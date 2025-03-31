Как использовать одну кассу для розницы и продаж в интернете 

Когда предприниматель ведет бизнес только в рознице, то работа с онлайн-кассой понятна: ККТ установлена в месте продаж, пробивает бумажные чеки или отправляет электронные на почту.

Если бизнес расширяется и появляется второй канал продаж через интернет, появляется вопрос: нужна ли бизнесу вторая касса и сколько она будет стоить.

Давайте разберемся. Если бизнес решит приобрести вторую кассу для фискализации, то понадобится дополнительно:

оформить в аренду облачную кассу (именно этот вид онлайн-кассы подходит для фискализации платежей в интернете);

купить новый фискальный накопитель;

зарегистрировать ККТ в ФНС;

подобрать и подключить интернет-эквайринг.

Таким образом, дополнительная касса — это дополнительные расходы для бизнеса.

Вместо нескольких касс бизнес может использовать одну стационарную кассу для всех каналов продаж. Для этого на действующую кассу устанавливается специальный сервис, позволяющий фискализировать оплаты с розницы и интернета одновременно.

Например, сервис от Бизнес.Ру «Онлайн-Чеки» позволяет бизнесу задействовать уже имеющиеся ресурсы: стационарную кассу, фискальный накопитель и ОФД.

Как работает сервис «Онлайн-Чеки»:

На стационарную кассу устанавливается сервис «Онлайн-Чеки». Процесс напоминает установку приложения на ККТ. После установки сервиса одна стационарная касса будет фискализировать оплаты с двух каналов продаж: офлайн и онлайн. Для офлайн-клиентов сохраняется возможность выдачи бумажного и электронного чека, онлайн-клиентам отправляется только электронный чек.