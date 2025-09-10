Касса для онлайн-школы: что говорит закон и какое решение выбрать

Когда онлайн-школа может работать без кассы

В законе предусмотрены льготы, когда онлайн-касса не нужна образовательным организациям, если выполняются условия:

учреждение подпадает под определение «образовательная организация» (п. 18 ст. 2 закона № 273-ФЗ);

имеет статус некоммерческой организации;

принимает оплату только на расчетный счет по платежным поручениям.

Но это исключение распространяется только на государственные и муниципальные школы, вузы, детские сады. Таким образом, оно не касается онлайн-школ и инфобизнеса.

ФНС также уточнила, что для онлайн-школ в форме ИП или ООО касса обязательна, даже при наличии образовательной лицензии.

Касса для образовательных услуг не требуется:

самозанятым;

ИП на патенте по дополнительным образовательным услугам. При этом запрещено нанимать сотрудников и превышать годовой доход в 60 млн ₽;

онлайн-школам, которые принимают оплату только от юрлиц и ИП. Например, когда мастер-классы оплачивает компания за своих сотрудников.

Важно! Перечисленные категории могут не использовать онлайн-кассу для продажи онлайн-курсов, но они обязаны выдавать клиенту документ о расчете. В нем должны быть все обязательные реквизиты согласно п. 1 ст. 4.7 закона 54-ФЗ.