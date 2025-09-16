Конференция v7748 12.09 Мобильные
Как работать по схеме дропшиппинга легально: инструкция

Если вы решили организовать свой бизнес с помощью модели дропшиппинга, но не знаете, с чего начать — эта статья ответит на основные вопросы: кто такие дропшипперы, должны ли они использовать онлайн-кассу и какие штрафы грозят за игнорирование закона 54-ФЗ. 

Дропшиппинг: что это 

Дропшиппинг — это модель торговли, при которой продавец реализует продукцию сразу со склада поставщика через сайты и интернет-площадки. При этом он не закупает товар заранее и не занимается хранением, а является посредником, который получает комиссию за свои услуги. 

Кто участвует в сделке:

  • Поставщик — производитель или оптовик. Отвечает за хранение товара, наличие, упаковку и доставку.

  • Дропшиппер — посредник/продавец. Рекламирует товар, находит покупателей, получает комиссию с продажи.

  • Покупатель — заказывает товар и получает его напрямую от поставщика.

Дропшиппинг: кто участвует в сделке

Виды дропшиппинга:

  • Перепродажа товаров из одной ниши, например, только сумки, украшения или одежда. Такой подход проще и помогает точнее понять целевую аудиторию. 

  • Перепродажа разных товаров: от косметики до техники. Формат позволяет сотрудничать одновременно с несколькими поставщиками и продавать их товары на одном сайте. 

  • Представительство бренда. Дропшиппер сотрудничает с офлайн-производителем, который мало представлен/не представлен в интернете. Он помогает вывести продукцию в онлайн и привлечь покупателей. 

Варианты работы и приема оплаты при дропшиппинге

1. Работа по стандартной схеме

Покупатель оформляет заказ в интернет-магазине дропшиппера.

  1. Дропшиппер принимает оплату, удерживает комиссию и перечисляет оставшуюся сумму поставщику.

  2. Поставщик отправляет товар напрямую клиенту.

В этой схеме все платежи проходят через дропшиппера, поэтому он обязан применять онлайн-кассу и направить клиенту чек.

С поставщиком заключается договор на оказание услуг по хранению, комплектации и доставке товара. В нем указывается, что право собственности на товар переходит от поставщика к дропшипперу в момент отгрузки, а от дропшиппера к клиенту — в момент оплаты. 

2. Работа по агентскому договору

В этой модели дропшиппер выступает агентом и принимает оплату от клиента, а товар доставляет поставщик (принципал).

В таком случае онлайн-кассу должны использовать оба участника договора:

  • агент (дропшиппер) формирует первый чек — на предоплату;

  • принципал (поставщик) при передаче товара пробивает второй чек — на полный расчет.

Источник: письмо ФНС от 2 мая 2023 г. № ЗГ-3-20/6089@.

Важно! Дропшипперы при расчетах по агентскому договору должны указать признак агента в чеке. 

Знаете ли вы, что дропшиппер, который самостоятельно ввозит товар в Россию и становится его первым владельцем, обязан промаркировать продукцию. Как работать с маркировкой в интернете рассказали в статье: Интернет-магазин и маркировка: что должен знать продавец.

Как дропшипперу выстроить законную работу: пошаговая инструкция

Шаг 1. Регистрация бизнеса и выбор ОКВЭД

Поскольку дропшиппинг — это вид предпринимательской деятельности, цель которой получение прибыли, продавец обязан получить статус ИП или ООО. Также регистрация требуется при заключении договоров с поставщиками.

Важно! Дропшиппер не может стать самозанятым, потому что этот статус не дает права заниматься перепродажей товаров.

Для работы подойдет код 47.91«Торговля розничная по почте или по информационно-коммуникационной сети интернет». По мере расширения бизнеса можно добавлять коды.

Шаг 3. Поиск поставщика и заключение с ним договора

Дропшипперу разрешено сотрудничать одновременно с разными поставщиками. При этом с каждым нужно оформить агентский договор, прописав условия сотрудничества:

  • что вы продавец для конечного клиента;

  • что поставщик оказывает вам услуги по логистике;

  • что поставщик не имеет права выбивать кассовые чеки от своего имени вашим клиентам.

Шаг 4. Подключение интернет-эквайринга и открытие расчетного счета 

Это банковская услуга для перевода денежных средств от клиента на расчетный счет продавца. С помощью эквайринга покупатель может оплатить покупку банковской картой, через QR-код, СБП.

Шаг 5. Выбор и подключение онлайн-кассы

При получении оплаты от физлица надо использовать онлайн-кассу и выдавать кассовый чек. Это требование установлено статьей 1.2 закона 54-ФЗ.

Для легализации приема платежей в интернете дропшипперам подойдет облачная касса, у которой есть свои преимущества:

  • автоматическая фискализация оплаты и передача чеков в ФНС и клиенту;

  • формирование чеков от имени дропшиппера, при необходимости с признаком агента; 

  • экономия на хранении, обслуживании и техподдержке кассы;

  • фиксированная стоимость на весь срок аренды, закрепленная договором. 

Шаг 6. Настройка интеграций

Кассу надо подключить к используемой интернет-платформе и настроить платежный шлюз так, чтобы деньги поступали на расчетный счет дропшиппера. 

Шаг 7. Отправка кассовых чеков

Остается протестировать автоматическую отправку чеков покупателям и в ФНС через оператора фискальных данных.

Что будет, если нарушить закон 54-ФЗ

Главное

  • Дропшиппингом называют модель торговли, при которой продавец выступает посредником между потребителем и поставщиком. 

  • Чтобы деятельность была законной, следует оформить ИП или ООО, подключить интернет-эквайринг, онлайн-кассу и выдавать после каждой оплаты чеки.

  • Нельзя работать с поставщиком без договора, где перечислены условия сотрудничества. 

  • Любые нарушения приведут к штрафам, возможной блокировке работы и потере клиентов.

