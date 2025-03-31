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Онлайн-кассы

Как использовать одну кассу для розницы и продаж в интернете 

Бизнес, который одновременно работает в рознице и интернете, может столкнуться с вопросом: Можно ли использовать одну кассу для двух каналов продаж? По закону 54-ФЗ такое решение допускается и не запрещается. В статье расскажем, как подключить одну кассу к сайту и розничной точке, чтобы соответствовать закону. 

88Можно ли использовать одну кассу для офлайн- и онлайн-продаж

Да, можно, но бизнес должен соблюдать ряд условий:

  • Онлайн-касса зарегистрирована в ФНС.

  • Заключен договор с ОФД.

  • Подключен интернет-эквайринг для приема оплат в интернете.

  • Действующая система налогообложения подходит для продаж в интернете (например, если розничный магазин на УСН, то для интернет-магазина УСН должна подходить). 

  • Проведена интеграция кассы с сайтом, интернет-магазином и тем каналом, где покупатели будут оплачивать товар/услуги. 

Расскажем на бесплатной консультации, как принимать и фискализировать платежи с офлайн и онлайн через одну стационарную кассу в соответствии с законом 54-ФЗ

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Почему использовать одну кассу для всех каналов — это выгодно 

Когда предприниматель ведет бизнес только в рознице, то работа с онлайн-кассой понятна: ККТ установлена в месте продаж, пробивает бумажные чеки или отправляет электронные на почту. 

Если бизнес расширяется и появляется второй канал продаж через интернет, появляется вопрос: нужна ли бизнесу вторая касса и сколько она будет стоить.

Давайте разберемся. Если бизнес решит приобрести вторую кассу для фискализации, то понадобится дополнительно:

  • оформить в аренду облачную кассу (именно этот вид онлайн-кассы подходит для фискализации платежей в интернете);

  • купить новый фискальный накопитель;

  • зарегистрировать ККТ в ФНС;

  • подобрать и подключить интернет-эквайринг. 

Таким образом, дополнительная касса — это дополнительные расходы для бизнеса

Вместо нескольких касс бизнес может использовать одну стационарную кассу для всех каналов продаж. Для этого на действующую кассу устанавливается специальный сервис, позволяющий фискализировать оплаты с розницы и интернета одновременно. 

Например, сервис от Бизнес.Ру «Онлайн-Чеки» позволяет бизнесу задействовать уже имеющиеся ресурсы: стационарную кассу, фискальный накопитель и ОФД. 

Как работает сервис «Онлайн-Чеки»:

  1. На стационарную кассу устанавливается сервис «Онлайн-Чеки». Процесс напоминает установку приложения на ККТ.

  2. После установки сервиса одна стационарная касса будет фискализировать оплаты с двух каналов продаж: офлайн и онлайн. 

  3. Для офлайн-клиентов сохраняется возможность выдачи бумажного и электронного чека, онлайн-клиентам отправляется только электронный чек.

Программа Бизнес.Ру «Онлайн-Чеки» зарегистрирована в Минцифрах под номером 9691 на основании приказа от 15.03.2021 №151. Платформа «Бизнес.ру» полностью соответствует требованиям закона 54-ФЗ.

Сравнительная таблица: сервис «Онлайн-Чеки» и покупка дополнительной кассы

Что надо подключить

Сервис «Онлайн-Чеки»

Покупка/аренда дополнительной кассы

Фискальный накопитель

0 ₽

от 14 000 ₽

Интернет-эквайринг 

Бесплатный подбор через Бизнес.Ру, далее комиссия за онлайн-оплату по тарифу банка

от 5 000 ₽ настройка, далее комиссия за онлайн-оплату по тарифу банка

ОФД

0 ₽

от 3 000 ₽ в год

Аренда облачной кассы

≈ 40 000 ₽ в год

Установка сервиса на стационарную кассу 

от 800 ₽/мес 

Подключим вашу стационарную кассу к сайту и установим сервис «Онлайн-Чеки» для приема и фискализации платежей в интернете.

Узнать подробнее

Преимущества сервиса «Онлайн-Чеки»

Мы рассмотрели, почему выгодно подключать кассу к сайту через сервис от Бизнес.Ру. Но какие еще преимущества дает работа с сервисом:

  • Поддержка всех способов оплат: по карте, наличными, через СБП (QR-код и ссылка), pay-сервисы, рассрочки, оплата частями. 

  • Фискализация каждой оплаты. За все виды платежей покупатели получат фискальный чек, а данные будут отправлены в ОФД, ФНС. 

  • Поддержка на каждом этапе. Специалисты Бизнес.Ру устранят любые сбои с чеками, произошедшие на стороне кассы, сайта, сервиса, интернет-эквайринга, ОФД и ФНС.  

  • Автоматическая отправка чеков покупателям 24/7. Для платежей в интернете не нужен кассир, сервис автоматически формирует электронные чеки за каждую онлайн-оплату.  

  • Законное решение по 54-ФЗ. Установка сервиса и дальнейшее использование стационарной кассы на несколько каналов разрешены законом 54-ФЗ

  • Интеграция со 130+ сайтами и платежными сервисами. Сервис можно подключить к популярным CMS и интернет-эквайрингам. 

Также для работы с электронными чеками предприниматели получают доступ в личный кабинет, в котором:

  • собрана аналитика по статусу оплаты и чекам;

  • указаны сумма среднего чека и количество продаж;

  • предоставлена информация о дате создания, фискализации чека, признак и способ расчета. 

  • есть возможность собрать отчет за определенные периоды;

  • есть функция формирования чека вручную.

Касса 2 в 1: для сайта и розницы

С какими сервисами и ККТ совместим сервис «Онлайн-Чеки»

Сервис поддерживается на всех популярных кассах: Атол, Эвотор, Дримкас, ШТРИХ-М, Pirit, RR-Electro

Также сервис совместим с другими программами: 

  • «1С:Розница».

  • «СБИС Розница».

  • «МойСклад».

  • «Контур.Маркет».

  • «Большая птица».

  • «ЛайтБокс».

  • «CloudShop».

  • «Эвотор.Касса».

  • «Subtotal».

  • ККМ сервер.

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Онлайн-Чеки

Безопасность и законность каждого платежа

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