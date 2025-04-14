Онлайн-касса для турагентства: как принимать оплату без штрафов

Нужна ли турагентству касса для онлайн-продаж

Да, турагентствам, работающим с физлицами и принимающим у них оплату в интернете, нужна онлайн-касса.

Онлайн-турагентство должно соответствовать требованиям законодательства 54-ФЗ, а соблюдать нормы закона помогает онлайн-касса. Она позволяет законно принимать онлайн-оплату, формировать чеки и передавать данные о транзакциях в налоговую службу через ОФД.

При продаже туров турагент обязан выдавать клиенту чек, подтверждающий бронирование или покупку тура/жилья. Если оплата проходит онлайн, то чек формируется электронный.

Кроме того, касса потребуется и в том случае, если агентство бронирует путешествие для физического лица через туроператора, выступающего сторонней организацией.

Подведем итог, предпринимателю в сфере туризма нужна онлайн-касса, если он: