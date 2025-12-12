Онлайн-кассы в 2026 году: 7 изменений, о которых нужно знать

1. Обновление модуля для проверки кодов маркировки на ККТ
С 7 января 2026 года продажа маркированных товаров без специального сертифицированного модуля ТС ПИоТ — Транспортная система проверки информации о товаре — будет запрещена.
Новый модуль станет связующим звеном между онлайн-кассой и системой мониторинга «Честный ЗНАК». Его задача — проверять коды маркировки на легальность.
Требование распространяется на всех продавцов маркированной продукции. А его игнорирование приведет к штрафу по ст. 15.1 и 14.5 КоАП — за нарушение порядка применения ККТ.
Также планируется ввести штрафы до 50 000 ₽ за продажу маркированных товаров вне системы «Честный ЗНАК».
2. Потеря права на ПСН и смена СНО
Из-за налоговой реформы в 2026 году часть предпринимателей утратит право на патент и перейдет на УСН.
Если вы оказались в числе тех, кто меняет СНО в конце 2025 года, то не забудьте:
уведомить ФНС о переходе на УСН до 31.12.2025;
составить заявление об утрате права на ПСН;
обновить настройки онлайн-кассы и изменить данные в чеке о СНО.
3. Обновление ПО кассы из-за новой ставки НДС
С 1 января 2026 года ставка НДС увеличится с 20% до 22%. По закону 54-ФЗ продавец обязан указывать ставку НДС в чеке по каждой позиции. Если ставка указана неправильно, чек будет считаться ошибочным, за него ФНС назначит штраф.
Поэтому владельцам онлайн-касс нужно заранее обновить настройки ККТ, чтобы уже с первого чека в новом году касса автоматически пробивала правильную ставку.
Важно! Тем, кто арендует облачные кассы, нужно отслеживать, чтобы провайдер перепрошил ККТ до конца года.
4. Изменение правил оформления чеков для посредников
С 2026 года агенты, субагенты и комиссионеры должны указывать в чеке данные поставщика, а не свои.
Важно! Если данные поставщика не указаны, выручку признают доходом агента и доначислят налоги. Подробнее о том, как сформировать чеки с признаком агента рассказали в статье.
5. Повышение штрафов за работу с ККТ
Ожидается, что в 2026 году штрафы за нарушение требований 54-ФЗ увеличат в несколько раз.
За неприменение онлайн-кассы:
для ИП и должностных лиц — с 10 000 ₽ до 30 000 ₽;
для юрлиц — с 30 000 ₽ до 150 000 ₽.
За повторные нарушения:
для ИП и должностных лиц — от 25% до 50%, минимум 60 000 ₽;
для юрлиц — от 75% до 100%, минимум 300 000 ₽.
За нарушение регистрации или снятия с учета кассы: с 10 000 до 50 000 ₽.
Таким образом, ИП приравняют к юридическим лицам по части штрафов, а нарушения будут фиксировать онлайн.
6. Обновление форматов фискальных документов
Напоминаем, что уже с сентября 2025 года состав обязательных реквизитов онлайн-чеков изменился. Проверьте, указаны ли в чеках эти теги:
1008 — телефон или email покупателя;
1011 — часовая зона;
1082 — сумма безналичной оплаты;
1125 — признак расчета в интернете;
1187 — адрес сайта ;
1234–1238 — данные по безналичным оплатам;
2040 — номер ФД чека.
Если ошибиться хотя бы в одном теге, то за каждый чек с ошибкой ФНС начислит штраф.
Подробнее об этом рассказали в статье: Штраф за непробитый чек для ИП
7. Проверки ФНС
Хотя мораторий на плановые проверки продлен до 2030 года, ФНС может использовать индикаторы риска — критерии, которые служат основанием для внеплановой проверки бизнеса в 2026 году.
Среди основных признаков, которые могут стать причиной проверки:
доля чеков коррекции или возврата превышает 30% за месяц;
ИП или организация не пробивает чеки 60 дней и дольше.
Также меняют правила проведения камеральной проверки. Проводить ее сможет любая налоговая инспекция. Если проверку будет проводить другой орган, ИП об этом уведомят заранее в течение 5 рабочих дней.
Кроме того, ФНС получит право осматривать помещение/территорию и изымать документы в рамках проверки.
Как подготовиться к изменениям: чек-лист
1. Проверить оборудование и ПО:
убедиться, что касса поддерживает ФФД 1.2 и разрешительный режим;
узнать у провайдера облачной кассы, успевает ли он обновить прошивку ККТ до 1 января 2026 года.
2. Настроить работу с маркировкой:
подключить ТС ПИоТ до 7 января 2026 года (для облачных касс интеграцию проводит провайдер).
3. Обновить данные НДС:
переключить ставку на 22% (для тех, кто переходит на новую ставку);
проверить, как формируются чеки с новыми данными.
4. Настроить оформление чеков посредниками:
обучить агентов и субагентов;
обновить договоры с поставщиками.
5. Провести внутренний аудит:
оценить риски штрафов;
проверить долю коррекций и возвратов чеков за месяц;
убедиться, что чеки пробиваются и передаются в ФНС/клиентам регулярно.
Надеемся, теперь вам будет проще подготовиться к изменениям в работе с онлайн-кассами в 2026 году. А если остались вопросы, то вы можете их задать специалистам Бизнес.Ру.
