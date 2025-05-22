Как отправлять онлайн-чеки за покупки в интернете: обзор решений

Что такое электронный чек и зачем он нужен

Электронный чек — это цифровой аналог бумажного чека, который формируется с помощью облачной онлайн-кассы и отправляется покупателю по e-mail или в мессенджер, а также автоматически передается в ФНС через оператора фискальных данных (ОФД).

Электронный чек юридически равнозначен бумажному. Он содержит всю информацию о расчете:

название компании или ИП;

ИНН продавца;

номер кассы и фискального накопителя;

дата и время операции;

перечень товаров или услуг;

сумма, НДС, скидки, тип оплаты (наличные/безнал) и другие реквизиты.