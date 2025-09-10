Касса для онлайн-школы: что говорит закон и какое решение выбрать

Почему онлайн-школе нужна касса
С юридической точки зрения, онлайн-школа — это бизнес, а владельцы школы — предприниматели. Значит, это сфера деятельности, как и любая другая, обязана соблюдать закон 54-ФЗ и использовать онлайн-кассу при расчетах с физлицами.
Когда онлайн-школа может работать без кассы
В законе предусмотрены льготы, когда онлайн-касса не нужна образовательным организациям, если выполняются условия:
учреждение подпадает под определение «образовательная организация» (п. 18 ст. 2 закона № 273-ФЗ);
имеет статус некоммерческой организации;
принимает оплату только на расчетный счет по платежным поручениям.
Но это исключение распространяется только на государственные и муниципальные школы, вузы, детские сады. Таким образом, оно не касается онлайн-школ и инфобизнеса.
ФНС также уточнила, что для онлайн-школ в форме ИП или ООО касса обязательна, даже при наличии образовательной лицензии.
Касса для образовательных услуг не требуется:
самозанятым;
ИП на патенте по дополнительным образовательным услугам. При этом запрещено нанимать сотрудников и превышать годовой доход в 60 млн ₽;
онлайн-школам, которые принимают оплату только от юрлиц и ИП. Например, когда мастер-классы оплачивает компания за своих сотрудников.
Важно! Перечисленные категории могут не использовать онлайн-кассу для продажи онлайн-курсов, но они обязаны выдавать клиенту документ о расчете. В нем должны быть все обязательные реквизиты согласно п. 1 ст. 4.7 закона 54-ФЗ.
«У меня маленькая онлайн-школа, касса не нужна» — ошибка, за которую штрафуют начинающих ИП
Какая касса подойдет онлайн-школам
Для онлайн-школы подойдет облачная касса. Она работает автоматически: фискализирует оплату, формирует электронный чек и сразу отправляет его клиенту и в налоговую.
Преимущества облачной кассы для онлайн-школ:
Экономия. Не нужно покупать кассу и выделять бюджет на обслуживание — все процессы обеспечивает провайдер, куда включены техподдержка и ОФД.
Законность. Облачная касса позволяет формировать онлайн-чеки с обязательными реквизитами по требованиям 54-ФЗ.
Интеграция. Поддерживается работа с платформами онлайн-курсов и популярными CMS: GetCourse, Тильда, 1С-Битрикс.
Разнообразие способов оплаты. Можно настроить прием оплаты по картам, через СБП, pay-сервисы, оплату частями, рассрочку.
Как подключить облачную кассу для онлайн-школы: пошаговая инструкция
Чтобы подключить облачную кассу для образовательных услуг, необходимо выполнить несколько шагов:
Заключить договор аренды. Выберите провайдера облачной кассы. Обратите внимание, что включено в тариф: чем больше услуг в тарифном плане (ОФД, поддержка), тем меньше дополнительных расходов.
Приобрести фискальный накопитель. Фискальный накопитель (ФН) приобретается отдельно и устанавливается на кассу. Он фиксирует данные чеков, передает их ОФД и хранит информацию обо всех операциях.
Настроить взаимодействие с ОФД. Договор с ОФД нужен для законной отправки чеков клиентам и в ФНС. Он оформляется отдельно или чаще всего включен в тарифный план аренды.
Зарегистрировать кассу в ФНС. Без регистрации ККТ в налоговой использовать кассу нельзя. Сделать это можно самостоятельно через личный кабинет ФНС или доверить настройку провайдеру. Подробная инструкция про регистрацию кассы в статье: Как зарегистрировать онлайн-кассу в ФНС.
Подключить интернет-эквайринг. Для приема оплаты в онлайн-школе, нужен договор с банком на эквайринг и расчетный счет. Эта банковская услуга позволяет настроить разные методы оплаты: картой, через СБП, электронные кошельки, рассрочку, оплату частями.
Интегрировать систему с сайтом. После прохождения всех этапов касса связывается с платформой онлайн-школы. С этого момента можно принимать оплату.
Какая ответственность предусмотрена за работу без кассы
Если онлайн-касса для школы нужна, но она работает без нее, то можно получить штраф по ст. 14.5 КоАП:
Средние и крупные предприятия: от 75% до 100% суммы расчета, но не менее 30 000 ₽.
Малый бизнес: от 37,5% до 50% суммы расчета, минимум 15 000 ₽.
Руководители и ИП: от 25% до 50% суммы расчета, но не менее 10 000 ₽.
При повторном нарушении в течение года (после уплаты первого штрафа, если общая сумма расчетов превысила 1 млн ₽) возможна приостановка деятельности:
Для ИП и ООО до 90 суток.
Для руководителей: дисквалификация на срок от 1 до 2 лет.
Онлайн-школа также может получить штраф в размере до 200 000 ₽ по ст. 14.1 КоАП при отсутствии образовательной лицензии.
Главное
Что требуется для законной работы в сфере онлайн-образования:
Онлайн-касса для онлайн-школы — обязательна для ИП и компаний, принимающих оплату от физлиц. Оптимальное решение для онлайн-школ с онлайн-оплатой — аренда облачной ККТ.
Исключения, кому не нужна касса: самозанятые, ИП на патенте, а также школы, принимающие безналичные переводы только от организаций и ИП.
Льгот на освобождение от применения онлайн-кассы для онлайн-школы нет.
В случае нарушений предусмотрены штрафы от 10 000 ₽ или приостановка деятельности до 2 лет.
