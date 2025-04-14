Онлайн-касса для турагентства: как принимать оплату без штрафов

Нужна ли турагентству касса для онлайн-продаж
Да, турагентствам, работающим с физлицами и принимающим у них оплату в интернете, нужна онлайн-касса.
Онлайн-турагентство должно соответствовать требованиям законодательства 54-ФЗ, а соблюдать нормы закона помогает онлайн-касса. Она позволяет законно принимать онлайн-оплату, формировать чеки и передавать данные о транзакциях в налоговую службу через ОФД.
При продаже туров турагент обязан выдавать клиенту чек, подтверждающий бронирование или покупку тура/жилья. Если оплата проходит онлайн, то чек формируется электронный.
Кроме того, касса потребуется и в том случае, если агентство бронирует путешествие для физического лица через туроператора, выступающего сторонней организацией.
Подведем итог, предпринимателю в сфере туризма нужна онлайн-касса, если он:
Продает туры, экскурсии и путевки в интернете.
Сдает в аренду базы отдыха и гостевые дома, предоставляя услугу онлайн-бронирования.
Принимает предоплату или полную оплату за онлайн-бронирование.
Использует интернет-эквайринг или платежные системы для приема онлайн-оплаты.
Кейс центра бронирования турбаз от Бизнес.Ру
К нам обратился центр бронирования отдыха — это сервис подбора отелей и баз отдыха на Алтае. Бронирование происходит через сайт компании.
Запрос клиента состоял в том, чтобы настроить прием онлайн-оплат за бронирование турбаз на сайте и отправку электронных чеков после внесения оплаты (полной или частичной).
Клиенту понравилось решение аренды облачной кассы. Специалисты Бизнес.Ру помогли зарегистрировать кассу в ФНС, подключили фискальный накопитель, подобрали интернет-эквайринг. Также наши специалисты удалено интегрировали кассу с сайтом, после проверили тестовый платеж на сайте и инструктаж по личному кабинету «Онлайн-Чеки».
В итоге, подключение сэкономило клиенту 10 000 ₽ на настройке облачной кассы и 30 часов рабочего времени, потому что все уже были включены в тариф «под ключ».
Хотите избежать штрафов и работать легально? Расскажем, как выбрать и подключить онлайн-кассу для турагентства.
Какая касса подойдет для онлайн-турбизнеса
Если турагентство работает с туристами в онлайн-формате и принимает оплату за туры в интернете, то им подойдет облачная онлайн-касса.
Почему именно облачная касса? Во-первых, по закону 54-ФЗ — это единственное законное решение для фискализации онлайн-оплаты и формирования фискального электронного чека. Во-вторых, такое решение наиболее удобное и подходящее для бизнеса в сети.
Кассу в облаке, как правило, не покупают, а оформляют в аренду. Она хранится и обслуживается на стороне провайдера. Также компания-поставщик предоставляет дополнительные услуги: техподдержку, помощь в интеграции кассы с сайтом, интернет-эквайрингом, помощь в работе с ОФД и ФНС (услуги уточняются у каждого провайдера отдельно).
Как работает облачная касса для турагентства? Она работает автономно, без помощи кассира или ИП. ККТ получает данные об онлайн-платеже от эквайринга, формирует электронный чек и направляет его ОФД, откуда чек уходит клиенту и в ФНС. Весь процесс автоматизирован и проходит быстро.
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Если турагентство принимает оплату и онлайн и офлайн
Когда туристическое агентство работает одновременно с клиентами и в интернете, и в офисе, им подойдет сервис «Онлайн-Чеки» от Бизнес.Ру.
Что делает сервис? Позволяет вместо нескольких касс (отдельно для офлайн отдельно для онлайн) применять только стационарную кассу для всех каналов продаж. Сервис «Онлайн-Чеки» устанавливается на физическую кассу, как приложение, после чего оплаты с розницы и интернета фискализируются на одной кассе.
Решение позволяет использовать не только действующую кассу, но и задействовать фискальный накопитель и ОФД.
Таким образом, сервис помогает сэкономить средства на дополнительной кассе и автоматизирует прием платежей с онлайн- и офлайн-канала.
Например, в Бизнес.Ру Онлайн-Чеки часто обращаются владельцы турагентств, у которых есть офис в городе, но они хотят подбирать и продавать туры по всей России через интернет. В таких случаях наши специалисты предлагают сэкономить на приобретении дополнительной кассы и установить на стационарную кассу в офисе сервис «Онлайн-Чеки».
К нам обратилась Ольга, владелица своего турагентства в г. Казань. В ее офисе использовался терминал Эвотор, на который наши специалисты установили приложение «Онлайн-Чеки». После этого наша клиентка смогла законно работать с платежами в рознице и интернете (через сайт и мессенджеры). Покупатели, приходившие за подбором тура ли лично в офис, получали бумажный или электронный чек на выбор, а туристам из интернета отправлялся автоматически электронный чек.
Подключим решение «Касса 2 в 1: для онлайн и офлайн» от Бизнес.Ру в соответствии с 54-ФЗ. Настройка сервиса и личный кабинет для аналитики чеков включены в тариф.
Как выбрать онлайн-кассу турбизнесу
При выборе кассы турагентствам лучше ориентироваться на следующие критерии:
Работа с предоплатой и частичной оплатой. Туристические услуги часто бронируют заранее. Важно, чтобы онлайн-касса поддерживала оплату частями и формировала два чека — предоплаты и полного расчета.
Интеграция с интернет-эквайрингом. Для онлайн-продаж важно, чтобы касса легко интегрировалась с платежными системами, позволяя клиентам оплачивать туры картой, через платежную ссылку или электронный кошелек.
Автоматическая отправка электронных чеков. При покупке туров или бронировании жилья онлайн, касса должна отправлять чеки на e-mail или в SMS туристам автоматически.
Соответствие закону 54-ФЗ. Облачная касса фискализирует и формирует чеки за оплату туров или бронирования жилья в интернете в соответствии с требованиями закона.
Штрафы за нарушение 54-ФЗ
Несоблюдение требований 54-ФЗ влечет за собой штрафные санкции для предпринимателей и организаций. Возможные нарушения включают:
Отсутствие или неиспользование онлайн-кассы.
Ошибки в кассовых чеков.
Непробитие чека при расчете.
Истечение срока действия фискального накопителя.
Непередача чеков ОФД и в ФНС.
За неиспользование кассы индивидуальным предпринимателям грозит штраф от 25% до 50% от суммы расчета, но не менее 10 000 ₽. Компании могут быть оштрафованы на сумму от 75% до 100% от расчета, но не менее 30 000 ₽.
Повторное нарушение может привести к более серьезным последствиям: для ИП — к временному запрету деятельности (до 90 дней), а для организаций — к запрет на ведение бизнеса на срок до двух лет.
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