предусмотрена ответственность от штрафа в 100 тыс. — 2 млн руб. до лишения свободы сроком до пяти лет с лишением права занимать определенные должности до трех лет.
По ст. 195 УК — за неправомерные действия при банкротстве возможен штраф до 2 млн руб., принудительные работы до четырех лет с запретом на занятие определенных должностей до трех лет, или лишение свободы до четырех лет с уплатой штрафа до 500 тыс. руб.
Такие обстоятельства, как особо крупный размер деяния, совершение преступления в сговоре с другими должностными лицами компании повлияют на степень наказания в сторону его ужесточения.
Подписание фиктивных первичных документов и умышленное отражение ложных сведений в бухгалтерской и налоговой отчетности — наиболее частые причины привлечения главбухов к уголовной ответственности.
Чтобы не стать фигурантом уголовного дела, советую главным бухгалтерам не заниматься составлением преступных схем ухода от налогов, и не применять такие схемы на практике в целях экономии на платежах в бюджет. Если будет доказано наличие умысла при совершении подобных действий, уголовной ответственности не избежать.
Субсидиарная ответственность главного бухгалтера
Если действие или бездействие контролирующих должника лиц стало прямой причиной банкротства компании, они своими личными средствами отвечают по обязательствам компании-банкрота, имущества которой не хватило на погашение долгов кредиторам. Это и есть субсидиарная ответственность (ст. 61.11 закона № 127-ФЗ).
К субсидиарной ответственности главного бухгалтера могут привлечь по долгам обанкротившейся организации, если его признают лицом, контролирующим должника.
Контролирующее должника лицо – лицо, имевшее право не более чем за три года до возникновения признаков банкротства компании, а также после, но до принятия судом заявления о признании должника банкротом, давать обязательные для исполнения указания или иным образом определять действия должника, в том числе по совершению сделок (ст. 61.10 закона от 26.10.2002 № 127-ФЗ). Степень влияния такого лица определяет суд.
Привлечь к субсидиарной ответственности могут и лиц, не признанных контролирующими должника, но совершивших умышленные деяния для доведения компании до состояния банкротства. Например, если главбух умышленно уничтожил или исказил соответствующие документы.
Как главному бухгалтеру не стать ответственным за ошибки других
Предвидеть абсолютно все риски, которые присутствуют в работе главного бухгалтера сложно. Но все же можно обезопасить себя на будущее, например, такими методами:
Устроившись на работу в компанию, предыдущий бухгалтер которой вел учет с нарушениями, обязательно письменно проинформируйте об этом руководство в письменной форме.
Руководитель требует выдать ему деньги из кассы и расходует их по своему усмотрению, не отчитываясь. В этом случае обязательно запросите у него письменное распоряжение на выдачу денег ему в подотчет и оформляйте все расходные документы.
Если в бухгалтерию приносят документы по сомнительным сделкам, требуйте от руководителя письменное распоряжение на их отражение в учете и отчетности.
В регламенте документооборота желательно закрепить положение о том, что финансовые документы считаются действительными при обязательном наличии подписи руководителя, а не только главного бухгалтера.
Не соглашайтесь на предложения руководства стать учредителем новой организации или ее гендиректором. Ведь это может быть подставная фирма-однодневка, по долгам которой придется отвечать вам как ее руководителю.
Оценивайте последствия проведения любой сомнительной операции. Действуйте строго в соответствии со своей должностной инструкцией, избегая сомнительные методы обхода закона.
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