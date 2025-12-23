Облачная касса и 1С: как автоматизировать работу с чеками

Зачем интегрировать облачную кассу с 1С

Когда у предпринимателя нет интеграции между кассой и 1С, ему приходится дублировать информацию: фиксировать продажу в 1С и вручную проверять данные в личном кабинете облачной ККТ.

Упростить этот процесс поможет система, где данные учета, продаж и чеков автоматически синхронизируются.