Запускаем прием оплаты в интернет-магазине: пошаговая инструкция 

Шаг 1. Выбрать интернет-эквайринга

Интернет-эквайринг — это услуга, которую предоставляет банк или платежный сервис. Он отвечает за перевод средств со счета покупателя на расчетный счет предпринимателя.

Когда клиент завершает оформление заказа, ему открывается платежная форма — интерфейс, в котором он выбирает способ оплаты. Какие варианты оплаты будут предложены покупателю, зависит от того, какие способы поддерживает интернет-эквайринг: карты, СБП, электронные кошельки, Pay-сервисы и т.д.

Как правило, в интернет-магазине предлагают покупателю несколько способов на выбор для улучшения пользовательского опыта и повышения лояльности. Также можно подключить рассрочку, оплату частями, автоплатежи.

О лучших предложениях на интернет-эквайринг читайте в статье: Рейтинг платежных систем.

Подключить эквайринг можно в банке или через платежного агрегатора. При выборе оценивайте несколько факторов:

Комиссия и условия подключения. Размер комиссии зависит от условий тарифа, объема продаж и специфики бизнеса. Некоторые провайдеры предлагают более выгодные ставки при увеличении оборота или при наличии расчетного счета в их банке.

Наличие интеграции с сайтом. Перед подключением эквайринга убедитесь, что он совместим с вашей платформой. У многих уже есть готовые модули для популярных CMS (WordPress, 1С-Битрикс). Если готовых решений нет, то провести подключение можно по API.

Разнообразие способов оплаты. Выбирайте платежные сервисы и банки, поддерживающие как можно больше способов онлайн-платежей. Покупатель ценит удобство. Поэтому чем шире выбор способов оплаты в интернет-магазине, тем выше вероятность завершения покупки.