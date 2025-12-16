Главное о налоговой реформе 2026 для владельцев касс

Что делать владельцам онлайн-касс
Все ИП и ООО, которых затронет налоговая реформа, обязаны внести корректировки в бухгалтерский учет и подготовить ККТ к изменениям. Для большинства подготовка имеет схожий порядок: смена цен, прайсов, данных в товароучетной системе, перепрошивка ККТ и обновление реквизитов в чеках.
Но подготовка к поправкам может отличаться в зависимости от используемой системы налогообложения.
Поэтому сначала мы опишем основные шаги, которые должны предпринять владельцы касс на разных СНО. После отдельно рассмотрим особенности подготовки для каждого режима.
Общий порядок подготовки кассы к налоговым изменениям
Этап подготовки
ОСНО, УСН с НДС
УСН без НДС
ПСН
Определить стратегию работы на 2026 год
Если выручка за 2025 г. превысит 20 млн ₽, в 2026 г. работа с НДС продолжится. Рассчитайте, какая ставка НДС из доступных (5%, 7%, 10%, 22%) будет выгоднее
Если выручка за 2025 г. превысит 20 млн ₽, с 1 января 2026 г. придется перейти на режим с НДС (ОСНО или УСН с НДС)
Если выручка за 2025 г. превысит 20 млн ₽, право на патент утрачивается. Нужно заранее понять, будет ли переход на УСН или ОСНО
Уведомить ФНС о смене СНО
Уведомление не требуется
Уведомление не требуется
Подать уведомление о переходе до 31.12.2025 и заявление об утрате ПСН
Обновить данные товароучетной системы
Указать актуальные СНО, НДС, чтобы корректно рассчитывать стоимость товаров
Пересмотреть цены
Обновить пошагово цены в учетной системе, передать данные на кассу и актуализировать прайс-листы на сайте
Перепрошить ККТ
Требуется только в случае перехода на режим с НДС и ставку 22%
Если работаете на УСН, ОСНО с НДС
Что меняется. Ставка НДС увеличивается с 20% до 22%. Для владельцев онлайн-касс это означает:
все онлайн-кассы должны быть перепрошиты под новую ставку;
в фискальных чеках должен появиться правильный реквизит — НДС 22%;
прайсы, карточки товаров должны быть обновлены, иначе налог может быть начислен неправильно.
Что нужно сделать владельцу кассы:
Перепрошить онлайн-кассу: стационарные обновляются через производителя или сервисный центр, облачные — автоматически через провайдера.
Проверить реквизиты в чеке: ставка 22% отражается в каждом документе, иначе ФНС начислит штраф за каждый чек с ошибкой.
Пересчитать цены с учетом НДС: если касса передает неверную данные по стоимости и ставке, ФНС может доначислить налог по данным чека.
Закрыть сделки по ставке 20% до конца 2025 года: позволит снизить налоговую нагрузку.
Если работаете на УСН без НДС
Что меняется. Порог освобождения от НДС в 2026 году — 20 млн ₽, после он уменьшается:
2027 год — 15 млн ₽;
2028 год — 10 млн ₽.
Если предприниматель на упрощенке выходит за лимит, он становится плательщиком НДС со следующего месяца.
Как это влияет на владельцев касс:
ИП, которые раньше не работали с НДС, в 2026 году могут впервые оказаться обязанными перепрошивать кассу.
Чем ниже лимит, тем больше предпринимателей попадут в категорию НДС-плательщиков.
Переход на НДС обязывает указывать ставку в чеках — это требование 54-ФЗ.
Если прогнозируется превышение лимита — заранее перепрошейте онлайн-кассу и измените реквизиты в чеках.
Если работаете по ставке 5% и 7% на УСН
Льготные ставки НДС сохраняются, также появится возможность сразу сменить ставку на 22%, если так выгоднее бизнесу.
Что нужно сделать владельцам касс:
В чеке должны корректно отражаться льготные ставки. Если предприниматель работает на УСН со ставкой 5% или 7%, но продает товары, облагаемые НДС 10% или 22%, касса должна корректно выводить ставку по товарам, а не по режиму.
Онлайн-касса должна быть обновлена в случае смены НДС. Если в течение года ставка изменится, потребуется перепрошивка ККТ.
Как подобрать онлайн-кассу для ИП и ООО на УСН — рассказали в статье.
Если работаете на ПСН
Порог для патентной системы тоже снижается:
2026 год — 20 млн ₽;
2027 год — 15 млн ₽;
2028 год — 10 млн ₽.
При превышении лимита предприниматель обязан перейти на УСН или АУСН.
О том, когда ИП на ПСН должны работать с онлайн-кассой — рассказали в статье.
Что нужно сделать владельцу кассы:
ИП и ООО должны перепрошить онлайн-кассы и сменить реквизиты в чеках (при переходе на другую СНО);
При переходе на УСН с НДС обновить ПО кассы и указать ставку 22% в чеке.
Как владельцам онлайн-касс подготовиться к реформе
1. Провести аудит онлайн-кассы:
проверить прошивку;
уточнить у производителя сроки выпуска обновлений под НДС 22%;
убедиться, что оборудование поддерживает установку новых ставок.
2. Обновить договоры и прайсы. Все цены должны включать новую ставку НДС, иначе касса покажет ошибочные суммы.
3. Подготовить финансовый прогноз. Реформа увеличит налоговую нагрузку — важно заранее рассчитать:
нужно ли повышать цены на товары/услуги
следует ли менять условия работы с поставщиками.
Итог
Налоговая реформа 2026 года — это не только новые ставки и лимиты по СНО. Для владельцев онлайн-касс она означает:
обязательную перепрошивку оборудования;
корректировку реквизитов чеков;
пересмотр прайсов;
усиление контроля со стороны ФНС;
риски штрафов при неверных данных в чеке.
Чем раньше предприниматель обновит кассу, тем меньше риск столкнуться с доначислениями налогов, ошибками и претензиями от ФНС.
