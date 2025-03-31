Как использовать одну кассу для розницы и продаж в интернете 

88Можно ли использовать одну кассу для офлайн- и онлайн-продаж
Да, можно, но бизнес должен соблюдать ряд условий:
Онлайн-касса зарегистрирована в ФНС.
Заключен договор с ОФД.
Подключен интернет-эквайринг для приема оплат в интернете.
Действующая система налогообложения подходит для продаж в интернете (например, если розничный магазин на УСН, то для интернет-магазина УСН должна подходить).
Проведена интеграция кассы с сайтом, интернет-магазином и тем каналом, где покупатели будут оплачивать товар/услуги.
Расскажем на бесплатной консультации, как принимать и фискализировать платежи с офлайн и онлайн через одну стационарную кассу в соответствии с законом 54-ФЗ.
Почему использовать одну кассу для всех каналов — это выгодно
Когда предприниматель ведет бизнес только в рознице, то работа с онлайн-кассой понятна: ККТ установлена в месте продаж, пробивает бумажные чеки или отправляет электронные на почту.
Если бизнес расширяется и появляется второй канал продаж через интернет, появляется вопрос: нужна ли бизнесу вторая касса и сколько она будет стоить.
Давайте разберемся. Если бизнес решит приобрести вторую кассу для фискализации, то понадобится дополнительно:
оформить в аренду облачную кассу (именно этот вид онлайн-кассы подходит для фискализации платежей в интернете);
купить новый фискальный накопитель;
зарегистрировать ККТ в ФНС;
подобрать и подключить интернет-эквайринг.
Таким образом, дополнительная касса — это дополнительные расходы для бизнеса.
Вместо нескольких касс бизнес может использовать одну стационарную кассу для всех каналов продаж. Для этого на действующую кассу устанавливается специальный сервис, позволяющий фискализировать оплаты с розницы и интернета одновременно.
Например, сервис от Бизнес.Ру «Онлайн-Чеки» позволяет бизнесу задействовать уже имеющиеся ресурсы: стационарную кассу, фискальный накопитель и ОФД.
Как работает сервис «Онлайн-Чеки»:
На стационарную кассу устанавливается сервис «Онлайн-Чеки». Процесс напоминает установку приложения на ККТ.
После установки сервиса одна стационарная касса будет фискализировать оплаты с двух каналов продаж: офлайн и онлайн.
Для офлайн-клиентов сохраняется возможность выдачи бумажного и электронного чека, онлайн-клиентам отправляется только электронный чек.
Программа Бизнес.Ру «Онлайн-Чеки» зарегистрирована в Минцифрах под номером 9691 на основании приказа от 15.03.2021 №151. Платформа «Бизнес.ру» полностью соответствует требованиям закона 54-ФЗ.
Сравнительная таблица: сервис «Онлайн-Чеки» и покупка дополнительной кассы
Что надо подключить
Сервис «Онлайн-Чеки»
Покупка/аренда дополнительной кассы
Фискальный накопитель
0 ₽
от 14 000 ₽
Интернет-эквайринг
Бесплатный подбор через Бизнес.Ру, далее комиссия за онлайн-оплату по тарифу банка
от 5 000 ₽ настройка, далее комиссия за онлайн-оплату по тарифу банка
ОФД
0 ₽
от 3 000 ₽ в год
Аренда облачной кассы
—
≈ 40 000 ₽ в год
Установка сервиса на стационарную кассу
от 800 ₽/мес
—
Подключим вашу стационарную кассу к сайту и установим сервис «Онлайн-Чеки» для приема и фискализации платежей в интернете.
Преимущества сервиса «Онлайн-Чеки»
Мы рассмотрели, почему выгодно подключать кассу к сайту через сервис от Бизнес.Ру. Но какие еще преимущества дает работа с сервисом:
Поддержка всех способов оплат: по карте, наличными, через СБП (QR-код и ссылка), pay-сервисы, рассрочки, оплата частями.
Фискализация каждой оплаты. За все виды платежей покупатели получат фискальный чек, а данные будут отправлены в ОФД, ФНС.
Поддержка на каждом этапе. Специалисты Бизнес.Ру устранят любые сбои с чеками, произошедшие на стороне кассы, сайта, сервиса, интернет-эквайринга, ОФД и ФНС.
Автоматическая отправка чеков покупателям 24/7. Для платежей в интернете не нужен кассир, сервис автоматически формирует электронные чеки за каждую онлайн-оплату.
Законное решение по 54-ФЗ. Установка сервиса и дальнейшее использование стационарной кассы на несколько каналов разрешены законом 54-ФЗ.
Интеграция со 130+ сайтами и платежными сервисами. Сервис можно подключить к популярным CMS и интернет-эквайрингам.
Также для работы с электронными чеками предприниматели получают доступ в личный кабинет, в котором:
собрана аналитика по статусу оплаты и чекам;
указаны сумма среднего чека и количество продаж;
предоставлена информация о дате создания, фискализации чека, признак и способ расчета.
есть возможность собрать отчет за определенные периоды;
есть функция формирования чека вручную.
Касса 2 в 1: для сайта и розницы
С какими сервисами и ККТ совместим сервис «Онлайн-Чеки»
Сервис поддерживается на всех популярных кассах: Атол, Эвотор, Дримкас, ШТРИХ-М, Pirit, RR-Electro.
Также сервис совместим с другими программами:
«1С:Розница».
«СБИС Розница».
«МойСклад».
«Контур.Маркет».
«Большая птица».
«ЛайтБокс».
«CloudShop».
«Эвотор.Касса».
«Subtotal».
ККМ сервер.
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