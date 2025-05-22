9 пунктов, которые необходимо учесть при взаимодействии с самозанятыми, чтоб не нарваться на штрафы от ФНС

1. Проверить регистрацию исполнителя в статусе самозанятого

Данный пункт обязателен при взаимодействии с самозанятым. Начинаем с него.

Проверить регистрацию исполнителя в статусе самозанятого можно разными способами:

1. На сайте Федеральной налоговой службы (ФНС).

Для этого нужно:

Зайти на портал npd.nalog.ru.

Ввести в форму ИНН проверяемого человека.

Указать дату, на которую нужно провести проверку.

Запросить данные.

После этого система предоставит нужную информацию. Услуга бесплатная, для использования сервиса не требуется регистрация или авторизация в личном кабинете.

2. Еще один способ — запросить у исполнителя подтверждающую справку.

Самозанятые могут получить две справки:

«О постановке на учет по форме КНД 1122035». Документ содержит данные о дате постановки на учет и дате снятия с учета. Если второй столбик пустой, то физическое лицо находится в реестре самозанятых. Справку нужно запросить у работника, она формируется в личном кабинете налогоплательщика или в приложении «Мой налог».

«О состоянии расчетов — доходах по НПД по форме КНД 1122036». Справка содержит данные о доходе человека с разбивкой по месяцам. Также в ней отражаются сведения о начисленном и уплаченном налоге, наличии задолженности по налоговым обязательствам.

3. Также можно воспользоваться онлайн-сервисами, которые предлагают функцию проверки фрилансеров, например, «Мои самозанятые», «Контур.Фокус». Стоит учитывать, что использование сторонних сервисов может быть платным, а точность и актуальность данных зависит от качества интеграции с налоговой службой.