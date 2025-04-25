Запускаем прием оплаты в интернет-магазине: пошаговая инструкция 

Шаг 1. Выбрать интернет-эквайринга
Интернет-эквайринг — это услуга, которую предоставляет банк или платежный сервис. Он отвечает за перевод средств со счета покупателя на расчетный счет предпринимателя.
Когда клиент завершает оформление заказа, ему открывается платежная форма — интерфейс, в котором он выбирает способ оплаты. Какие варианты оплаты будут предложены покупателю, зависит от того, какие способы поддерживает интернет-эквайринг: карты, СБП, электронные кошельки, Pay-сервисы и т.д.
Как правило, в интернет-магазине предлагают покупателю несколько способов на выбор для улучшения пользовательского опыта и повышения лояльности. Также можно подключить рассрочку, оплату частями, автоплатежи.
О лучших предложениях на интернет-эквайринг читайте в статье: Рейтинг платежных систем.
Подключить эквайринг можно в банке или через платежного агрегатора. При выборе оценивайте несколько факторов:
Комиссия и условия подключения. Размер комиссии зависит от условий тарифа, объема продаж и специфики бизнеса. Некоторые провайдеры предлагают более выгодные ставки при увеличении оборота или при наличии расчетного счета в их банке.
Наличие интеграции с сайтом. Перед подключением эквайринга убедитесь, что он совместим с вашей платформой. У многих уже есть готовые модули для популярных CMS (WordPress, 1С-Битрикс). Если готовых решений нет, то провести подключение можно по API.
Разнообразие способов оплаты. Выбирайте платежные сервисы и банки, поддерживающие как можно больше способов онлайн-платежей. Покупатель ценит удобство. Поэтому чем шире выбор способов оплаты в интернет-магазине, тем выше вероятность завершения покупки.
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Шаг 2. Выбрать онлайн-кассу для работы без штрафов
По закону 54-ФЗ при приеме безналичной оплаты от физлиц в интернет-магазине, онлайн-бизнес обязан использовать кассу и формировать электронные чеки.
Онлайн-касса отвечает за формирование фискального чека и его передачу ОФД.
Удобное и единственное легальное решение для интернет-магазина — это облачная касса. Преимущество в том, что она не требует покупки оборудования, ее можно оформить в аренду через компанию-провайдера. При таких условиях касса хранится в дата-центре провайдера, который берет на себя ее обслуживание и хранение. Отслеживать и анализировать чеки можно через личный кабинет облачной кассы.
Какие функции выполняет облачная касса:
Фискализирует платежи в интернете — создает онлайн-чек за каждый расчет в интернет-магазине.
Автоматически отправляет чеки покупателям и передает данные в ФНС через ОФД.
Работает 24/7 без кассира и любой другой сторонней помощи.
Интегрируется с интернет-эквайрингом, CRM и CMS.
Поддерживает фискализацию любого способа оплаты: по карте, СБП, через Pay-сервисы, электронные кошельки, а также рассрочки и кредиты.
Облачная касса формирует только электронные чеки за платежи в интернете. Они равноценны бумажным, соответствуют требованиям 54-ФЗ и содержат все необходимые реквизиты.
Все про работу с электронными чеками знают в Бизнес.Ру Онлайн-Чеки.
У каждого провайдера стоимость аренды облачной кассы варьируется, в среднем диапазон цен от 1 500 ₽ до 3 000 ₽ в месяц.
Выбрать провайдера облачной кассы поможет статья — Рейтинг облачных касс.
Из чего складывается цена на аренду кассы в облаке? Стоимость зависит от того, что включено в тариф: безлимитный пакет чеков, ОФД, техподдержка 24/7, помощь в регистрации в ФНС, интеграция кассы со сторонними сервисами, возможность формирования чека-коррекции и т.д.
Например: тариф аренды облачной кассы «Оптимальный» от Бизнес.Ру Онлайн-Чеки включает безлимитный пакет чеков, помощь по работе с ФНС и ОФД, поддержку каждого этапа приема оплаты в интернет-магазине: от интернет-эквайринга до отправки чека покупателю, техподдержку 24/7.
Продаете в интернете? Подключите облачную кассу от Бизнес.Ру и соблюдайте 54-ФЗ без лишних затрат. Специалисты зарегистрируют в ОФД и ФНС, подключат кассу к сайту и эквайрингу, научат пользоваться.
Шаг 3. Зарегистрировать онлайн-кассу в ФНС
Шаг с выбором провайдера облачной кассы пройден? Тогда дальше идет регистрация ККТ в налоговой. Она состоит из нескольких этапов:
Заключить договор с ОФД. Оператор фискальных данных — это связующее звено между кассой и ФНС. Именно он отвечает за передачу фискальных данных от онлайн-кассы в ФНС и чеков покупателям. Напрямую предприниматели передавать эти данные не могут.
Купить фискальный накопитель. ФН нужен для хранения данных о кассовых чеках в зашифрованном виде. Также ФН присвает чеку фискальный признак, делая его законным. Устройство подбирается сроком на 15 или 36 месяцев индивидуально под каждую систему налогообложения.
Получить регистрационный номер. Заявление о регистрации ККТ подается через личный кабинет налогоплательщика. После бизнес получит регистрационный номер для ККТ, который используется при настройке онлайн-кассы.
Специалисты Бизнес.Ру с 10-летним опытом работы с 54-ФЗ подготовят документы, подключат ОФД и настроят кассу для работы. Гарантия правильного оформления — никаких штрафов и проверок!
Шаг 4. Интегрировать кассу, эквайринг и интернет-магазин
Есть 2 варианта проведения интеграции:
1 вариант. Вы проводите все интеграции самостоятельно, с помощью разработчика на вашей стороне.
2 вариант. Вы делегируете эту задачу провайдеру облачной кассы, например, Бизнес.Ру Онлайн-Чеки.
Компания является партнером популярных платежных сервисов и банков, поэтому интеграцию кассы с интернет-эквайрингом, сайтом и установку платежной формы берет на себя.
Такое решение удобно для владельца интернет-магазина, оно экономит время и деньги на найме сторонних разработчиков.
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От интеграции с сайтом до отправки чеков — все технические работы мы берем на себя
Шаг 5. Провести тестовый платеж
Когда все работы будут проведены: установлена платежная форма для оплаты в интернет-магазине, подключена облачная касса и ОФД для работы с онлайн-чеками — остается провести тестовый платеж.
Он проводится обязательно для проверки всей цепочки оплаты: от списания средств с карты покупателя до отправки чека.
Специалисты Бизнес.Ру после проведения всех интеграций самостоятельно проводят тестовую оплату и отправку чека.
Как выглядит онлайн-оплата в интернет-магазине
Теперь в интернет-магазине настроен прием онлайн-оплаты, он выглядит следующим образом:
Покупатель оформляет заказ, нажимает на кнопку «Оплатить», перед ним открывается платежная форма, где нужно выбрать способ оплаты и завершить платеж.
Далее оплата проверяется интернет-эквайрингом, при успешном платеже деньги переводятся на р/с бизнеса, а данные передаются на кассу.
Облачная касса формирует онлайн-чек и передает его ОФД.
Через ОФД чек уходит в ФНС и на почту/в СМС покупателю.
Краткая инструкция: как настроить прием онлайн-платежей на сайте
Выберите и подключите интернет-эквайринг. Выберите сервис для приема платежей на сайте: заключите договор с банком или платежным агрегатором.
Выберите провайдера облачной кассы. Для торговли в интернет-магазине подходит аренда облачной онлайн-кассы — она хранится и обслуживается провайдером.
Оформите договор с ОФД. ОФД будет передавать фискальные чеки в налоговую службу. Без него отправка чеков не законна.
Выберите и приобретите фискальный накопитель. Срок действия накопителя зависит от системы налогообложения и характера бизнеса — 15 или 36 месяцев.
Зарегистрируйте кассу в ФНС. Процедура выполняется через личный кабинет налогоплательщика. Указываются все данные ККТ, ОФД и фискального накопителя.
Настройте работу между интернет-магазином, кассой и эквайрингом. Если у вас популярная CMS или готовый модуль — настройка будет быстрой. В случае нестандартного сайта может понадобиться помощь разработчика.
Проведите тестовый платеж. Совершите тестовую покупку и убедитесь, что чек формируется и отправляется корректно.
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