Как сделать чек коррекции на облачной кассе: инструкция 

За нарушение закона 54-ФЗ налоговая наказывает штрафом. Ответственности можно избежать, если вовремя исправить ошибку и скорректировать кассовый расчет. В статье расскажем, как сделать коррекцию чека на облачной кассе — правильно и законно.

Для чего нужен чек коррекции

Чек коррекции — это кассовый документ, который формируют для исправления ошибок в расчетах, проведенных через онлайн-кассу (ч. 4 ст. 4.3 закона 54-ФЗ).

Коррекция чека на кассе служит отчетом перед налоговой: ИП или ООО сообщает о допущенной ошибке и ее устранении. Такой способ помогает бизнесу избежать штрафов и административной ответственности. 

Важно! Сформировать и отправить документ в ФНС надо до того, как госорган сам выявит правонарушение и направит предписание о его устранении. 

Ситуации, когда используется чек коррекции 

Рассмотрим распространенные причины, когда требуется пробитие чека коррекции: 

Расчет произведен без применения ККТ 

По закону 54-ФЗ все расчеты с физлицами должны фискализироваться на онлайн-кассе. Если этого не сделали — формируется чек коррекции: 

  • Для версии ФФД 1.05 реквизит «предмет расчета» (тег 1059) можно не указывать. Однако его включение не будет ошибкой.

  • Для версии ФФД 1.2 реквизит «предмет расчета» (1059) обязательно указывается в корректировочном чеке. 

Допущена ошибка в чеке при применении ККТ с ФФД 1.05

Для коррекции чека коррекции ФФД 1.05 сначала пробивается чек возврата, а затем чек прихода. Если чек прихода выбили позднее, то надо пробить чек возврата, а потом коррекцию прихода. Также указывается дата документа, на котором основан чек коррекции. 

Допущена ошибка в чеке при применении ККТ с ФФД 1.2

Для коррекции чека коррекции ФФД 1.2 сначала делается чек коррекции возврата прихода (с неправильными данными), после чек коррекции прихода (с правильными). Коррекция делается с указанием даты, когда должен был быть выбит чек.

ФНС обнаружила, что оплата не фискализирована

Если налоговая выявила ошибку и направила предписание в реквизитах чека коррекции обязательно указывается тип коррекции — «по предписанию». Желательно приложить сопроводительное письмо с объяснением причины ошибки (например, технический сбой).

Важно! Если чек не был сформирован, чек коррекции делают для каждой версии ФФД. 

Общие требования к чеку коррекцию

Как сделать коррекцию чека на онлайн-кассе правильно? Указать все необходимые реквизиты, в соответствии с законом:

  • Признак расчета. Тег 1054 принимает значение «Возврат прихода» или «Возврат расхода», если ошибочный чек был с признаком расчета «Приход» или «Расход» соответственно.

  • Тип коррекции. Зависит от того, устраняется ошибка добровольно или на основании выданного налоговой предписания. В первом случае указывается «Самостоятельная коррекция», во втором — «По предписанию». 

  • Основание. Если документ создается на основании налогового предписания, должен быть указан его номер. 

Требования к чеку с маркировкой

Если исправляется расчет с маркированной продукцией, в чеке коррекции обязательно указываются:

  • данные о товаре;

  • код маркировки;

  • сведения о платеже;

  • фискальный признак исходного ошибочного чека (тег 1192).

После отправки корректировочного чека в ФНС предприниматель также должен уведомить систему «Честный ЗНАК». Информирование происходит автоматически через ОФД. Система списывает корректный маркировочный код, дополнительные отчеты направлять не нужно.

Как сделать чек коррекции, если самостоятельно нашли ошибку

Когда ИП находит в чеке ошибку и исправляет ее добровольно в чеке указываются:

  • тип коррекции — «Самостоятельная коррекция»;

  • дата, когда пробит чек с ошибкой;

  • фискальный признак ошибочного чека. 

Образец чека самостоятельной коррекции

Как сделать чек коррекции по предписанию ФНС

Когда о некорректном расчете узнала налоговая и потребовала устранить недочет в чеке указываются: 

  • тип коррекции — «По предписанию»; 

  • номер налогового предписания;

  • дату, когда пробит чек с ошибкой. 

Образец чека коррекции по предписанию

Как сделать коррекцию чека на облачной кассе

Создание чека коррекции может отличаться у каждого провайдера. В статье покажем пример, как сгенерировать такой чек в личном кабинете на облачной кассе от Бизнес.Ру:

Пример личного кабинета Бизнес.Ру

  1. Если кассовый чек не был оформлен вовремя, необходимо создать чек коррекции с типом «Приход» — при получении оплаты или «Возврат прихода» — при возврате средств.

  2. Когда чек пробили с ошибкой, формируется документ с противоположным типом: вместо «Приход» выбивается «Возврат прихода», а если был «Возврат прихода» или «Расход» — указывают «Приход». Все остальные реквизиты повторяют данные из первого чека. После этого оформляется корректный чек прихода с правильной информацией.

  3. Если же один чек был пробит дважды, нужно сформировать корректирующий документ с обратным типом относительно исходного.

  4. Для каждого чека указывается тип (самостоятельно или по предписанию ФНС), дата расчета и номер документа госоргана (при наличии). 

Пример из личного кабинета Бизнес.Ру

Что будет, если не сделать чек коррекции

Формирование чека коррекции необходимо для устранения допущенной ранее ошибки в расчете, соблюдения законодательства и избежания административной ответственности.

Если вовремя не сформировать документ, бизнес рискует заплатить за нарушение 54-ФЗ денежный штраф по статье 14.5 КоАП.

За неисполнение предписания ФНС также предусмотрен штраф по статье 19.5 КоАП в размере до 25 000 ₽ для юрлиц. 

Главное

1. Зачем нужен корректировочный чек? Он используется для исправления неправильной кассовой операции, передачи информации об ошибке в ФНС и предотвращения штрафа за нарушение.

2. Когда требуется пробить корректировочный чек?

  • при расчете без применения кассы;

  • если в чеке указаны неверные реквизиты;

  • при получении предписания от налоговой.

3. Как оформить чек коррекции? Через личный кабинет облачной кассы. В чеке указываются: тип коррекции (самостоятельно или по предписанию), дата и основание корректировки.

4. Что будет, если не оформить чек? Нарушение влечет административную ответственность и штраф.

