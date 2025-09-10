ЦОК КПП ОСНО 29.08 Мобильная
Касса для онлайн-школы: что говорит закон и какое решение выбрать

Вы владеете онлайн-школой и принимаете оплату за видеокурсы, вебинары или уроки через сайт, платежные ссылки или перевод на карту? Важно знать: по закону 54-ФЗ такие операции требуют обязательного применения онлайн-кассы. За нарушение грозит штраф и приостановка деятельности. В этой статье разберем, какое решение подойдет инфобизнесу, чтобы работать легально.

Почему онлайн-школе нужна касса

С юридической точки зрения, онлайн-школа — это бизнес, а владельцы школы — предприниматели. Значит, это сфера деятельности, как и любая другая, обязана соблюдать закон 54-ФЗ и использовать онлайн-кассу при расчетах с физлицами. 

Когда онлайн-школа может работать без кассы 

В законе предусмотрены льготы, когда онлайн-касса не нужна образовательным организациям, если выполняются условия:

  • учреждение подпадает под определение «образовательная организация» (п. 18 ст. 2 закона № 273-ФЗ);

  • имеет статус некоммерческой организации;

  • принимает оплату только на расчетный счет по платежным поручениям.

Но это исключение распространяется только на государственные и муниципальные школы, вузы, детские сады. Таким образом, оно не касается онлайн-школ и инфобизнеса

ФНС также уточнила, что для онлайн-школ в форме ИП или ООО касса обязательна, даже при наличии образовательной лицензии.

Касса для образовательных услуг не требуется:

  • самозанятым;

  • ИП на патенте по дополнительным образовательным услугам. При этом запрещено нанимать сотрудников и превышать годовой доход в 60 млн ₽;

  • онлайн-школам, которые принимают оплату только от юрлиц и ИП. Например, когда мастер-классы оплачивает компания за своих сотрудников. 

Важно! Перечисленные категории могут не использовать онлайн-кассу для продажи онлайн-курсов, но они обязаны выдавать клиенту документ о расчете. В нем должны быть все обязательные реквизиты согласно п. 1 ст. 4.7 закона 54-ФЗ.

Какая касса подойдет онлайн-школам 

Для онлайн-школы подойдет облачная касса. Она работает автоматически: фискализирует оплату, формирует электронный чек и сразу отправляет его клиенту и в налоговую. 

Преимущества облачной кассы для онлайн-школ: 

  • Экономия. Не нужно покупать кассу и выделять бюджет на обслуживание — все процессы обеспечивает провайдер, куда включены техподдержка и ОФД. 

  • Законность. Облачная касса позволяет формировать онлайн-чеки с обязательными реквизитами по требованиям 54-ФЗ.

  • Интеграция. Поддерживается работа с платформами онлайн-курсов и популярными CMS: GetCourse, Тильда, 1С-Битрикс.

  • Разнообразие способов оплаты. Можно настроить прием оплаты по картам, через СБП, pay-сервисы, оплату частями, рассрочку.

Как подключить облачную кассу для онлайн-школы: пошаговая инструкция 

Чтобы подключить облачную кассу для образовательных услуг, необходимо выполнить несколько шагов:

  1. Заключить договор аренды. Выберите провайдера облачной кассы. Обратите внимание, что включено в тариф: чем больше услуг в тарифном плане (ОФД, поддержка), тем меньше дополнительных расходов.

  2. Приобрести фискальный накопитель. Фискальный накопитель (ФН) приобретается отдельно и устанавливается на кассу. Он фиксирует данные чеков, передает их ОФД и хранит информацию обо всех операциях.

  3. Настроить взаимодействие с ОФД. Договор с ОФД нужен для законной отправки чеков клиентам и в ФНС. Он оформляется отдельно или чаще всего включен в тарифный план аренды.

  4. Зарегистрировать кассу в ФНС. Без регистрации ККТ в налоговой использовать кассу нельзя. Сделать это можно самостоятельно через личный кабинет ФНС или доверить настройку провайдеру. Подробная инструкция про регистрацию кассы в статье: Как зарегистрировать онлайн-кассу в ФНС.

  5. Подключить интернет-эквайринг. Для приема оплаты в онлайн-школе, нужен договор с банком на эквайринг и расчетный счет. Эта банковская услуга позволяет настроить разные методы оплаты: картой, через СБП, электронные кошельки, рассрочку, оплату частями. 

  6. Интегрировать систему с сайтом. После прохождения всех этапов касса связывается с платформой онлайн-школы. С этого момента можно принимать оплату. 

Какая ответственность предусмотрена за работу без кассы 

Если онлайн-касса для школы нужна, но она работает без нее, то можно получить штраф по ст. 14.5 КоАП:

  • Средние и крупные предприятия: от 75% до 100% суммы расчета, но не менее 30 000 ₽.

  • Малый бизнес: от 37,5% до 50% суммы расчета, минимум 15 000 ₽.

  • Руководители и ИП: от 25% до 50% суммы расчета, но не менее 10 000 ₽.

При повторном нарушении в течение года (после уплаты первого штрафа, если общая сумма расчетов превысила 1 млн ₽) возможна приостановка деятельности:

  • Для ИП и ООО до 90 суток.

  • Для руководителей: дисквалификация на срок от 1 до 2 лет.

Онлайн-школа также может получить штраф в размере до 200 000 ₽ по ст. 14.1 КоАП при отсутствии образовательной лицензии.

Главное 

Что требуется для законной работы в сфере онлайн-образования:

  • Онлайн-касса для онлайн-школы — обязательна для ИП и компаний, принимающих оплату от физлиц. Оптимальное решение для онлайн-школ с онлайн-оплатой — аренда облачной ККТ.

  • Исключения, кому не нужна касса: самозанятые, ИП на патенте, а также школы, принимающие безналичные переводы только от организаций и ИП. 

  • Льгот на освобождение от применения онлайн-кассы для онлайн-школы нет. 

  • В случае нарушений предусмотрены штрафы от 10 000 ₽ или приостановка деятельности до 2 лет.

