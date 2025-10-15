Как принимать оплату в мессенджерах и соцсетях: решения для бизнеса 

В статье ответим на этот вопрос и расскажем, какие способы оплаты доступны в соцсетях и как оформить чеки за такие платежи.

Специалисты Бизнес.Ру предоставят все, что нужно для легальной работы: облачную кассу, ОФД и настроят автоматическую отправку чеков

Прием оплаты через мессенджеры будет актуальным для:

Законность расчетов. Если настроить фискализацию платежей через облачную кассу , электронные чеки будут автоматически уходить покупателям и в ФНС.

Рост конверсии. Прием оплаты прямо в чате сокращает время на покупку и количество «брошенных заказов».

Удобство для клиентов. Покупатель завершает покупку там, где изначально заинтересовался товаром, без переходов на другие ресурсы.

Социальные сети ВКонтакте, Telegram, WhatsApp 1 перестали быть просто платформой для общения. Площадки подходят и онлайн-бизнесу для продажи товаров, услуг. Прием оплаты в соцсетях дает предпринимателям сразу несколько преимуществ:

Способы приема оплаты в соцсетях и мессенджерах

Для приема платежей в социальных сетях и мессенджерах у предпринимателей есть несколько вариантов: Перенаправить клиента в интернет-магазин. Отправить платежную ссылку. Задействовать чат-бота. Использовать встроенный платежный сервис платформы. Предложить принять оплату при получении. Рассмотрим подробнее, как работает каждый из этих вариантов.

Вариант 1. Перенаправление клиента в интернет-магазин

Продавец размещает ссылку на сайт в профиле, в постах или отправляет ее в чат клиенту. После покупатель по клику переходит на страницу онлайн-магазина. Далее срабатывает привычная схема оплаты: клиент выбирает товар, добавляет его в корзину и оплачивает заказ удобным способом (банковской картой, через СБП, pay-сервис т. д.). Главный минус метода в том, часть клиентов может не завершить покупку из-за лишних действий, что снижает конверсию продаж. Если остановиться на этом варианте, то можно создать свой интернет-магазин за 15–20 минут без разработчиков. Нужно только выгрузить товары, добавить контактную информацию и можно запускать онлайн-продажи. Все это доступно через готовую интернет-витрину, с кнопкой оплаты и встроенной отправкой онлайн-чеков в Бизнес.Ру.

Вариант 2. Оплата через платежную ссылку

Ссылка — один самых удобных инструментов для приема расчета в соцсетях и мессенджерах. Она сразу ведет на страницу оплаты, где клиент выбирает способ расчета: карта, СБП, электронный кошелек. Отправить ссылку можно в чат с покупателем или закрепить в описании профиля. Для генерации нужен специальный сервис, например, Бизнес.Pay, который имеет следующие плюсы: поддерживает все способы оплаты, можно оставить только один — по СБП;

отображает корзину заказа при оплате (товар, скидки, стоимость);

автоматически фискализирует платежи и отправляет чеки в ФНС, покупателям. Как быстро и легко делать ссылку на оплату через телефон и чат-бота? Расскажем на бесплатной консультации от Бизнес.Ру Онлайн-Чеки Получить консультацию

Вариант 3. Оплата через бота

Для покупателя оплата в чат-ботах работает просто: пользователь листает соцсети, просматривает страницу компании, видит интересный товар и рядом кнопку «Купить». Клик по кнопке перенаправит пользователя в чат-бот, где платеж проходит по изначально заданному сценарию. Преимущества оплаты через ботов: покупателям удобно совершать платеж в рамках одного мессенджера;

автоматическая фискализация платежа с отправкой чека в чат;

процесс приема оплаты автоматизирован;

небольшие расходы на запуск и подключение инструмента. Как правило, бот используется для расчетов в мессенджерах. С интерфейсом можно ознакомиться на примере бота для Телеграм от Бизнес.Ру. При помощи этого решения можно провести оплату по ссылке или QR-коду. В Бизнес.Ру уже есть телеграм-бот для приема оплаты — со встроенной фискализацией и отправкой чеков. Специалисты сами проведут подключение и настройку. Узнать подробнее

Вариант 4. Оплата через встроенный сервис соцсети

Сейчас принимать оплату напрямую в соцсети можно только через VK Pay — встроенный платежный сервис от ВКонтакте. Чтобы подключить его, предпринимателю нужно создать магазин на платформе и заполнить анкету. Важно учитывать, что VK Pay не выполняет фискализацию платежей. Для соответствия требованиям закона сервис необходимо интегрировать с облачной кассой. Такая интеграция доступна не у всех провайдеров: в Бизнес.Ру ее настройкой занимаются технические специалисты, которые настраивают отправку чеков в ФНС и покупателю.

Вариант 5. Оплата при получении