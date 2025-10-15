Как принимать оплату в мессенджерах и соцсетях: решения для бизнеса 

В статье ответим на этот вопрос и расскажем, какие способы оплаты доступны в соцсетях и как оформить чеки за такие платежи.
Преимущества приема оплаты через соцсети для бизнеса
Социальные сети ВКонтакте, Telegram, WhatsApp1 перестали быть просто платформой для общения. Площадки подходят и онлайн-бизнесу для продажи товаров, услуг. Прием оплаты в соцсетях дает предпринимателям сразу несколько преимуществ:
Удобство для клиентов. Покупатель завершает покупку там, где изначально заинтересовался товаром, без переходов на другие ресурсы.
Рост конверсии. Прием оплаты прямо в чате сокращает время на покупку и количество «брошенных заказов».
Законность расчетов. Если настроить фискализацию платежей через облачную кассу, электронные чеки будут автоматически уходить покупателям и в ФНС.
Прием оплаты через мессенджеры будет актуальным для:
интернет-магазинов;
сферы онлайн-услуг;
онлайн-образования;
турбизнеса и отелей;
инфобизнеса;
B2B-сферы.
Настроим прием оплаты в соцсетях и мессенджерах
Специалисты Бизнес.Ру предоставят все, что нужно для легальной работы: облачную кассу, ОФД и настроят автоматическую отправку чеков
Способы приема оплаты в соцсетях и мессенджерах
Для приема платежей в социальных сетях и мессенджерах у предпринимателей есть несколько вариантов:
Перенаправить клиента в интернет-магазин.
Отправить платежную ссылку.
Задействовать чат-бота.
Использовать встроенный платежный сервис платформы.
Предложить принять оплату при получении.
Рассмотрим подробнее, как работает каждый из этих вариантов.
Вариант 1. Перенаправление клиента в интернет-магазин
Продавец размещает ссылку на сайт в профиле, в постах или отправляет ее в чат клиенту. После покупатель по клику переходит на страницу онлайн-магазина.
Далее срабатывает привычная схема оплаты: клиент выбирает товар, добавляет его в корзину и оплачивает заказ удобным способом (банковской картой, через СБП, pay-сервис т. д.).
Главный минус метода в том, часть клиентов может не завершить покупку из-за лишних действий, что снижает конверсию продаж.
Если остановиться на этом варианте, то можно создать свой интернет-магазин за 15–20 минут без разработчиков. Нужно только выгрузить товары, добавить контактную информацию и можно запускать онлайн-продажи. Все это доступно через готовую интернет-витрину, с кнопкой оплаты и встроенной отправкой онлайн-чеков в Бизнес.Ру.
Вариант 2. Оплата через платежную ссылку
Ссылка — один самых удобных инструментов для приема расчета в соцсетях и мессенджерах. Она сразу ведет на страницу оплаты, где клиент выбирает способ расчета: карта, СБП, электронный кошелек. Отправить ссылку можно в чат с покупателем или закрепить в описании профиля.
Для генерации нужен специальный сервис, например, Бизнес.Pay, который имеет следующие плюсы:
поддерживает все способы оплаты, можно оставить только один — по СБП;
отображает корзину заказа при оплате (товар, скидки, стоимость);
автоматически фискализирует платежи и отправляет чеки в ФНС, покупателям.
Как быстро и легко делать ссылку на оплату через телефон и чат-бота? Расскажем на бесплатной консультации от Бизнес.Ру Онлайн-Чеки
Вариант 3. Оплата через бота
Для покупателя оплата в чат-ботах работает просто: пользователь листает соцсети, просматривает страницу компании, видит интересный товар и рядом кнопку «Купить». Клик по кнопке перенаправит пользователя в чат-бот, где платеж проходит по изначально заданному сценарию.
Преимущества оплаты через ботов:
покупателям удобно совершать платеж в рамках одного мессенджера;
автоматическая фискализация платежа с отправкой чека в чат;
процесс приема оплаты автоматизирован;
небольшие расходы на запуск и подключение инструмента.
Как правило, бот используется для расчетов в мессенджерах. С интерфейсом можно ознакомиться на примере бота для Телеграм от Бизнес.Ру. При помощи этого решения можно провести оплату по ссылке или QR-коду.
В Бизнес.Ру уже есть телеграм-бот для приема оплаты — со встроенной фискализацией и отправкой чеков. Специалисты сами проведут подключение и настройку.
Вариант 4. Оплата через встроенный сервис соцсети
Сейчас принимать оплату напрямую в соцсети можно только через VK Pay — встроенный платежный сервис от ВКонтакте. Чтобы подключить его, предпринимателю нужно создать магазин на платформе и заполнить анкету.
Важно учитывать, что VK Pay не выполняет фискализацию платежей. Для соответствия требованиям закона сервис необходимо интегрировать с облачной кассой. Такая интеграция доступна не у всех провайдеров: в Бизнес.Ру ее настройкой занимаются технические специалисты, которые настраивают отправку чеков в ФНС и покупателю.
Вариант 5. Оплата при получении
Если клиент оформил заказ через социальные сети или мессенджер, оплатить покупку он может при получении через курьера или пункт выдачи заказов.
Когда расчет проводит курьер, он может воспользоваться приложением «Мобильный кассир», установленным на его смартфон. Оно интегрировано с облачной кассой, поддерживает разные способы оплаты и позволяет сформировать чек в момент фактической оплаты товара. Решение удобно для покупателя и соответствует требованиям закона 54-ФЗ.
Получите бесплатную консультацию
Проконсультируем по вопросам приема оплаты в соцсетях и мессенджерах и отправки электронных чеков по 54-ФЗ
Как фискализировать оплаты в соцсетях и мессенджере
Сам факт перевода денег через мессенджер не делает оплату законной. Чтобы расчет соответствовал требованиям 54-ФЗ, покупателю необходимо отправить фискальный онлайн-чек.
Для этого оплата через мессенджеры и соцсети должна проходить в связке с облачной кассой. Она обеспечивает автоматическую фискализацию онлайн-платежей и передачу данных в ФНС.
В таком случае оплата через мессенджеры будет полностью легальной и безопасной как для клиента, так и для бизнеса. При работе без облачной ККТ и невыдаче чека бизнес нарушает закон и рискует получить штраф от 10 000 ₽.
Одна облачная касса для всех онлайн-оплат
Принимайте платежи в интернете любыми способами: на сайте, по ссылке, через чат-бота или встроенные сервисы на платформе.
Облачная касса Бизнес.Ру сделает каждый платеж законным — отправит онлайн-чек покупателю и в ФНС мгновенно.
Вывод
Прием платежей в социальных сетях сокращает путь клиента к покупке и повышает конверсию продаж.
Подходит для интернет-магазинов, малого бизнеса и фрилансеров.
Принимать оплату в социальных сетях и мессенджерах удобно через платежные ссылки, чат-боты, интернет-магазин, встроенные системы фискализации.
Платежная ссылка позволяет клиенту оплатить товар прямо в чате без перехода на внешние сайты и является наиболее удобным способом приема оплаты.
Все платежи должны фискализироваться через облачную кассу для соответствия 54-ФЗ.
Реклама: ООО «Класс», ИНН 7722801524, erid: 2W5zFHkd4rk
- Деятельность компании Meta Platforms Inc. (Facebook и Instagram) на территории РФ запрещена
Начать дискуссию