Как сделать чек коррекции на облачной кассе: инструкция 

Важно! Сформировать и отправить документ в ФНС надо до того, как госорган сам выявит правонарушение и направит предписание о его устранении.

Коррекция чека на кассе служит отчетом перед налоговой: ИП или ООО сообщает о допущенной ошибке и ее устранении. Такой способ помогает бизнесу избежать штрафов и административной ответственности.

Чек коррекции — это кассовый документ, который формируют для исправления ошибок в расчетах, проведенных через онлайн-кассу ( ч. 4 ст. 4.3 закона 54-ФЗ ).

Ситуации, когда используется чек коррекции

Рассмотрим распространенные причины, когда требуется пробитие чека коррекции:

Расчет произведен без применения ККТ

По закону 54-ФЗ все расчеты с физлицами должны фискализироваться на онлайн-кассе. Если этого не сделали — формируется чек коррекции: Для версии ФФД 1.05 реквизит «предмет расчета» (тег 1059) можно не указывать. Однако его включение не будет ошибкой.

Для версии ФФД 1.2 реквизит «предмет расчета» (1059) обязательно указывается в корректировочном чеке.

Допущена ошибка в чеке при применении ККТ с ФФД 1.05

Для коррекции чека коррекции ФФД 1.05 сначала пробивается чек возврата, а затем чек прихода. Если чек прихода выбили позднее, то надо пробить чек возврата, а потом коррекцию прихода. Также указывается дата документа, на котором основан чек коррекции.

Допущена ошибка в чеке при применении ККТ с ФФД 1.2

Для коррекции чека коррекции ФФД 1.2 сначала делается чек коррекции возврата прихода (с неправильными данными), после чек коррекции прихода (с правильными). Коррекция делается с указанием даты, когда должен был быть выбит чек.

ФНС обнаружила, что оплата не фискализирована