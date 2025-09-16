Как работать по схеме дропшиппинга легально: инструкция

Как дропшипперу выстроить законную работу: пошаговая инструкция

Шаг 1. Регистрация бизнеса и выбор ОКВЭД

Поскольку дропшиппинг — это вид предпринимательской деятельности, цель которой получение прибыли, продавец обязан получить статус ИП или ООО. Также регистрация требуется при заключении договоров с поставщиками.

Важно! Дропшиппер не может стать самозанятым, потому что этот статус не дает права заниматься перепродажей товаров.

Для работы подойдет код 47.91 — «Торговля розничная по почте или по информационно-коммуникационной сети интернет». По мере расширения бизнеса можно добавлять коды.