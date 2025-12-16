Главное о налоговой реформе 2026 для владельцев касс

Что делать владельцам онлайн-касс

Все ИП и ООО, которых затронет налоговая реформа, обязаны внести корректировки в бухгалтерский учет и подготовить ККТ к изменениям. Для большинства подготовка имеет схожий порядок: смена цен, прайсов, данных в товароучетной системе, перепрошивка ККТ и обновление реквизитов в чеках.

Но подготовка к поправкам может отличаться в зависимости от используемой системы налогообложения.

Поэтому сначала мы опишем основные шаги, которые должны предпринять владельцы касс на разных СНО. После отдельно рассмотрим особенности подготовки для каждого режима.