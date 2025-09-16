Как работать по схеме дропшиппинга легально: инструкция

Дропшиппинг: что это
Дропшиппинг — это модель торговли, при которой продавец реализует продукцию сразу со склада поставщика через сайты и интернет-площадки. При этом он не закупает товар заранее и не занимается хранением, а является посредником, который получает комиссию за свои услуги.
Кто участвует в сделке:
Поставщик — производитель или оптовик. Отвечает за хранение товара, наличие, упаковку и доставку.
Дропшиппер — посредник/продавец. Рекламирует товар, находит покупателей, получает комиссию с продажи.
Покупатель — заказывает товар и получает его напрямую от поставщика.
Виды дропшиппинга:
Перепродажа товаров из одной ниши, например, только сумки, украшения или одежда. Такой подход проще и помогает точнее понять целевую аудиторию.
Перепродажа разных товаров: от косметики до техники. Формат позволяет сотрудничать одновременно с несколькими поставщиками и продавать их товары на одном сайте.
Представительство бренда. Дропшиппер сотрудничает с офлайн-производителем, который мало представлен/не представлен в интернете. Он помогает вывести продукцию в онлайн и привлечь покупателей.
Варианты работы и приема оплаты при дропшиппинге
1. Работа по стандартной схеме
Покупатель оформляет заказ в интернет-магазине дропшиппера.
Дропшиппер принимает оплату, удерживает комиссию и перечисляет оставшуюся сумму поставщику.
Поставщик отправляет товар напрямую клиенту.
В этой схеме все платежи проходят через дропшиппера, поэтому он обязан применять онлайн-кассу и направить клиенту чек.
С поставщиком заключается договор на оказание услуг по хранению, комплектации и доставке товара. В нем указывается, что право собственности на товар переходит от поставщика к дропшипперу в момент отгрузки, а от дропшиппера к клиенту — в момент оплаты.
2. Работа по агентскому договору
В этой модели дропшиппер выступает агентом и принимает оплату от клиента, а товар доставляет поставщик (принципал).
В таком случае онлайн-кассу должны использовать оба участника договора:
агент (дропшиппер) формирует первый чек — на предоплату;
принципал (поставщик) при передаче товара пробивает второй чек — на полный расчет.
Источник: письмо ФНС от 2 мая 2023 г. № ЗГ-3-20/6089@.
Важно! Дропшипперы при расчетах по агентскому договору должны указать признак агента в чеке.
Знаете ли вы, что дропшиппер, который самостоятельно ввозит товар в Россию и становится его первым владельцем, обязан промаркировать продукцию. Как работать с маркировкой в интернете рассказали в статье: Интернет-магазин и маркировка: что должен знать продавец.
Как дропшипперу выстроить законную работу: пошаговая инструкция
Шаг 1. Регистрация бизнеса и выбор ОКВЭД
Поскольку дропшиппинг — это вид предпринимательской деятельности, цель которой получение прибыли, продавец обязан получить статус ИП или ООО. Также регистрация требуется при заключении договоров с поставщиками.
Важно! Дропшиппер не может стать самозанятым, потому что этот статус не дает права заниматься перепродажей товаров.
Для работы подойдет код 47.91 — «Торговля розничная по почте или по информационно-коммуникационной сети интернет». По мере расширения бизнеса можно добавлять коды.
Шаг 3. Поиск поставщика и заключение с ним договора
Дропшипперу разрешено сотрудничать одновременно с разными поставщиками. При этом с каждым нужно оформить агентский договор, прописав условия сотрудничества:
что вы продавец для конечного клиента;
что поставщик оказывает вам услуги по логистике;
что поставщик не имеет права выбивать кассовые чеки от своего имени вашим клиентам.
Шаг 4. Подключение интернет-эквайринга и открытие расчетного счета
Это банковская услуга для перевода денежных средств от клиента на расчетный счет продавца. С помощью эквайринга покупатель может оплатить покупку банковской картой, через QR-код, СБП.
Шаг 5. Выбор и подключение онлайн-кассы
При получении оплаты от физлица надо использовать онлайн-кассу и выдавать кассовый чек. Это требование установлено статьей 1.2 закона 54-ФЗ.
Для легализации приема платежей в интернете дропшипперам подойдет облачная касса, у которой есть свои преимущества:
автоматическая фискализация оплаты и передача чеков в ФНС и клиенту;
формирование чеков от имени дропшиппера, при необходимости с признаком агента;
экономия на хранении, обслуживании и техподдержке кассы;
фиксированная стоимость на весь срок аренды, закрепленная договором.
Шаг 6. Настройка интеграций
Кассу надо подключить к используемой интернет-платформе и настроить платежный шлюз так, чтобы деньги поступали на расчетный счет дропшиппера.
Шаг 7. Отправка кассовых чеков
Остается протестировать автоматическую отправку чеков покупателям и в ФНС через оператора фискальных данных.
Что будет, если нарушить закон 54-ФЗ
Главное
Дропшиппингом называют модель торговли, при которой продавец выступает посредником между потребителем и поставщиком.
Чтобы деятельность была законной, следует оформить ИП или ООО, подключить интернет-эквайринг, онлайн-кассу и выдавать после каждой оплаты чеки.
Нельзя работать с поставщиком без договора, где перечислены условия сотрудничества.
Любые нарушения приведут к штрафам, возможной блокировке работы и потере клиентов.
