Онлайн-кассы в 2026 году: 7 изменений, о которых нужно знать

3. Обновление ПО кассы из-за новой ставки НДС

С 1 января 2026 года ставка НДС увеличится с 20% до 22%. По закону 54-ФЗ продавец обязан указывать ставку НДС в чеке по каждой позиции. Если ставка указана неправильно, чек будет считаться ошибочным, за него ФНС назначит штраф.

Поэтому владельцам онлайн-касс нужно заранее обновить настройки ККТ, чтобы уже с первого чека в новом году касса автоматически пробивала правильную ставку.

Важно! Тем, кто арендует облачные кассы, нужно отслеживать, чтобы провайдер перепрошил ККТ до конца года.

На заметку! Бизнес.Ру берет все заботы по обновлению облачных касс на себя и автоматически проводит перепрошивку для своих клиентов.