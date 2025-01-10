Памятка: ответственность и риски для главного бухгалтера

Административная ответственность применяется к сотруднику, ненадлежащим образом исполнявшему свои должностные обязанности, что привело к совершению правонарушения.

Как правило, именно на главного бухгалтера возлагается административная ответственность за грубое нарушение требований к бухучету, включая бухгалтерскую (финансовую) отчетность. Штраф за это составляет от 5 тыс. до 10 тыс. рублей, при повторном нарушении — от 10 тыс. до 20 тыс. рублей, либо дисквалификация на срок от года до двух лет (ст. 15.11 КоАП).

Грубое нарушение — это, в частности:

занижение налогов и сборов минимум на 10% из-за искажения данных бухучета;

искажение любого показателя бухотчетности не меньше, чем на 10%;

внесение в регистры бухучета не существующих в реальности расходов, обязательств и т.п.;

составление бухотчетности не на основе данных из бухгалтерских регистров ;

отсутствие в течение установленных сроков хранения первичных документов, регистров бухучета, бухгалтерской отчетности, аудиторского заключения (если аудит обязателен).

Налоговики, обнаружив данное правонарушение, и решая, кого через суд привлечь к административной ответственности, рассматривают в том числе и документы о наделении главного бухгалтера полномочиями, правом подписи бухгалтерской и налоговой отчетности — должностные инструкции, трудовой договор и т.п. (письмо ФНС от 06.09.2018 № ЕД-18-15/652).

Если другие сотрудники компании не соблюдают правила документооборота, представляя в бухгалтерию неправильно оформленные первичные документы или нарушая сроки их представления, главбуху лучше подстраховаться и письменно ставить в известность об этом руководство, сохраняя всю переписку.

При этом важно, чтобы сотрудники были вовремя ознакомлены с внутренними документами, регламентирующими правила оформления и сроки сдачи первички в бухгалтерию.

Если выяснится, что искажение допущено в связи с несоответствием документов, составленных другими лицами, фактам хозяйственной жизни, либо первичные документы не были сданы в срок, административная ответственность к главному бухгалтеру не применяется (п. 1.1 ст. 15.11 КоАП).

Избежать ответственности главбух может, если при наличии разногласий с руководителем он получил от него письменное распоряжение, исполнение которого при ведении бухучета и стало причиной правонарушения (п. 25 постановления Пленума ВС от 24.10.2006 № 18).

На главного бухгалтера обычно возлагаются обязанности своевременного предоставления документов и иной информации по требованию инспекции ФНС. В этом случае за непредставление сведений, необходимых для налогового контроля, главбух должен уплатить штраф от 300 до 500 руб. по п. 1 ст. 15.6 КоАП, но только если протокол об административном правонарушении составлен именно на него (постановления ВС от 25.11.2015 № 78-АД15-7, от 09.03.2017 № 78-АД17-8).

Если же требование налоговиков о представлении документов было неправомерным, и в связи с этим главбух отказался направлять их в инспекцию, оснований для административной ответственности по ст. 15.6 КоАП нет.