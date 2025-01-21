10 правил при работе с пониженной ставкой НДС

Прошли те времена, когда бухгалтеры компаний на ОСНО с завистью смотрели на коллег-упрощенцев. Налоговая реформа изменила все! НДС коснется каждого или почти каждого.

С 1 января 2025 года в соответствии с законом от 12.07.2024 №176-ФЗ налогоплательщики, применяющие упрощенную систему налогообложения, становятся плательщиками налога на добавленную стоимость при условии, если совокупный доход за предыдущий год превысил 60 млн рублей.

Как только в текущем году, доход компании применяющей упрощенную систему налогообложения превысит 60 млн руб., она автоматически становиться плательщиком НДС и обязана с 1 числа месяца, следующим за месяцем превышения лимита в 60 млн руб. начать исчислять НДС.

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Что должен знать каждый бухгалтер, при работе с пониженной ставкой НДС

1. Компания (ИП), применяющая пониженную ставку НДС, никак не уведомляет налоговый орган. Поскольку о том, какую ставку компания (ИП) решила применять, ФНС узнает из декларации по НДС.

2. Если компания (ИП) использует пониженную ставку НДС при УСН, у нее возникает обязанность непрерывно применять ее в течение как минимум 12 кварталов подряд, то есть в течение трех лет.

Отсчет трехлетнего периода начинается с квартала, в котором была подана первая декларация по НДС с пониженной ставкой. Добровольно отказаться от пониженной ставки до истечения трех лет нельзя.

По истечении трех лет можно перейти на общий порядок исчисления НДС или продолжить применять пониженную ставку, если выполняются условия по выручке.

3. В будущем лимит 250 млн руб. будут индексировать в порядке, который предусмотрен п. 2 ст. 346.12 НК. Необходимо отслеживать данный порог по выручке, для того что бы правильно определять ставку НДС.

4. ИП применяющий патент должен считать доходы, для сравнения с лимитом 250 млн руб., с учетом всех поступлений, в том числе и от деятельности на патенте. То есть суммируются все полученные, фактически, доходы.

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5. При расчете доходов для сравнения с лимитом 250 млн руб. не учитываются субсидии, признаваемые по п. 4.1 ст. 271 НК, при безвозмездной передаче в государственную или муниципальную собственность имущества (имущественных прав), а также положительная курсовая разница, предусмотренная п. 11 ч. 2 ст. 250 НК.

6. Независимо от применяемой ставки контрагенты — покупатели и заказчики — вправе принимать НДС от упрощенцев к вычету.

7. Независимо от применяемой ставки не нужно платить НДС по операциям, которые перечислены в ст. 149 НК. Но в отличие от общей ставки 20%, при пониженной ставке 5 или 7% не нужно вести раздельный учет облагаемых и необлагаемых операций. Такой учет ведется для целей вычета по НДС, а поскольку вычет НДС на пониженных ставках не предусмотрен, следовательно, необходимости в раздельном учете нет.

8. По операциям, которые указаны в пп. 1–1.2, 2.1–3.1, 7 и 11 п. 1 ст. 164 НК, применяется ставка НДС 0%.

9. Особые ставки не применяются при ввозе товаров в РФ, а также при выполнении обязанностей налогового агента по НДС (п. 1–6 ст. 161 НК).

10. Налогоплательщики на УСН, применяющие пониженные ставки 5% (7%), при изменении стоимости и объемов поставки, должны составлять корректировочные счета-фактуры. Документ заполняется по форме, утвержденной постановлением Правительства от 26.12.2011 № 1137.

В случае если изменение стоимости товаров (работ, услуг) произошло в результате исправления технической ошибки, возникшей в результате неправильного ввода данных о цене и (или) количестве отгруженных товаров (выполненных работ, оказанных услуг) в информационные системы, используемые для ведения бухгалтерского и налогового учета, то корректировочный счет-фактура продавцом не выставляется.

В этом случае в исходный счет-фактуру вносятся исправления в порядке, предусмотренном пунктом 7 Правил заполнения счета-фактуры, утв. постановлением Правительства от 26.12.11 № 1137.

Вместо неверно составленного счета-фактуры выставляется новый с тем же номером и датой, в строке 1а указывается порядковый номер исправления (для первого исправления — 1, для второго — 2 и т д.), а также текущая дата.

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